Günün öne çıkan spor haberleri

Futbolculardan depremzedeler için örnek davranış

Mert Hakan: Biraz olsun acılar dinsin istedik

Oğulcan Çağlayan: Milletimiz her türlü olayda birleşir

Gökhan Akkan: İnsanların yarasını bir an önce sarması lazım

İsmail Kartal: Organizasyon olursa hep beraber katılırız

Eraydın AYTEKİN-Hüsnü Ümit AVCI-Rahmi MEYVECİ/SİVAS, - Demir Grup Sivas spor 'un yıldızı Mert Hakan Yandaş'ın Elazığ depreminde zarar görenler için başlattığı destek kampanyasına Çaykur Rizesporlu futbolcular da destek oldu. Kampanyayı başlatan Mert Hakan Yandaş, "Bir nebze olsun bu acıyı unutturabilirsek ne mutlu bize" dedi.

Elazığ ve Malatya'da 41 kişinin hayatını kaybettiği, 1607 kişinin yaralandığı deprem sonrasında Demir Grup Sivassporlu futbolcu Mert Hakan Yandaş, sosyal medyadan kendisi ve takım arkadaşı Emre Kılınç'ın, Çaykur Rizespor maçındaki kişisel gelirlerini depremzedelere bağışlayacağını açıkladı. Bu kampanyaya kısa sürede Sivassporlu diğer oyuncular ile Rizespor'dan Oğulcan, Gökhan, Abdullah, Orhan ve Medipol Başakşehir'den İrfan Can Kahveci de destek verdi.

Süper Lig'de Sivasspor ile Rizespor arasında dün akşam oynanan ve 1-1 sonuçlanan karşılaşma sonrasında, Mert Hakan Yandaş, Elazığ ve Malatya'yaki depremzedeler için başlattıkları kampanya hakkında Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu. Mert Hakan, destek kampanyasına takım arkadaşlarıyla birlikte birçok futbolcunun katıldığını belirterek, "Oradaki vatandaşlarımız canlarımız rahat etsin, biraz da olsa acılarını dindirebilmek için yaptık. Bunu Emre ile birlikte düşündük ve bütün takım arkadaşlarımız da katıldı. İnşallah hafta içi Elazığ ve Malatya'ya güzel bir destek göndereceğiz. Rizespor'dan futbolcu arkadaşlar ve Başakşehir'den de İrfan Can Kahveci de katıldı. Bir nebze onlara bu acıyı unutturabilirsek ne mutlu bize. İnşallah onların yarasına bizim desteğimiz biraz da olsa iyi gelir" dedi.

OĞULCAN ÇAĞLAYAN: MİLLETİMİZ HER TÜRLÜ OLAYDA BİRLEŞİR

Kampanyaya katılan Çaykur Rizesporlu Oğulcan Çağlayan ise "Elazığ ve Malatya'da depremden etkilenen vatandaşlarıma geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Depremde hayatını kaybedenlere Allah rahmet eylesin, mekanları cennet olur inşallah, yaralanan vatandaşlarımızın da bir an önce iyileşmesi nasip olur inşallah. Biz de elimizden gelen ne varsa her zaman yapmaya hazırız. Mert Hakan güzel bir farkındalık ve hareket başlattı, bizler de destek olduk ona. Milletimiz her türlü olayda birleşir, bir olur. Tarih her zaman bize bunu gösterdi. Biz birlikte güçlüyüz. Ben de deprem dolayısıyla yardım yapan herkese teşekkür ediyorum. Abdullah Durak, Orhan, Gökhan ve birkaç arkadaşımız daha katıldı. Takım olarak da bir şeyler yapmayı planlıyoruz. Biz gelirlerimizi aktaracağız. Biz bu ülkede para kazanıyor, bu ülkenin ekmeğini yiyoruz. Bizim de böylesi durumlarda pay sahibi olmamız gerekiyor. Bu bizim için çok önemli bir şey. İnşallah yaralarımızı acil bir şekilde sararız. Futbol camiası maddi ve manevi olarak halkımızın yanında olacağını hissettirmesi gerekiyor. Bizler de elimizden geldiği kadar bunu yapmaya gayret gösteriyoruz" diye konuştu.

