Günün öne çıkan spor haberleri

Ramil Guliyev ve eşi Ekaterina DHA'ya konuştu!

Ramil Guliyev: Olimpiyatta altın madalya hedefliyorum

Ekaterina Zavialova: Doğum yaptıktan sonra yeniden form tutarak gelecekte Fenerbahçe Spor Kulübü adına yarışmak istiyorum

Tolga YILDIRIM- Emrah GÜL/ANTALYA, - Dünya ve Avrupa şampiyonu milli atlet Ramil Guliyev (30), 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları hazırlıklarını Antalya'da sürdürüyor. Baba olmasına sayılı gün kalan Guliyev, "Olimpiyatta altın madalya hedefliyorum" dedi. Hamilelik döneminde domates, zeytin ve döner aşeren milli atletin eşi Ekaterina Zavialova (29) ise, 'Aylita' adını verecekleri kızlarının doğumu sonrası yeniden form tutup gelecekte Fenerbahçe Spor Kulübü formasıyla başarılar kazanmak istediğini söyledi.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları hazırlıklarını Antalya'da sürdüren milli atlet Ramil Guliyev, hamileliğinin son günlerini yaşayan eşi Rus atlet olimpiyat ikincisi Ekaterina Zavialova ile birlikte Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu.

Milli atlet Ramil Guliyev, sporcu anne ve babasının yönlendirmesiyle atletizme başladığını anlattı. Jimnastik, yüzme, boks, judo, güreş ve tekvando gibi farklı branşları denedikten sonra 13 yaşında atletizm kariyerine başladığını anlatan Ramil Guliyev, çocukluğunda bilgisayar mühendisi olmayı hayal ettiğini belirtti.

"SPORCU OLMASAYDIM BİLGİSAYAR MÜHENDİSİ OLURDUM"

Spor hayatına başladığı ilk günlerde sirkte akrobatlara yardımcı olarak görev yaptığını kaydeden Ramil Guliyev, "Atletizm yapmadan önce farklı işlerde de çalışıyordum. Bilgisayar mühendisi olmak istiyordum. Önemli şirketlerden teklifler aldım. Sporcu olmasaydım bilgisayar mühendisi olurdum. Sporda başarılı olunca atlet olmayı tercih ettim. Sirkte çalıştığım 2 yılda ciddi teklifler almıştım" diye konuştu.

OLİMPİYATTA ALTIN, AVRUPA'DA 2 MADALYA HEDEFİ

Ay yıldızlı formayla ilk katıldığı yarış olan Mersin'deki Akdeniz Oyunları'nda iki gümüş madalya kazandığını ifade eden Ramil Guliyev, sonrasında önemli başarılar elde ettiğini söyledi. 2019 yılının istediği gibi geçmediğini vurgulayan Ramil Guliyev, geçen sene Doha'daki ilk yarışta sıcak hava ve rahatsızlanması sonucu istediği dereceyi yapamadığını, Atletizm Dünya Şampiyonası'nda şanssızlıktan dolayı istediği başarıyı yakalayamadığını söyledi.

Tokyo Olimpiyat Oyunları'na çok iyi hazırlandığını belirten Ramil Guliyev, "Doha'daki ilk yarışta hayatımdaki en iyi sezon başlangıcı yarışı yaptım. Bu sene de aynısını yapacağıma inanıyorum. Olimpiyatta altın madalya bekliyorum. Avrupa Şampiyonası'nda da ülkeme 2 madalya getirmek istiyorum" dedi.

"KENDİMLE YARIŞIYORUM"

Atletizmde rakiplerinden çok, her zaman en iyi dereceye odaklandığını aktaran Ramil Guliyev, şunları söyledi:

"Atletizm bireysel bir spor. Biz kendi kendimizle yarışıyoruz. Yarışlarda en iyi derecemi koşsam, benim için yeterli. En iyi dereceyle yarışlarda altın madalya kazanabilirsin. Kendi kendimle savaşmam, yarışmam gerekiyor. O yarışı kazanırsam yeterli olur. Sonrası diğer sporcularla karşılaştırılabilir, derecelerle karşılaştırılır. Yarışlarda önemli olan ilk olmak. Hedeflediğim dereceyi, yarışlarda en iyi formu piste yansıtırsam yeterli olur."

BEBEĞİN ADI AYLİTA

Baba olmasına sayılı günler kaldığını söyleyen Ramil Guliyev, eşi Ekaterina Zavialova ile doğacak kızına 'Aylita' adını vereceklerini belirtti. Baba olacağı için çok mutlu olduğunu kaydeden Ramil Guliyev, "Çok yakın zamanda bebeği göreceğiz. Arkadaşlarım, yakınlarım farklı isim düşünüyor. Doğduktan sonra kucağımıza aldığımızda belirleyeceğiz. Yüzde 99 Aylite olacak" dedi.

