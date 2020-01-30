Günün öne çıkan spor haberleri

71 yaşındaki futbolcu, yeni takımına transfer oldu

"Sporda yaşın önemli olmadığının mesajını vermek istedim"

"Gençlerimiz sporun içerisinde kalsın"

"Bize katkılar sunuyor"

Futbol serüvenide 53 yıl

Tolga SAĞLAM - Selçuk BAŞAR/ TRABZON, - Trabzon'da 53 yıl boyunca aktif futbol yaşamını sürdüren Şerif Kunt (71), Erzurum amatör küme ekiplerinden Harb-İş Spor Kulübü'ne transfer oldu. Yeni klübünde ikinci maçına çıkan Kunt, performansıyla beğeni topladı. Futbol sevdalısı Kunt, amacının spor elçisi olmak olduğu, gelecek sezon ise doğu illerinde bir takıma transfer olmayı hedeflediği belirterek, "Gençlere tavsiyem kendilerine iyi baksınlar. Sporu meslek olarak kendilerine görsünler. İyi bir öğrenci spor eğitimi almaktan geçer" dedi.

1967-68 sezonunda ilk kez Trabzon'un Aralıkspor takımında futbol yaşantısına başlayan ve 53 yıldır futbol hayatını sürdüren 71 yaşındaki Şerif Kunt, 2 yıldır top koşturduğu Osmaniye 2'nci Amatör Küme ekibi Karaçay Gençlik Spor Kulübü'ne ardından, Erzurum amatör küme ekiplerinden Harb-İş Spor Kulübü'ne transfer oldu. 1985 yılında kurulan Trabzon Amatör Küme'de yıllarca yer alan ve başkanı olduğu Zaferspor'da hem antrenör hem de futbolcu olarak görev yapan ancak 'Bir görev için bir lisans' düzenlemesine uymadığı gerekçesiyle takımı ligden ihraç edilen Kunt, sonraki süreçte kulübü devretti. 2017-18 sezonunda Osmaniye 2 Amatör Küme ekibi Karaçay Gençlik Spor Kulübü'nden kendisine gelen transfer teklifi üzerine bu teklifi kabul eden, bu sezon ise Harb-İş Spor Kulübü'ne transfer olan Kunt, başarısıyla da gençlere örnek oluyor.

Aktif futbol yaşamını devam ettiren Kunt, 1 yıllık sözleşme imzaladığı yeni takımında çıktığı maçındaki performansıyla beğeni topladı. Spor elçisi olmayı amaçlayan Kunt, sezon boyunca yeni takımının oynayacağı maçlara sıkı antrenmanlarla hazırlanıyor.

YEŞİL SAHALARDA 53 YIL

Gençlere örnek istediğini kaydeden Kunt, "7-8 yaşından itibaren sürekli sporun içerisinde olan ve düzenli spor yapan biriyim. Kağıtları birleştirip top haline getirip mahalle aralarında top oynama sürecinden gelmiş bir insanım. Yokluklar içerisinde spor yapmaya çalışan ve sporun içerisinde kalmaya çalışan bir gençliğim oldu. 1967 yılında başladığım futbol serüvenini 53 yıldır sürdürüyorum. Kas, adale, zihin bunları hep zinde tutmaya çalıştım. Bunun için de devamlı sporun içerisinde kaldım" diye konuştu.

"SPORDA YAŞIN ÖNEMLİ OLMADIĞININ MESAJINI VERMEK İSTEDİM"

Yeni transferiyle ilgili konuşan Kunt, " Türkiye 'de insanlara bir mesaj verebilmek için bu yaşta futbol hayatımı sürdürmeye karar verdim. İlk olarak 2017-18 sezonunda Osmaniye'de, 2018-19 sezonunda Mardin Kızıltepe 'de bulundum. 2019-20 sezonunda ise çeşitli illerden gelen teklifler vardı, biz de Erzurum'un yolunu tuttuk. Bir spor elçisi olarak yaşın önemli olmadığını, yağmurda, karda zor şartlarda bu spora yapabileceğimizin mesajını vermek istedim. Seneye neresi olur bilemem. Gelen teklifleri değerlendireceğiz. Büyük ihtimalle doğuda bir ili tercih ederim" dedi.