GÖKHAN AKKAN: İNSANLARIN YARASINI BİR AN ÖNCE SARMASI LAZIM

Çaykur Rizespor kalecisi Gökhan Akkan da, "Ülkemizin geçirmiş olduğu bu zorlu günlerden dolayı maçı çok konuşmak istemiyorum. Allah herkesin yardımcısı olsun. Devletimiz zaten gereken yardımları yapıyor. Bir an önce ülkemizin bu durumdan çıkıp toparlanmasını diliyorum. Birkaç farklı kampanya yapıldı. Mert Hakan'ın da böyle bir şey yaptığını görünce takımdakiler ile birlikte biz de destek olmak istedik. Elimizden ne geliyorsa yardım etmek istiyoruz. Çünkü insanların yaralarını bir an önce sarması lazım. Biz de elimizden ne geliyorsa yapmaya çalışıyoruz. Bizim de katkımız olsun istedik" dedi.

Futbol camiasının bu konuda neler yapabileceği sorusu üzerine de Gökhan, "Birisi öncülük yapar ve bize görev düşerse biz bunu her zaman yaparız" diye konuştu.

İSMAİL KARTAL: ORGANİZASYON OLURSA HEP BERABER KATILIRIZ

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal da Mert Hakan'ın örnek bir davranış sergilediğini belirterek, "Bu çok güzel bir davranış. Bizim oyuncularımız da buna destek verdiler. Orada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Yakınlarına da Allah sabırlar versin. Allah böyle acılar vatanımıza, milletimize yaşatmasın. Oradaki herkese geçmiş olsun diyorum. Böyle bir organizasyon olduktan sonra hep beraber katılabiliriz" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Mert Hakan Yandaş açıklama

-Oğulcan Çağlayan açıklama

-Gökhan Akkan açıklama

-İsmail Kartal açıklama

DGS KODU: 200128040

===============================

Bakan Kasapoğlu ve futbolcular, depremzedelere destek için Elazığ'da

Mertcan ÖZTÜRK/ ELAZIĞ, - Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve beraberindeki futbolcular, depremin yaralarını sarmaya çalışan Elazığ'ı ziyaret etti.

Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile birlikte Galatasaray kaptanı Selçuk İnan, Beşiktaşlı oyuncu Umut Nayir, Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır ve Fenerbahçeli Hasan Ali Kaldırım, Elazığ ziyaretlerinde açıklamalarda bulundu.

BAKAN KASAPOĞLU: ARMALARIN FARKLI OLMASININ, YÜREKLERİMİZİN AYNI ŞEKİLDE ÇARPMASINA MANİ OLMAYACAĞINI GÖSTERİYORUZ

Bakan Kasapoğlu, deprem sonrasında yaraları sarmak adına çok önemli adımlar attıklarını ifade ederek, "Depremde kaybettiğimiz kardeşlerimize rahmet diliyorum. Milletimize baş sağlığı diliyorum. Rabbim bir daha acıları göstermesin, milletimizi bu tehlikelerden ve acılardan korusun diye dua ediyoruz. Zor zamanlar tabii ki. Birliği ve beraberliğimizi göstermemiz açısından da önemli zamanlar. Hamdolsun ki deprem anından itibaren devletimizin, başta Sayın Cumhurbaşkanımızın, bakanlarımızın, sivil toplum örgütlerimizin, milletimizin el ele vermesiyle yaralarımızı sarmak adına çok önemli adımlar attık. Bugün burada bakanlarımızla, yerel yöneticilerimizle, milletvekillerimizle buradaki durumu istişare etmek adına ve halkımızı ziyaret etme, tesislerimizi inceleme anlamında çalışmalarda bulunacağız. Tüm gençlerimizin, spor camialarımızın selamlarını ve sevgilerini getirdik. Sporcu arkadaşlarımızla birlikte armaların farklı olmasının, yüreklerimizin aynı şekilde çarpmasına mani olmayacağını gösteriyoruz. Gerek bakanlığımızın spor tesisleri gerek havuzlarımız, gençlik merkezlerimiz ve devletimizin tüm kurumlarıyla inşallah bu yaraları hep birlikte saracağız. Gençlerimize özellikle teşekkür ediyorum gönüllülük faaliyetleri için. Bu bizi ziyadesi ile mutlu etti ve duygulandırdı. Bundan sonraki süreçte devam eden yatırımlarımızı hızlandırma ve bakım-onarım konusunda faaliyetlerimizi dün itibariyle başlattık" dedi.