DOMATES, ZEYTİN VE DÖNERE AŞERDİ

Ramil Guliyev, eşinin Türk yemeklerini çok sevdiğinden de bahsetti. Eşinin taze domates, zeytin ve döner aşerdiğini, hamilelik döneminde bu gıdaları sık sık canının çektiğini aktaran Ramil Guliyev, "Bir ara taze domates çok yiyordu. Zeytin, döner istiyordu canı. Sporcu olduğumuz için diyetimiz vardı, gece yemek kötü oluyordu. Gece 'Döner istiyorum, getir' durumu olmadı, ama domatesi, zeytini geceleri yiyordu. Canı istediğinde 2-3 kilo taze domates alırdık, geceleri yerdi" diye konuştu.

EKATERİNA'NIN HEDEFİ FENERBAHÇE

Ekaterina Zavialova ise annelik ve spor kariyeri hakkında düşüncelerini paylaştı. Doğum yaptıktan sonra spor hayatını sürdürmek istediğini belirten Ekaterina Zavialova, "Doğum yaptıktan sonra yeniden form tutarak gelecekte Fenerbahçe Spor Kulübü adına yarışmak istiyorum" dedi.

Eşiyle Türkiye'de yaşamayı çok sevdiğini aktaran Ekaterina Zavialova, iklimi ve turizmle anılmasından dolayı Türkiye'yi, Antalya'yı tatil ülkesi gibi gördüğünü söyledi. Türkiye'de spor imkanlarının fazlalığına dikkati çeken Ekaterina Zavialova, "Burada çalışarak çok güzel dereceler yapılabilir. Burada çalışmayı çok istiyorum. İnanıyorum ki burada çalışarak gelecekte daha güzel dereceler kazanabilirim" diye konuştu.

Toprak Razgatlıoğlu: Tek hayalim dünya superbike şampiyonluğu

"Şimdi bir takım arkadaşım var, bu benim için bir ilk"

"MotoGP'den teklif gelirse tabii ki giderim"

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, - DÜNYA Superbike Şampiyonası'nda mücadele eden 23 yaşındaki milli motosiklet yarışçısı Toprak Razgatlıoğlu, "Avrupa şampiyonluğunu gördük, şu anki tek hayalim dünya şampiyonluğu kazanmak" dedi.

Dünya Superbike Şampiyonası'nda ter döken milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, 2020 sezonunda PATA Yamaha takımında yarışacak. 2015 Avrupa Superstock 600 şampiyonu ve 2017 Avrupa Superstock 1000 ikincisi Razgatlıoğlu, superbike'a adım attığı 2018'de bir kez 2'nci, bir kez de 3'üncü olarak dikkatleri üzerine çekti. Geçen yıl superbike Fransa ayağındaki ilk yarışta birinci olarak bunu başaran ilk Türk motosikletçi unvanını alan Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, Demirören Haber Ajansı'na yaptığı özel açıklamada 2020'de zor yarışların kendisini beklediğini söyledi.

"ŞİMDİ BİR TAKIM ARKADAŞIM VAR, BU BENİM İÇİN BİR İLK"

2019'da Dünya Şampiyonası'na iyi başlangıç yapmasa da sonraki yarışlarda başarısıyla 15 yarışta podyumda yer aldığını aktaran Toprak Razgatlıoğlu, "Dünya Şampiyonası kolay bir şampiyona değil. Bunun farkındayım. 2019'da aslında en büyük hedefimiz ve hayalimiz ilk birinciliğimizi almaktı. Dünya Şampiyonası yarışlarında birincilik alan ilk Türküm. Birincilik hayalimizi gerçekleştirdik. Fransa yarışında 16'ncı sırada start alıp yarışı birinci bitirdik ve bunu iki defa yaptık. Bir tanesi belki şans diyebilirdik ama ikinci yarış çok önemliydi ve kısa yarıştı. 2020'de takım değiştirdik. Bizim için motor farklı, takım farklı ama 4 tane testimiz var. O testlere gittikçe, motoru daha çok tanıyacağız. Daha önceki 5 sezon tek başıma yarıştım. Şimdi bir takım arkadaşım var. Bu, benim için bir ilk oldu. Biraz baskı hissediyorum. Çünkü o da hızlı bir pilot" diye konuştu.