ANTRENMANLAR TRABZON'DA, MAÇLAR ERZURUM'DA

Maçlara Trabzon'da yaptığı antrenmanlarla hazırlandığını ifade eden Kunt, "Kramponlarımı ve topumu yanımdan eksik etmem. Bunun yanında sürekli koşular yaparım, bisiklet sürerim, adale ve vücudumu zinde tutarım. Müsabakalardan bir gün önce Trabzon'dan Erzurum'a giderek misafirhaneye yerleşiyorum. Ter antrenmanı varsa ona katılıyorum. Antrenmanları burada yapıyorum. Maçta da arkadaşlarımın arasında oluyorum" ifadelerinde bulundu.

"GENÇLERİMİZ SPORUN İÇERİSİNDE KALSIN"

Sağlığını, spor yapmasına borçlu olduğunu belirten Kunt, gençlere sporun içerisinde kalmaları yönünde de tavsiyede bulunarak, "Antrenman yapmasam, koşmasam, bisiklete binmesem, maratona katılmasam, sporu bıraktığım zaman beyinde sıkıntı başlar. Erken yatar, erken kalkarım. Sigara, alkol gibi kötü alışkanlıklardan hep uzak durdum. Gençlere tavsiyem kendilerine iyi baksınlar. Sporu meslek olarak kendilerine görsünler. İyi bir öğrenci spor eğitimi almaktan geçer. Onlara sporun içerisinde kalmalarını öğütlerim" diye konuştu.

"BİZE KATKILAR SUNUYOR"

Erzurum Harb-İş Spor Kulübü Başkanı Ferit Karakoca da 71 yaşındaki bir insanın nasıl spor yapacağını herkese gösterebilmek için böyle bir transfer yaptıklarını belirterek, "Şeref Kunt aynı zamanda Amatör Futbolcular Federasyonu Genel Başkanı. Meselemiz onun oynayıp oynamaması ya da takımda durup durmaması değil. Bir farkındalık yaratalım, 71 yaşındaki bir insanın nasıl spor yapacağını herkese gösterelim diye Şeref başkanımızı transfer ettik. Bize katkılar sunuyor. Tecrübesiyle gençlere örnek oluyor. Bizim de sevdiğimiz bir ağabeyimiz. Bize de her türlü desteği sağlıyor" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Antrenmandan görüntüler

Soyunma odasından görüntüler

Maçtan görüntüler

Şerif Kunt'un açıklamaları

Ferit Karakoca'nın açıklamaları

Detaylar

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Milli voleybolcu Meryem Boz'un balmumu heykeli yapılacak

ESKİŞEHİR,-

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın skorer oyuncularından Meryem Boz, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ile her gün binlerce misafirin ziyaret ettiği Balmumu Müzesi'nde bir araya geldi. Büyükerşen, Meryem Boz'un maskının alındığını ve en kısa sürede kendisinin heykelinin de müzedeki yerini alacağını söyledi.

Eskişehir DSİ Bentspor altyapısından yetişen ve Ay-Yıldızlı forma altında başarılı bir performans sergileyerek yarı finaldeki Polonya maçında gösterdiği başarılı oyun ile Türk Milli Voleybol Takımı'nı finale taşıyan Meryem Boz, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ile her gün binlerce misafirin ziyaret ettiği Balmumu Müzesi'nde bir araya geldi. Boz, memleketi olan Eskişehir balmumu müzesini gezerek özellikle Atatürk heykellerinin çok başarılı olduğunu söyledi.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ile bir araya gelen Boz'un ölçüleri ve yüz maskı alındı. Meryem Boz'un Eskişehir'in ve Türkiye'nin önemli bir değeri olduğunu belirten Başkan Büyükerşen, kendisinin maskının alındığını ve en kısa sürede kendisinin heykelinin de müzedeki yerini alacağını ifade ederek, "2020 Olimpiyat Oyunları'nda A Milli Kadın Voleybol takımından büyük zaferler bekliyoruz. Bu zafere Meryem Boz'un da büyük katkısı olacağına inanıyorum. Meryem kızımız, Eskişehir'in yetiştirdiği başarılı sporculardan birisi. Şampiyon olarak bizlere büyük bir gurur yaşattıkları turnuvanın da en değerli oyuncusu seçildi. Hem kendisine hem tüm takım arkadaşlarına bizlere yaşattıkları büyük gurur dolayısıyla teşekkür ediyoruz. Eskişehirliler olarak onu izlemekten büyük keyif alıyor ve başarıları ile gurur duyuyoruz. Meryem'in balmumu heykeli en kısa zamanda müzede yerini alacak" dedi.