SELÇUK İNAN: ÜLKE OLARAK BUNUN DA ALTINDAN KALKACAĞIMIZA İNANIYORUM

Galatasaray kaptanı Selçuk İnan da destek olmak amacıyla Elazığ'a geldiklerini söyleyerek, "Öncelikle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diliyorum. Kulüplerimizi temsilen destek olmak amacıyla buraya geldik. Yaraları sarmak adına da üzerimize düşen bütün görevleri yapmaya hazırız. Hep beraber ülke olarak bunun da altından kalkacağımıza inanıyorum. Hepimizin başı sağ olsun" diye konuştu.

UMUT NAYİR: MİLLET OLABİLME BİLİNCİ, BU TİP DURUMLARIN ALTINDAN KALKABİLMEYİ GEREKTİRİYOR

Beşiktaş'ın golcüsü Umut Nayir ise millet olabilme bilincine vurgu yaparak, "Milletimizin başı sağ olsun. Millet olabilme bilinci, bu tip durumlarda birlikte olabilmeyi ve altından kalkabilmeyi gerektiriyor. Çok şükür biz de başından itibaren bunu gösterdik. Sayın Bakanımızın önderliğinde maddi manevi her şeyi yapabilmek, yardım edebilmek adına buradayız. İnşallah bir an önce bu kötü durumdan birlik ve beraberlik içinde kurtulup yeniden huzurlu ve mutlu günleri yaşayacağız" açıklamasında bulundu.

UĞURCAN ÇAKIR: VATANDAŞLARIMIZIN YÜZÜNDE TEBESSÜM BIRAKABİLİRSEK ÇOK MUTLU OLURUZ

Trabzonspor'un milli kalecisi Uğurcan Çakır, maddi ve manevi her şeyi yapmaya hazır olduklarını vurgulayarak, "Depremde yakınlarını kaybedenlere sabırlar ve baş sağlığı diliyorum. Burada olmaktan çok mutluyum. Vatandaşlarımızın yüzünde tebessüm bırakabilirsek çok mutlu oluruz. Maddi ve manevi her şeyi yapmaya hazırız. Devletimiz, bu felaketten de sağ salim ayrılacaktır" ifadelerini kullandı.

HASAN ALİ KALDIRIM: BU ACI, HEPİMİZİN ACISI

Fenerbahçeli futbolcu Hasan Ali Kaldırım, Türkiye'nin birlik ve beraberlikle bu zor durumu da atlatacağının altını çizerken, "Zor günler. Bu acı, hepimizin acısı. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Bizler burada futbol camiası olarak hem Elazığ hem de Malatya'ya destek olmaya ve moral vermeye geldik. Ülke olarak, zor günleri her zaman birlik ve beraberlikle atlattık. Bu günleri de atlatacağımıza eminim. En kısa zamanda yaralarımızı sarıp tekrardan dik bir şekilde devam edeceğimizden hiçbir şüphem yok" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Bakan Kasapoğlu'nun açıklamaları

-Futbolcuların açıklamaları

DGS KODU: 200128114

===============================

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: Ortaya konulan kardeşlik ve dayanışma örnek olacak bir tablodur

"Spor camiamızın temsilcilerinin burada olması yüreklerin bir çarptığının, beraber olduğumuzun ortaya konması açısından da çok önemlidir

Selçuk İnan: "Yaraları sarmak adına hep beraber olmaya devam edeceğiz"

Mertcan ÖZTÜRK/ Elazığ, -Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "İnsanlık dersini millet olarak tarihten beri ortaya koyduğumuz gibi bu dinamizmimizin, bu ruhumuzun ne kadar canlı ve ne kadar diri olduğunu da ortaya koymuş oluyoruz " dedi.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından bugün spor ve siyaset dünyasından birçok isim Elazığ'da bir araya geldi. Valilik binasında yapılan toplantıya; İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, futbolculardan; Selçuk İnan, Hasan Ali Kaldırım, Uğurcan Çakır ve Umut Nayir katıldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Öncelikle depremde hayatını kaybeden kardeşlerimize Allahtan rahmet, yararlılara acil şifalar ve milletimize baş sağlığı diliyorum. Bu tür zor durumlarda devletimizin, milletimizin ne kadar güçlü olduğunu ne kadar bir ve beraber olduğunu görmüş olduk. Rabbim bizlere bundan sonra böyle açılar yaşatmasın, insanlarımızı milletimizi bütün afetlerden, felaketlerden esirgesin. Ancak ortaya konulan kardeşlik, dayanışma, millet olma tablosu pek çok millet ve insan için örnek olacak bir tablodur. Ben bu vesileyle devletimize, başta Sayın Cumhurbaşkanımız, bakanlarımız, yerel yönetimlerimiz, milletvekillerimiz, STK'larımız ve bu manada Malatya'ya, Elazığ'a el uzatan, yüreğini koyan herkese şükranlarımı, teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum. İnsanlık dersini millet olarak tarihten beri ortaya koyduğumuz gibi bu dinamizmimizin bu ruhumuzun ne kadar canlı ve ne kadar diri olduğunu da ortaya koymuş oluyoruz. İnşallah bundan sonraki süreçte de yaraları sarmada da ileriye birlikte yürümede de en iyisini millet olarak ortaya koyacağız" dedi.