"MOTOGP'DEN TEKLİF GELİRSE TABİİ Kİ GİDERİM"

2020 hedeflerini anlatan genç sporcu, şunları söyledi:

"Avrupa şampiyonluğunu gördük. Şu anki hedefimiz, benim de tek hayalim dünya şampiyonluğu. MotoGP ile alakalı çok kişi soruyor. Tabii ki MotoGP'de yarışmak, dünya şampiyonu olmak gibi hayalim yok. Şu an yarıştığım yerde dünya şampiyonu olduktan sonra, inanıyorum ki MotoGP teklifi gelir. O teklife göre değerlendiririm. Tabii ki gideriz, gitmem diye bir şey yok. Ama şu anki tek hayalim yarıştığım superbike'da dünya şampiyonu olmak. 2020 sezonunda 14 pistte yarışımız var. Bizim her hafta sonu 3 yarışmamız oluyor. Yani 14 piste ayrı ayrı gidiyoruz, ama her hafta sonu 3 yarışmamız oluyor. Dünya Şampiyonası olduğu için kolay değil, her yarış neler olacağını bilemiyoruz. Çok uzun süren bir şampiyona. Elimizden geleni yapıp, Türkiye'ye dünya şampiyonluğunu kazandırmak hedefimiz."

Röportaj sırasında transfer görüşmesi !..

Rıza Çalımbay, Almanya'dan bir menajer ve futbolcu tarafından görüntülü arandı

Çalımbay: Milli takım ve Beşiktaş ile para konuşamazsınız. Hangisinin ihtiyacı varsa oraya gidersiniz

- Süper Lig'in lideri Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay sıra dışı bir röportaja imza attı.

CNN TÜRK spikeri ve Limitsiz Futbol programı moderatörü Damla Uğurtürk'ün Rıza Çalımbay ile yaptığı röportaj esnasında transfer görüşmesi yapıldı.

Röportajın yapıldığı sırada deneyimli teknik adamın telefonu çalarken, Demir Grup Sivasspor'un ilgilendiği Almanya Bundesliga ekiplerinden Paderborn'da forma giyen orta saha oyuncusu Abdelhamid Sabiri, Rıza Çalımbay ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Rıza Çalımbay, oyuncu ile kısa bir görüşme gerçekleştirirken, daha sonrasında oyuncunun yanında bulunan Türk isimle görüştü. Çalımbay, "Çocuğu almak istiyoruz, kendisi de istiyorsa alacağız. Tam aradığımız pozisyonda oynuyor, onu izledik, beğendik" şeklinde konuştu.

Görüşmelerin tamamlanmasının ardından CNN TÜRK röportajına devam eden Çalımbay, "Almanya'dan bir futbolcu, size ismini söylemem doğru olmaz" ifadelerini kullanırken, daha sonrasında oyuncunun Abdelhamid Sabiri olduğu kaydedildi.

Öte yandan röportajın içeriğinde dikkat çeken konular arasında Çalımbay'ın şu sözleri yer aldı:

"Beşiktaş benim futbola başladığım ve bitirdiğim yer. Milli takımın da yeri çok ayrı. O yüzden milli takımla da Beşiktaş ile de para konuşamam. Hangisinin ihtiyacı varsa oraya gidersiniz"

Antalyaspor'da Aatif Chahechouhe ve Diego ile yollar ayrılıyor

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, - Antalyaspor'da kadroda düşünülmeyen Aatif Chahechouhe ve Diego Angelo'dan kendilerine kulüp bulması istendi.

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'da kadroda düşünülmeyen Diego Angelo ve Aatif Chahechouhe ile yollar ayrılıyor. Teknik heyet ve yönetimin ortak kararı doğrultusunda kadroda düşünülmeyen iki futbolcudan kendilerine kulüp bulması istendi. Antalyaspor yönetimi iki futbolcuya transfer görüşmesi yapma izni verdi. Chahechouhe ve Diego'nun bundan sonraki süreçte takımla birlikte antrenmana katılmayacağı bildirildi.

İlhan Cavcav 3'üncü ölüm yıl dönümünde kabri başında anıldı

ANKARA,

Gençlerbirliği Onursal Başkanı İlhan Cavcav, vefatının üçüncü yılında kabri başında anıldı. Bu sabah gerçekleştirilen anma törenine İlhan Cavcav'ın eşi Nazan Cavcav ile oğlu Önder Cavcav'ın yanı sıra Gençlerbirliği Başkanlığını sürdüren diğer oğlu Murat Cavcav'ın önderliğinde yönetim kurulu üyeleri, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu, futbolculardan Ahmet Oğuz ve Halil İbrahim Pehlivan katıldı.