Müzeye hayran kaldığını ifade eden Meryem Boz ise kendi heykelinin de müzede yer alacak olmasından dolayı büyük gurur duyduğunu ifade etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Meryem Boz'un balmumu müzesine girişi

-Müzeyi gezmesi

-Büyükerşen ile bir araya gelmesi

-Büyükerşen ile görüşmesi

-Genel görüntüler

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Bursaspor 'da Traore imzaladı

Gürkan DURAL/BURSA,

Devre arasında 5 oyuncuyu kadrolarına kattıklarını belirten Başkan Mesut Mestan, "İnşallah bu sezon hedeflediğimiz yere varacağız. Kadromuz yetenekliydi ancak kadromuzu derin tuttuk. 5 oyuncunun da direkt takıma katkı sağlayacağını düşünüyorum. İnşallah sezon sonu hedeflediğimiz yerde oluruz. Şampiyonluğu hedefliyoruz. Plan programımızı buna göre yapıyoruz, Play-Off'a kalmak istemiyoruz. Hocamızın da isteği doğrultusunda transferlerimizi yaptık. Hepsi yetenekli ve karakterli oyuncular. Demir Grup Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz 'a teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonra da hedeflediğimiz yerde olacağız" dedi.

Abdou Razack Traore ise, "Geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım çok güzel bir macera olur. Allah'ın izni ile Süper Lig'e geri dönebiliriz. Takıma yardım etmek için buradayım. Çok iyi takım olduğunu, çok iyi bir kadro kurulduğunu duydum. Hep birlikte hedeflerimize ulaşmaya çalışacağız" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Mesut Mestan'ın açıklamalar

-Traore'nin açıklamalar

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Fenerbahçe 'de Alper ve Zajc bilmecesi

"Alper'e her zaman kapımız açık"

Miha Zajc elde kalıyor

Mustafa AKIN/ İSTANBUL, - Fenerbahçe, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından belirlenen harcama limitlerine uymada titiz bir çalışma gerçekleştirirken, takıma dahil olması planlanan oyuncuların durumu hala netlik kazanmadı. Sportif direktör Damien Comolli'nin görevinden ayrılması ile transferlere bizzat el atan başkan Ali Koç , sol bek transferi için eldeki oyuncuları çıkarmanın hesaplarını yapıyor. Transfer yapmak için oyuncu satışı ilk hedef olan sarı-laciverlilerde Alper Potuk ile Miha Zajc'ın durumi ise hala belirsizliğini koruyor.

TFF'nin belirlediği kriterlere her anlamda uymaya çalışan Fenerbahçe'de federasyonun şartların bir kısmına olumsuz cevap vermesi ile transfer durumu çözülemiyor. Teknik direktör Ersun Yanal'ın sampiyonluk yolunda emin adımlarla devam edebilmesi için gerekli sol bek ve stoper transferini gerçekleştiremeyen sarı-lacivertliler, bu durumu neticeye kavuşturmak için yoğun bir mesai harcıyor.

ALPER POTUK: BONSERVİSİMİ VERİN

Sezona şampiyonluk parolası ile çıkan ve takımdaki olumlu havayı oyuncu takviyeleri ile güçlendirmek isteyen Fenerbahçe Yönetimi, rotasını Çaykur Rizespor 'a çevirmişti. Apler Potuk'a karşılık Melnjak'ı isteyen sarı-lacivertlilerde hala sonuca varılamadı. Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal 'ın da Alper ile ilgilendiklerini açıklaması üzerine yarın sona erecek ikinci transfer ve tescil dönemi öncesinde transferin netleşmesi için gözler iki kulübe çevrildi. Ancak, bonservisini eline almak isteyen Alper Potuk, kendisine başka bir kulüp bulabileceğini ifade etti. Fenerbahçe Kulübü 'nden '6 ay kiralık git, form kaybetme, sonrasında yapılacak transferinden biz de para kazanalım' ısrarlarına sıcak bakmayan Alper, Rize'ye de gitmek istemiyor. Teknik heyet tarafından idmanlara alınmayan Alper Potuk'un düşüncesi yarın saat 18.00'e kadar netleşmediği taktirde ise sezonun geri kalanını kadro dışı geçirmesi gündemde.