"SPOR CAMİAMIZIN TEMSİLCİLERİNİN BURADA OLMASI YÜREKLERİN BİR ÇARPTIĞININ, BERABER OLDUĞUMUZUN ORTAYA KONMASI AÇISINDAN DA ÇOK ÖNEMLİDİR

Bakan Kasapoğlu, depremzedelere bütün spor camiasının selamlarını ve geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Bu vesileyle Uğurcan kardeşime, Selçuk kardeşime, Hasan Ali'ye ve kulüplerine ve camiamıza teşekkür ediyorum. Millet olarak inşallah birliğimizi, beraberliğimizi her alanda ortaya koyduğumuz gibi aramaları, renkleri farklı olsa da bugün spor camiamızın temsilcilerinin burada olması yüreklerin bir çarptığının, beraber olduğumuzun ortaya konması açısından da çok önemlidir. Gençlik ve Spor Bakanlığımız, ekibimiz, arkadaşlarımız, tesislerimiz, spor salonlarımız başta olmak üzere, yurtlarımızla, gençlik merkezlerimizle, gençlik liderlerimizle, gönüllü gençlerimiz burada da bir kısmı yolda. Onlar da bundan sonraki süreçte gençlerimizle birlikte süreci, yaraları takip etmeye, yaraları onarmaya yönelik çalışmalarla, değişik aktivitelerle burada olacaklar. Onların da yürekleri burada, bir kısmı burada, inşallah onun planlamasını da Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğümüzle yaptık. Az önce ifade ettiğimiz gibi yaraları birlikte saracağız, özellikle bundan sonra bakanlığımıza ait gerek spor tesislerimiz, gerek yurtlarımız, gerekse diğer alanlardaki çalışan arkadaşlarla birlikte masaya yatıracağız, onarım gereken konularla ilgili çalışmalar dün itibariyle başladık. Bundan sonra Malatya'mız, Elazığımız için gerekli görülen yatırımlar başlamıştır ve bunların hızlandırılması da başlamıştır. Bundan sonraki süreçte yeni ihtiyaçların da planlanması ve hızlı bir şekilde harekete geçilmesi noktasında çalışmalarımızı da ortaya koyacağız. Ben burada emek gösteren herkese teşekkür ediyorum, saygı değer bakanlarımıza, ilk andan itibaren katkı koyan, gönül veren herkese şükranlarımı sunuyorum. Rabbim milletimizi ve memleketimizi tüm kötülüklerden esirgesin" diye konuştu.

SELÇUK İNAN: "YARALARI SARMAK ADINA HEP BERABER OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Bakan Kasapoğlu ile birlikte Elazığ'da yer alan Galatasaraylı futbolcu Selçuk İnan, "Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet ve yararlılara acil şifa diliyorum. Allah geride kalanlara sabır versin, biz öyle güçlü bir ülkeyiz ki böyle günlerde kendimizi gösterebiliyor ve acılarımızı paylaşabiliyoruz. Dolayısıyla biz spor camiası olarak hem maddi hem manevi ne gerekiyorsa her zaman yapmaya hazırız. Dediğim gibi söylenecek çok şey yok, üzgünüz ama yaraları sarmak adına hep beraber olmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Bakan Kasapoğlu'nun açıklamaları

-Selçuk İnan'ın açıklamaları

DGS KODU: 200128112

===============================

Erzurumlular kış sporlarını sevdi

Salih TEKİN/ERZURUM, - ERZURUM'da kış sporlarına ilgi her geçen gün artıyor. Kentte bir zamanlar 46 olan futbol kulübü sayısı 9'a kadar düşerken, kış sporlarıyla ilgili faaliyet gösteren kulüp sayısı ise 170'e ulaştı. Yaklaşık 9 bin lisanslı sporcunun bulunduğu Erzurum'da kayak branşı 4 bin 75 sporcuyla ilk sırada yer alıyor.