İlhan Cavcav'ın kabri başında okunan Kuran-ı Kerim'den sonra başkan Murat Cavcav kısa bir konuşma yaptı. Cavcav, "Bugün bizi yalnız bırakmayan dostlarımıza teşekkür ediyorum. Bir gün hepimizin geleceği yer burası. O yüzden birbirimizi üzmeyelim, kırmayalım. Dostluklarımızı koruyalım. Babamın bize bıraktığı mirası hem ben hem de arkadaşlarım korumak ve büyütmek için elinden geleni yapacak. Bu konuda da tüm dostlarımız, sevenlerimiz müsterih olsun" dedi.

Çaykur Rizesporlu Akkan: Kupada yolumuza devam etmek istiyoruz

Mehmet Can PEÇE/RİZE, - Çaykur Rizespor'un kaptanı kaleci Gökhan Akkan, "Kupada yolumuza devam etmek istiyoruz" dedi.

Ziraat Türkiye kupası son 16 tur ikinci maçında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak olan Çaykur Rizespor'un kaptanı Gökhan Akkan Mehmet, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Milli kaleci Akkan, "Kupada yolumuza devam etmek istiyoruz" dedi.

Ziraat Türkiye kupası son 16 turu rövanş maçında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak olan Çaykur Rizespor, bu maç için İstanbul'a hareket etti. Yeşil mavililerin kaptanı kaleci Gökhan Akkan da, Rize'den ayrılmadan önce Mehmet Cengiz Tesisleri'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kupa maçı ile ilgili konuşan Akkan, "Kadromuz yeni gelen arkadaşlarımız ile genişledi. Şu an iyi bir kadroya sahip olduğumuzu düşünüyorum. Kupada yolumuza devam etmek istiyoruz; bunun için orada gol bulmamız, en kötü berabere kalmamız lazım. Bu bizim elimizde ve elimizden gelenin en iyisini yapacağız" diye konuştu.

"HEDEFİM AVRUPA"

Transfer konusunda da konuşan Akkan, hedefinin Avrupa'da oynamak olduğunu dile getirerek, "Büyük takımlar tarafından takip edilmek, istenmek güzel bir şey. Daha önce de söyledim; Hedefim Avrupa'da oynamak. Büyük takımlar tarafından istenmek de. İşimizi bir şekilde doğru yapıyoruz. Talep geliyor, isteniyoruz. Bu doğrultuda daha iyi olmaya çalışmak önemli. Şu an Rizespor'un oyuncusu olduğumuz için hedefim sezonu en güzel biçimde bitirmek" dedi.

Konyaspor, 2003 doğumlu Şener Kaya ile profesyonel sözleşme imzaladı

Tolga YANIK/KONYA, - İTTİFAK Holding Konyaspor, 2003 doğumlu akademi futbolcusu Şener Kaya ile profesyonel sözleşme imzaladı.

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda gerçekleşen imza törenine Şener Kaya'nın yanı sıra sportif direktör Mehmet Yıldırım, kulüp menajeri Seçkin Özdil, akademi koordinatörü Taner Ay, altyapı antrenörlerimizden Çağdaş Çankaya katıldı. İmza töreninde konuşan Şener Kaya, "İlk lisansım Konyaspor'da çıktı. Gözümü Konyaspor'la açtım. ve yıllarca bu formaya tam aidiyetle hizmet etmek istiyorum. Son yıllarda sayın Başkanımız Hilmi Kulluk'un büyük gayretleriyle futbol akademimizde çalışma ve yaşam şartlarımız neredeyse Süper Lig takımlarının standartlarına çıkarıldı. Arkadaşlarımla bu dönem içinde kendimizi tamamen Konyaspor'a ve eğitimimize verdik. Sonunda da şükürler olsun ki bu noktaya geldik. Aslında futbol akademisinde forma giyen arkadaşlarımız için de ayrıca önemli bir sorumluluk üstlendik. Çok çalışıp kulübümüze şehrimize büyük katkılar sağlamak istiyoruz. Böylelikle aşağıdan yukarıya geçişin daha da kolaylaşacağına inanıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Çok mutluyum. Başta Başkanımız olmak üzere, akademi koordinatörümüz Taner Ay'a, bize emek veren antrenörlerimize, takım arkadaşlarıma, Tatlıcak Tesisleri'nde hayatımızı kolaylaştıran yardımcı personellerimize çok teşekkür ediyorum. Allah utandırmasın" şeklinde konuştu.