HASAN KARTAL: MELNJAK'I KESİNLİKLE SATMIYORUM

Öte yandan Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, DHA 'ya yaptığı açıklamada, Melnjak'ı kesinlikle satmayacağını ifade ederek, Alper'e her zaman kapılarının açık olduğunu söyledi. Hasan Kartal, kadroda gerekli takviyeleri yaptıklarının da altını çizdi.

MIHA ZAJC ELDE KALIYOR

Fenerbahçe'de forma şansı az bulan Miha Zajc'ın durumu da netlik kazanmadı. Sloven futbolcu, artık sürekli oynayabileceği bir kulüp ararken, basında yer alan haberlerin tersine, Brescia'dan resmi bir teklif gelmediği öğrenildi. İtalya ekibinin, Zajc'ın sağlık raporlarını istediği ancak zorunlu satın alma opsiyonuna sıcak bakmadığı için bu transferin başlamadan kapandığı belirtildi.

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UEFA heyeti, şike araştırması için Güney Kıbrıs 'a çıkarma yaptı

Sefa KARAHASAN/ Lefkoşa(KKTC), - UEFA'dan bir heyet, Güney Kıbrıs'ta liglerde şike yaşandığı iddiaları üzerine Ada'ya çıkarma yaptı. Güney Kıbrıs'ta son bir haftada bir hakemin ve bir takım başkanının araçlarına bomba konulmuştu.

UEFA heyeti Rum Adalet ve Kamu Düzeni Bakanı Yorgos Savvidis ile bir araya geldi. Toplantıya Rum Polisi Genel Müdürü Kipros Mihailidis ile Rum Futbol Federasyonu (KOP) Başkanı Yorgos Kumas da katıldı. Görüşmede Güney Kıbrıs'ta şike olduğu iddia edilen maçların konusu ele alındı. Savvidis'in UEFA heyetine şike iddialarını örtbas etmeyecekleri garantisi verdiği belirtildi. Görüşme sonrasında açıklama yapan Savvidis, toplantının verimli geçtiğini ve tüm müdahil tarafların, temiz futbol için ortak mücadele kararı aldığını kaydetti.

RUM POLİSİNE ŞİKE BRİFİNGİ

UEFA heyetinin Rum polisine, bilgi toplama prosedürüyle ilgili bilgi verdiğini anlatan Rum Bakan, "Olası hedeflerin tespit edilmesinde bu bilgilerin nasıl kullanılabileceği izah edildi" dedi. Rum medyası, şike olaylarına karışanların telefonlarının dinlenmesi için telefonlarının dinlenmesi için yasa çıkarılması gerektiğini belirterek, "Bu hemen yapılmalı" dedi.

"UEFA BİZİ CİDDİYE ALMIYOR"

UEFA'nın eski başkan yardımcısı Marios Lefkaritis de, UEFA'nın Rum futbol kulüplerini ciddiye almadığını söyledi. Lefkaritis, UEFA'nın vereceği desteğin teknik destek olduğunu ve danışmanlık yapacağını ifade etti.

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Sivasspor, Gaziantep maçı hazırlıklarını sürdürdü

Uğur YİĞİT/SİVAS - SÜPER Lig'de lider konumda bulunan Demir Grup Sivasspor, ligin 20'nci haftasında deplasmanda oynayacağı Gaziantep Futbol Kulübü maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Süper Lig'de pazar günü deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü ile karşılaşacak olan lider Demir Grup Sivasspor, maçın hazırlıklarını sürdürdü. Kulüp tesislerinde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman düz koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Pas, top kapma ve taktik çalışmasının ardından antrenman çift kale maçla tamamlandı. Antrenmana sakatlıkları bulunan Arouna Kone, Fernando Andrade katılmadı. Kentte faaliyet gösteren özel bir eğitim ve rehabilitasyon merkezinin öğrencileri da antrenmanı ziyaret etti. Öğrenciler futbolcularla fotoğraf çektirdi. Öğrencilere yakından ilgilenen kırmızı-beyazlı futbolcular birlikte futbol oynadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Antrenmandan görüntüler

-Futbolcuların çocuklarla top oynaması

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Göztepeli Andre Castro : Yeni stadımız mükemmel oldu

Onur ATIŞ/ İZMİR, -

SÜPER Lig'de pazartesi günü Yukatel Denizlispor deplasmanına çıkacak Göztepe'de orta saha oyuncusu Andre Castro, yeni stadın mükemmel bir atmosfer oluşturduğunu söyledi. Gürsel Aksel Stadı'na övgüler yağdıran deneyimli oyuncu, " Bornova Stadı'nda harika olan atmosferimiz yeni stadımızla birlikte mükemmel oldu. Statta olan herkes enerjiyi ve atmosferi hissetti. Beşiktaş karşılaşması da bitmesi gereken sonuçla bitti, hak ettiğimiz sonuçla bitti" diye konuştu.