Milyonların futbol sevdasıyla yaşadığı günümüzde Erzurum'da kış sporlarının trendi her geçen yıl biraz daha yükseliyor. 2000'li yılların başında 46 futbol kulübünün faaliyet gösterdiği Erzurum'da 2020 yılının Şubat ayında yapılacak amatör küme maçlarına sadece 9 takım katılma müracaatında bulundu. Süper amatör, 1'inci amatör ve 2'nci amatör küme olmak üzere birçok grupta mücadele eden takımlar 2020'de sadece 1'inci amatör kümede maça çıkacak. Bin 676 lisanslı sporcu sayısı bulunan futbola kentte ilgi her geçen yıl biraz daha azalıyor.

UNIVERSIADE İLE BİRLİKTE PATLAMA YAŞANDI

Amatör futbolun her geçen yıl gerilediği Erzurum'da 2011'de düzenlenen Dünya Üniversiteler Kış Oyunları'yla (UNIVERSIADE) birlikte kış sporlarında büyük bir patlama yaşandı. New York Times gazetesi tarafından dünyanın en iyi 18'inci kayak merkezi olarak gösterilen Palandöken'in yanı sıra buz pateni salonları ve diğer tesisleriyle Erzurum kış sporlarının merkezi oldu. Kentte kayaklı koşu, biatlon, kayakla atlama, Alp disiplini branşını barındıran kayağın yanı sıra buz pateni, buz hokeyi ve curling'de onlarca yeni kulüp kuruldu.

Başta kayak olmak üzere çeşitli dallarda faaliyet gösteren 170'e yakın kulüpte yaklaşık 9 bin sporcu lisans aldı. Erzurum'da kayak branşı 4 bin 75 lisanslı sporcu ile en çok ilgi gösterilen kış sporu oldu. Bunun ardından çocuk ve gençlerin en çok ilgi gösterdiği branşlar ise 2 bin 56 sporcuyla buz pateni ve 2 bin 9 sporcuyla buz hokeyi olurken, buzun satrancı olarak bilinen curling'de lisanslı sporcu sayısı ise 700'e ulaştı. Kış sporlarında lisans alan sporcuların 5 bin 671'ini erkekler oluştururken 3 bin 33 kadın da bu branşları tercih ederek lisans aldı.

KAYAK ATA SPORU OLMALI

Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, özellikle Doğu'da kayağın ata sporu haline getirilmesi için çalıştıklarını belirterek, 3-4 ay kar altında olan şehirlerde kayak okulları açılması gerektiğini söyledi. Milli Eğitim müdürlükleriyle görüştüklerini ifade eden Başkan Ali Oto, 7'den 70'e herkesin yapabildiği kayağa ilginin arttığını kaydetti.

CURLİNG'DE 70 KULÜP 700 SPORCU

Kış sporları içinde curling branşında uluslararası müsabakalarda önemli başarılar elde ettiklerini vurgulayan Curling Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Murat Akın da Erzurum'da 5 salon bulunduğunu belirtti. 4 salonun buz hokeyi ve buz pateni branşlarına hizmet ettiğini bir salonunda ise curling oynandığını anlatan Akın, Erzurum'da 70'e yakın kulüpte kadın ve erkek 700'e yakın sporcu olduğunu söyledi.

Genç Milli Curling Takımı Antrenörü Bilal Ömer Çakır, UNIVERSIADE sonrası Erzurum'da kış sporlarının önemli bir aşama kaydettiğini dile getirdi. Erzurumluların kış sporlarını özellikle de curling'i sevdiğini ifade eden Çakır, futbol, basketbol ve voleybol gibi spor dallarında lisansı olan çok sayıda sporcunun curling'e başladığını belirtti. Çakır, "Erzurum zaten kış memleketi. Kış aylarında zaten herkes cadde ve sokaklarda curling yapıyor. Bizim ayağımız buza alışkın. Bu spor dalında diğer yerlere göre biraz daha öndeyiz diye düşünüyorum" dedi.