77 numaraları formayı giyecek olan Şener Kaya'nın 18 yaşından küçük olması nedeniyle resmi sözleşme 2.5 yıl üzerinden yapıldığı belirtildi.

Denizlispor'da Özdilek'ten transfer sitemi

Deniz TOKAT/ DENİZLİ,

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanş maçında yarın saat 20.00'de evinde Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek Yukatel Denizlispor'da teknik direktör Mehmet Özdilek transferde çok geç kaldıklarını söyledi.

Haluk Ulusoy Tesisleri'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan deneyimli teknik adam, "Devre arasında fazla oyuncuyu kadromuza katamadık. Eksik bölgelere takviye yapmamız gerekiyor. 2-3 futbolcu almamız gerekiyor. Yönetim uğraşıyor ama sonuç ne olacak bilemiyorum. Biz yarın çıkıp Trabzonspor'la oynayacağız. Sahaya rotasyonlu bir kadroyla çıkacağız. Genç oyuncularla bu maçı tolere etmek istiyoruz. Umut ederim bu zorlu süreci en az hasarla atlatıp önümüze biraz daha net bakarız" diye konuştu.

Devre arası transferin hep zorlu olduğuna vurgu yapan Mehmet Özdilek, "Devre arasında kampa girmeyen oyuncunun adaptasyonu, takımı tanıması 3-4 haftayı buluyor. Bu yüzden oyuncuların kampa katılması çok önemli. Biz maalesef bunu yapamadık. Bizim eksiklerimiz belliydi. İlk devre gelmeden de bunları belirttik. Oyuncunun tercih etmeyişi, rakamlar nedeniyle transferler olmadı. Bize oynayan oyuncu lazım. Transferleri kampa sokamadık. Ümit ederim ki hafta sonuna kadar 2 isim aramıza katılır. Stoper bölgesinde ciddi bir eksikliğimiz var. Sol bek mevkiinde sakat Bergdich'in aramızda olmayışı, 5 futbolcumuzun sarı kart sınırında bulunması nedeniyle zorlu bir dönemdeyiz" yorumunu yaptı.

RODALLEGA: ÖNEMLİ OLAN TAKIMIN BAŞARISI

Yukatel Denizlispor'un forveti Hugo Rodallega, eski takımı Trabzonspor ile oynayacakları kupa maçını kazanacaklarını söyledi. Saha ve seyirci avantajlarını en iyi şekilde değerlendirmek istediklerini anlatan Kolombiyalı, "Trabzonspor avantajlı bir skorla buraya gelecek ama bunu tersine çevirmek için elimizden geleni yapacağız. Bunu yapacak kaliteye ve takıma sahibiz. Takımın başarısı benim için her zaman ön plandadır. Hedeflerimize takım halinde ulaştıktan sonra bireysel olan bütün hedeflere de ulaşmış oluruz. Ben elbette gol atmak istiyorum ama başkası atsa da kazansak mutlu oluyorum. Bir başka arkadaşım attığında da biz kazanıyoruz. Önemli olan takımın başarısı" diye konuştu.

MUHAMMET: HEDEFİM AVRUPA'DA OYNAMAK

Süper Lig'de Denizlispor formasıyla çıktığı ilk maçta Galatasaray'a gol atan 20 yaşındaki savunmacı Muhammet Özkal takıma çabuk adapte olduğunu söyledi. TFF 2'nci Lig ekibi Bodrumspor'dan ara dönemde transfer edilen Muhammet, "İlk maçımda Mustafa Yumlu sakatlanınca onun yerine oyuna girdim. İlk topla buluşmam gol oldu. Benim için çok güzel bir duyguydu. Bu yıl öncelikli hedefim oynayabildiğim kadar maç oynamak. Ondan sonra ise en kısa sürede Avrupa'ya gidebilmek" ifadelerini kullandı.

SOL BEK İÇİN ADAY ÖZGÜR ÇEK

Ara transferde Bodrumspor'da defans oyuncusu Muhammet ve Trabzonspor'dan orta saha Onazi'yi renklerine bağlayan Yukatel Denizlispor, sol bek için Kasımpaşa'da forma giyen Özgür Çek'i gündemine aldı. Defansın soluna mutlaka transfer isteyen teknik direktör Mehmet Özdilek'in Özgür transferine onay verdiği ve yönetimin de tecrübeli oyuncuyla büyük ölçüde anlaşma sağladığı kaydedildi. Denizlispor'un yollarını ayırdığı Burak Çalık ise resmen TFF 2'nci Lig ekibi Yılport Samsunspor'a transfer oldu.