Artık Denizlispor karşılaşmasına odaklanacaklarını ifade eden Castro, "Biz her zaman önümüzdeki maçlara bakacağız. Şimdi Denizlispor'un karşısına çıkacağız. Bu maç da en Beşiktaş müsabakası kadar değerli. En iyi şekilde konsantre olacağız, en iyi şekilde mücadele edeceğiz. Denizli deplasmanında galibiyetle döneceğimize inancımız tam" yorumunu yaptı. Castro sezon başında yedek kaldığını ardından performansını yukarıya çektiğini belirterek şu cümleleri kurdu: "Sezon başında takımın içinde bulunduğu durumla ilgili yedek kaldım. Ancak yedek kalmam benim durumumla ilgili değildi. Ancak ben en iyi şekilde çalıştım, sürekli devam ettim. Şu anda ise performansımla ve attığım gollerle en iyi şekilde Göztepe'ye katkı veriyorum. Takımıma yardımcı olduğumu düşünüyorum. İyi bir performans sergiliyorum. Bu şekilde yolumuza devam edeceğiz."

Denizlispor maçının hazırlıklarını Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde sürdüren Göztepe'de stoper Reis ve sol kanat Tripic sakatlıklarından dolayı çalışmada yer almadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Andre Castro'nun açıklamaları

-İdmandan detaylar

HABER: Onur ATIŞ - KAMERA: Hande NAYMAN/ İZMİR,

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BtcTurk Yeni Malatyaspor 'dan Guilherme tepkisi

Trabzonspor Kulübü, sözleşmeli futbolcumuz Guilherme ile kulübümüzün yazılı izni olmadan görüşmeler yapmış ve futbolcumuzu bu sabah itibarıyla takımımızın kamp yaptığı otelden iznimiz dışında Trabzon'a çağırmıştır"

"Her bulduğu fırsatta dürüstlükten, futbol ahlakından bahsedenlerin bugün günü kurtarmak adına yaptıkları büyük camiamız tarafından hiçbir zaman unutulmayacak, FIFA kurulları önünde Malatyaspor camiasının hakkı korunacaktır"

Malatya, -

BtcTurk Yeni Malatyaspor, yaptığı açıklama ile Guilherme transferi için Trabzonspor'a tapki gösterdi.

Süper Lig ekiplerinden BtcTurk Yeni Malatyaspor, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Trabzonspor'un Guilherme ile kendilerinin yazılı izni olmadan görüşmeler yaptığını ve futbolcuyu bu sabah Trabzon'a çağırdığını ifade etti.

FIFA kurulları önünde Malatyaspor camiasının hakkının korunacağının bildirildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi. "Trabzonspor Kulübü, sözleşmeli futbolcumuz Guilherme Costa Marquez ile kulübümüzün yazılı izni olmadan görüşmeler yapmış ve futbolcumuzu bu sabah itibarıyla takımımızın kamp yaptığı otelden iznimiz dışında Trabzon'a çağırmıştır. Kamuoyunun malumu üzere futbolcumuzun asıl sahibi olan Alvarenga Kulübü ile yapmış olduğumuz sözleşmenin çıkış maddesini kullandıklarını düşündüğümüz Trabzonspor Kulübü'ne ve değerli camiasına bir bilgilendirme yapma zarureti doğmuştur. Şöyle ki; Yıllara mal olmuş Trabzonspor - Malatyaspor dostluğunu, kardeşliğini zedelemeye çalışan şahıslara çağrımızdır. Her ne şartta olursa olsun futbolcumuz ile bizim iznimiz olmadan görüşülmesi (ayartılması) futbolun yazılı çizili kuralları dışında, ahlakına uymamış ve Trabzonspor gibi büyük bir camiayı yönetenlere yakışmamıştır. Her bulduğu fırsatta dürüstlükten, futbol ahlakından bahsedenlerin bugün günü kurtarmak adına yaptıkları büyük camiamız tarafından hiçbir zaman unutulmayacak, FIFA kurulları önünde Malatyaspor camiasının hakkı korunacaktır. Transferin bitimine saatler kala kulübümüzü mağdur etmek adına bu işe soyunanları değerli Trabzonspor camiasının da kabullenmeyeceğine inanıyor, kamuoyuna saygılar sunuyoruz."