FUTBOL KAN KAYBETTİ

Bir zamanlar büyük mücadeleye sahne olan amatör futboldaki kan kaybını desteklerin azalmasına bağlayan Futbol İl Temsilcisi Burhanettin Andiç, "2000'li yıllarda 40'tan fazla kulüp başta süper amatör olmak üzere Erzurum'da düzenlenen liglere katılıyordu. Erzurum merkezdeki kulüplerin yanı sıra ilçelerde de futbol kulüpleri amatör kümelerde şampiyonluk mücadelesi veriyordu. Son yıllarda kulüp sayısı çok azaldı. Bu yıl düzenlenecek amatör küme maçlarına sadece 9 takım katılma hakkı elde etti" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Palandöken Kayak Merkezi'nden görüntü

-Kayak yapan çocuklar

-Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto ile röportaj

-Kayak yapanların görüntüsü

-Kayakçılarla röportaj

-Buz pateni salonundan görüntü

-Short track yapan çocuklar

-Sporcularla röportaj

-Curling salonu ve çalışan sporcular

-Curling Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Murat Akın ile röportaj

-Curling oynayan sporcular

-Milli takım antrenörü Bilal Ömer Çakır ile röportaj

-Buz hokeyi maçından görüntü

DGS KODU: 200128085

===============================

Trabzonspor-Fenerbahçe maçına rakip takım taraftarları alınmayacak

TRABZON, - Süper Lig'in 20'nci haftasında Cumartesi günü Trabzon'da oynanacak Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşmasına rakip takımın seyircisinin alınmayacağı açıklandı.

Trabzon İl Spor Güvenlik Kurulu, Süper Lig'in 20'nci haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan karşılaşma öncesi bir araya geldi. Vali İsmail Ustaoğlu başkanlığında gerçekleşen toplantıya A riski kategorisine alınan zorlu müsabaka için uygulanacak güvenlik tedbirleri konuşularak karara bağlandı. Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında 1 Şubat Cumartesi günü oynanacak olan karşılaşmada 700'ü özel, bin 400 de resmi güvenlik personeli olmak üzere toplam 2 bin 100 personelin görev yapacağı belirtilirken, ayrıca geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi 'iki takım arasında oynanan maçlarda misafir takım taraftarı alınmaması' yönündeki kararın bu maçta da uygulanacağı ve Fenerbahçe taraftarlarının karşılaşmaya alınmayacağı ifade edildi.

===============================

Murat Şahin'den heyecanlandıran Beşiktaş paylaşımı

"O gün, bugündür"

İSTANBUL, - Teknik direktör Abdullah Avcı ile yollarını ayıran Beşiktaş, Sergen Yalçın ile yaptığı görüşmelerde son aşamaya geldi. Siyah-beyazlı kulüpten, resmi açıklamanın yapılması beklenirken, Sergen Yalçın'ın teknik ekibinde yer alan yardımcılarından Murat Şahin, sosyal medya hesabından siyah-beyazlı taraftarları heyecanlandıran paylaşımda bulundu.

Beşiktaş forması giydiği dönemde, çapraz bağları kopmasına rağmen Antalyaspor maçında kaleyi koruyan ve hem gösterdiği performansla hem de fedakarlığıyla alkış alan Murat Şahin, mücadelenin ardından çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşarak "O gün, bugündür" notu düşüp, yanına kartal emojisi koydu.

Murat Şahin'in paylaşımına beğeni yağdıran taraftarlar, "Yuvaya tekrardan hoş geldiniz", "Beşiktaş'ı ayağa kaldırın" yorumları yaptı.

===============================

Beşiktaş, kural hatası için resmi başvuruyu yaptı

Siyah-beyazlılar, Göztepe maçının tekrarını istiyor

ALİ DANAŞ/ İSTANBUL,- Süper Lig'in 19'uncu haftasında deplasmanda Göztepe'ye 2-1 mağlup olan Beşiktaş, mücadelede kural hatası yapıldığı gerekçesiyle Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) resmi başvuru yaptı.

Karşılaşmanın 45'inci dakikasındaki hava atışının kurallar gereği kendileri yerine Göztepe'ye verildiği ve gelişen atakta yaşanan serbest vuruşta gol yedikleri yönünde dilekçe hazırlayan siyah-beyazlılar, karşılaşmanın tekrar edilmesini istedi.

===============================

Gaziantep FK, Sivasspor maçının gelirini depremzedelere bağışlayacak

Mehmet Büyükekşi: "Ülke olarak böylesine büyük bir felaketin yaralarını yine büyük bir yardım seferberliği ile sarıyoruz"

"Demir Grup Sivasspor maçında taraftarın desteği çok daha fazla önem taşıyor"

İSTANBUL, - Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Mehmet Büyükekşi, hafta sonu Demir Grup Sivasspor ile oynayacakları maçın gelirini alınan yönetim kurulu kararıyla depremzedelere bağışlayacaklarını açıkladı.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depremin ardından, Türkiye'nin dört bir yanında yardım kampanyaları düzenlenirken, Gaziantep Futbol Kulübü Yönetim Kurulu da pazar günü oynayacakları Demir Grup Sivasspor maçından elde edecekleri geliri depremzedelere bağışlama kararı aldı.

MEHMET BÜYÜKEKŞİ: "ÜLKE OLARAK BÖYLESİNE BÜYÜK BİR FELAKETİN YARALARINI YİNE BÜYÜK BİR YARDIM SEFERBERLİĞİ İLE SARIYORUZ"

Gaziantep FK Başkanı Mehmet Büyükekşi, yaptığı açıklamada, "Öncelikle deprem nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza yüce Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diliyoruz. Türkiye olarak hepimizin başı sağ olsun. Acımız büyük. Ülke olarak böylesine büyük bir felaketin yaralarını yine büyük bir yardım seferberliği ile sarıyoruz. Bu kapsamda, Gaziantep Futbol Kulübü Yönetim Kurulu olarak Pazar günü oynayacağımız Sivasspor maçının gelirini depremzedelere bağışlama kararı aldık" dedi.

"DEMİR GRUP SİVASSPOR MAÇINDA TARAFTARIN DESTEĞİ ÇOK DAHA FAZLA ÖNEM TAŞIYOR"

Başkan Büyükekşi, kırmızı-siyahlı taraftarları Demir Grup Sivasspor maçına davet ederek, şunları söyledi: "Taraftarımızın desteği her maçta bizler için çok önemli. Ancak, pazar günü oynayacağımız Demir Grup Sivasspor maçında taraftarın desteği çok daha fazla önem taşıyor. Taraftarlarımız bu maça gelerek hem takımlarına hem de depremzedelere destek olacaklar. Bu bilinçle Gazianteplileri pazar günü tribünleri doldurmaya davet ediyoruz" dedi.

Gaziantep FK'nın güçlü bir takım olduğunu belirten Büyükekşi, Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında yeni transferlere de yer vererek, sahadan galibiyetle ayrılacaklarına inandıklarını sözlerine ekledi.

===============================

Fenerbahçe'de Barış Alıcı Westerlo'ya kiralandı

İSTANBUL, - Fenerbahçe Kulübü, 22 yaşındaki orta saha Barış Alıcı'nın Belçika'nın KVC Westerlo ekibine kiralandığı bildirdi.

Sarı lacivertli kulübün resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, "Sezon başında Çaykur Rizespor'a kiralanan oyuncumuz Barış Alıcı'nın yeni takımı Belçika'nın KVC Westerlo ekibi oldu. Oyuncumuz Belçika takımında 1.5 yıl kiralık olarak forma giyecek. Barış Alıcı'ya yeni takımında başarılar dileriz" denildi.

===============================

Elmacık kemiğinden operasyon geçiren Adis Jahovic, en az 4 hafta yok

Özgür ÖZTÜRK/ ANTALYA, - Antalyaspor'un Denizlispor maçında sakatlanan Makedon futbolcusu Adis Jahovic'in elmacık kemiğinden operasyon geçirdiği ve 4 ile 6 hafta arasında sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

Antalyaspor, Süper Lig'in 19'uncu haftasında deplasmanda 3-0 kazanılan Yukatel Denizlispor maçında kafa topu mücadelesinde rakibiyle çarpışarak sakatlanan ve oyundan çıkan Adis Jahovic'in sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Maç sonrası ambulans helikopterle Antalya'ya getirilen Adis Jahovic'in elmacık kemiğinden operasyon geçirdiği ve 2 hafta sonra düz koşulara başlayabileceği belirtildi. Jahovic'in sahalara dönüş sürecinin ise 4-6 hafta arası olmasının öngörüldüğü kaydedildi.