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Denizlispor'da Özdilek transferlerden mutlu

Deniz TOKAT/ DENİZLİ, -

SÜPER Lig'de pazartesi günü evinde Göztepe ile karşı karşıya gelecek Yukatel Denizlispor'da teknik direktör Mehmet Özdilek , takıma yaptıkları transferlerle güç kazandıklarını söyledi. Takviyelerin çok faydalı olacağını dile getiren deneyimli teknik adam, "Devre arasında Muhammet Özkal, Ogenyi Onazi, Özgür Çek ve Syam Ben Youssef'i kadromuza dahil ettik. Takıma kattığımız oyuncuların bize itici güç olacağına inanıyorum. Onların da elinde sihirli değnek yok. Zamana ihtiyaçları var. Arkadaşlarını ve sistemi tanımaları için takımla daha çok çalışmaları gerekiyor. Yeni transferlerimiz bize müthiş derecede katkı sağlayacağını düşünüyorum. İkinci yarının her takım için zorlu geçeceği aşikar. Önümüzü daha net görebilmek adına içerideki maçları kazanarak bir an önce alttaki takımlarla aramızdaki ilişkiyi kesmek istiyoruz" diye konuştu.

Mehmet Özdilek, Göztepe'ye karşı önemli bir müsabakaya çıkacaklarını kaydetti. İç saha avantajını kullanarak bu maçtan 3 puan almak istediklerini belirten Özdilek, "Zor bir müsabaka oynayacağız. Göztepe içerde ve dışarıda kazanarak moralli gelecek. Bu ligde kolay maç yok. İç saha avantajını kullanmak istiyoruz. Biz maalesef bu zamana kadar bu avantajı kullanamadık. Dışarıda daha etkili ve başarılıyız. Bu hafta seyircimizin desteğiyle bu maçı kazanarak en azından önümüzü güvenli ve rahat görmek istiyoruz. Biz birlikte oynarsak ve birlikte hareket edersek çok güçlü bir takımız. Kazanmak için saha içinde futbol adına elimizden gelen ne varsa yapacağız" yorumunu yaptı.

BEN YOUSSEF: "GÖZTEPE'YE KARŞI ELİMİZDEN GELEN HER ŞEYİ YAPACAĞIZ"

Yeşil-siyahlı ekibin yeni transferi Syam Ben Youssef ise Denizlispor'a geldiği için çok mutlu olduğunu dile getirdi. Takıma katılmadan önce yaptığı görüşmelerde Denizlispor ile ilgili olumlu bilgiler aldığını belirten Ben Youssef, "Kent ve insanları çok güzel. Benim buraya gelmemin sebebi güzellik değil futbol sahasıdır. En önemlisi futbol sahasında neler yapabileceğimiz. Umarım çok iyi gideceğiz. Göztepe maçının bizim için ne kadar önemli olduğunu herkes biliyor. Göztepe'ye karşı elimizden gelen her şeyi yapacağız. Önemli olan maksimum verimliliği sahaya yansıtıp iyi sonuç alabilmek" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Antrenmandan detaylar

-Futbolcuların düz koşu ve ısınma hareketleri yapması

-Teknik direktör Mehmet Özdilek'ten detaylar

-Mehmet Özdilek'in açıklamaları

-Ben Youssef'in açıklamaları

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İbrahim Üzülmez : Bütün oyuncularıma güveniyorum

Gürkan DURAL/BURSA, -

Bursaspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, "Alternatifli bir kadro oluştu. Oynayan en iyisini yapması gerektiğini biliyor, bütün oyuncularıma güveniyorum" dedi.

Deneyimli çalıştırıcı, Abdou Razack Traore'nin gelişine ilişkin de, "Kaliteli, yetenekli. Enerjimizi yukarıya taşıyabilecek bir oyuncu. Ofansif açıdan sonuçlandırma ve final anlamında sıkıntılarımız vardı, inşallah Traore'nin gelmesiyle bu sıkıntıyı ortadan kaldıracağız" diye konuştu.