ELMACIK KEMİĞİNDEN OPERASYON GEÇİRDİ

Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Adis Jahovic Memorial Antalya Hastanesi'nde başarılı bir operasyon geçirmiştir. Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Ömer Özkan ve Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Mahmut Akyüz tarafından yapılan tetkikler sonucu elmacık kemiğinden operasyon geçiren Adis Jahovic'in 2 hafta sonra düz koşulara başlayabileceği belirtilirken, sahalara dönüşünün ise 4-6 hafta arasında olması öngörüldü" denildi.

ALİ ŞAFAK ÖZTÜRK'TEN GEÇMİŞ OLSUN ZİYARETİ

Öte yandan, Memorial Antalya Hastanesi'nde tedavisi süren Adis Jahovic'i Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk ve Genel Menajer Servet Çavuşoğlu da ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Başkan Ali Şafak Öztürk, önemli olanın Jahovic'in sağlığı olduğunu belirterek, kendisini bir an önce yeşil sahalarda görme arzusunu dile getirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Jahovic'in Antalya'ya getirilmesi

===============================

Ankaragücü Başkanı Fatih Mert: Transfer yasağımız devam ediyor

ERCAN ATA/ ANKARA, – Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, "Oyuncularla görüşmeler sürüyor. Şu anda kalkmış bir yasak yok" dedi.

Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, transfer yasaklarının kalktığı yönünde çıkan haberler ile ilgili Demirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Transfer yasağının henüz kalkmadığını ancak görüşmelerin devam ettiğini ifade eden Fatih Mert, "Kalan 6 dosya var. Bunların 3'ü yabancı futbolcu. Yapılandırma ve görüşmeler devam ediyor. Oyuncularla görüşüyoruz. Süreç devam ediyor. Şu anda kalkmış bir yasak yok. Yasak kalktığı anda kamuoyuyla paylaşacağız" ifadelerini kullandı.

===============================

Göztepe Başkan Vekili Talat Papatya: Beşiktaş'ın başvurusu trajikomik bir durum

Onur ATIŞ/ İZMİR,

Göztepe'de başkan vekili Talat Papatya, Süper Lig'in 19'uncu haftasında Göztepe'nin Beşiktaş'ı 2-1'lik skorla mağlup ettiği mücadelenin ardından siyah beyazlı takımın rakibinin attığı ikinci golden önce kural hatası olduğu gerekçesiyle Türkiye Futbol Federasyonu'na yaptığı başvurunun ardından açıklamalarda bulundu.

"TRAJİKOMİK BİR DURUM"

Papatya, Beşiktaş'ın federasyona yaptığı başvuru trajikomik olarak yorumlarken, "Beşiktaş ile oynadığımız ve 2-1 galibiyetimiz ile sona eren karşılaşmayla ilgili rakibimizin maçın tekrarlanmasına yönelik yaptığı başvurunun ardından aşağıdaki açıklamayı yapma zorunluluğu doğmuştur. Bu tür kural hatalarıyla maç tekrarı Avrupa ülkelerinde çok nadir rastlanan bir durumdur. Bir çok ülkede daha önce kural hatasından böyle bir maç tekrarı yaşanmamıştır. 62 yıllık lig tarihimizde ise 4 kere maç tekrarı yapılmış, bu tekrarlar fahiş hakem hatalarının ardından gerçekleşmiştir. Pazar günü oynadığımız karşılaşmada ise futbolcu sağlığının tehlikede olduğu bir anda maçın hakemi sağlık gerekçesiyle oyunu durdurmuş ve ardından takdir hakkını kullanarak topu takımımıza vermiştir. Bu olayın ardından tam 1,5 dakika sonra ise gol olmuştur. Bu süreçte top mesafe kat etmiş, yapılan faul üzerine oyun durmuş ve yeniden başlamıştır. 1,5 dakika içinde aynı şekilde biz de topu kaptırabilir ve gol yiyebilirdik. Bunun ardından gidip maç tekrarı için başvuru mu yapacaktık? Bu gerçekten trajikomik bir durumdur. Böyle bir gerekçeyle maç tekrarı gerçekleşirse Türkiye'de her maçın tekrarı için ihtimal doğar ve bu yönetilebilir bir durum değildir. Yeni stadındaki ilk maçında hakkıyla galibiyet alan kulübümüz Denizlispor maçına konsantre olmuş bir halde hazırlıklarına devam etmektedir" dedi.

===============================