TFF 1'inci Lig'in 20'nci haftasında Eskişehirspor 'u ağırlayacak Bursaspor'da bu maçın hazırlıkları devam ederken, teknik direktör İbrahim Üzülmez sabah antrenmanı öncesinde açıklamalarda bulundu.

İyi bir aile ortamı oluşturduklarını ve camia olarak da kenetlenmeye başladıklarını dile getiren Teknik Direktör Üzülmez, şampiyonluk inançlarının başından beridir olduğunu ancak son haftalardaki performanstan dolayı bu inancın daha da arttığını belirtti.

"OYUNCULARIMIZ İYİ NİYETLİ, GAYRETLİ BİR ŞEKİLDE MÜCADELE EDİYOR"

Futbolda istikrarın devam ettirilmesi gerektiğine işaret eden deneyimli çalıştırıcı, "Şu ana kadar ortaya koyduğumuz futbol, inanç ile takım üzerinde özgüven fazlasıyla oluşmuş durumda. Bunu sürdürebilmek için de daha fazla gayret göstermemiz gerekiyor. Müthiş bir taraftar desteğimiz var, bugün sabahın 9 buçuğunda çocuğuyla birlikte Traore'nin imza törenini izlemeye gelen taraftarımız var. Bunlar güzel duygular, burası özel bir camia. Takımına gönülden bağlı taraftar topluluğuna sahip bir camia. Bizim de onlara cevap verebilmek için saha içerisinde yapmamız gerekenler var, bunu son 3 haftalık periyotta yapıyoruz. Oyuncularımız iyi niyetli, gayretli bir şekilde mücadele ediyor" dedi.

"TRAORE, OFANSİF ANLAMDA BİZİ YUKARIYA TAŞIYACAKTIR"

Ligde Eskişehirspor oynayacakları maçın zorlu geçeceğini belirten Üzülmez, "Koşan, mücadele eden, agresif genç oyunculardan kurulu bir takıma karşı oynayacağız. Kalitemizin, yeteneğimizin, iyi takım olduğumuzun ortaya çıkması için en az rakip kadar mücadele ederek, onlar kadar koşarak iyi bir sonuçla sahadan ayrılmak istiyoruz. Ardından 4 haftalık bir periyodumuz var ki, ligin gidişatı için çok önemli. Oyuncularımıza güveniyorum, takım içerisindeki rekabet de arttı. Traore'nin gelişiyle ofansif anlamda üretkenlik ile bizi yukarıya taşıyacaktır" diye konuştu.

"BU TAKIM ÇOK DAHA GÜZEL SONUÇLAR ALACAKTIR"

Transferi bitirdiklerini kaydeden deneyimli teknik adam, artık görevlerinin bu oyunculardan en iyi şekilde verim alabilme olduğunu söyledi.

Takım olma düşüncesini ortaya koyabilme adına 1-2 haftalık sürece ihtiyaçlarının da bulunduğunu kaydeden Üzülmez, "Yeni transferlerimizin gelişiyle buradaki oyuncuların onları tanıması, bizim yapımız ve karakterimizi, ne istediğimizi tanıması adına bu sürece ihtiyacımız var. Eminim ki bu takım çok daha güzel sonuçlar alacaktır. Bu inancı fazlasıyla yaşıyorum. Bursaspor'un büyüklüğünü anlatıyoruz, onlar da görevlerini yerine getiriyorlar. İnşallah bunu devam ettiririz" ifadelerini kullandı.

TRAORE OYNAMAK İSTİYOR

Üzülmez, yeni transfer Traore ile konuştuğunu ve Eskişehirspor karşısında oynamak istediğini belirterek, "Çaykur Rizespor maçında 20 dakika süre aldı, pozitif geldi. Espri de yaptık. Oyun içerisinde yapması gerekenleri söyledik. Traore de sabah şaşırdı, sabahın 9'unda bu kadar taraftarın gelmesi O'nu şaşırttı. Traore de büyük bir camiada olduğunu ve bu büyük camiada neler yapması gerektiğini de biliyor. Kaliteli, yetenekli. Enerjimizi yukarıya taşıyabilecek bir oyuncu. Ofansif açıdan sonuçlandırma ve final anlamında sıkıntılarımız vardı, inşallah Traore'nin gelmesiyle bu sıkıntıyı ortadan kaldıracağız" dedi.

"FORMAYI VERDİĞİM OYUNCUNUN PERFORMANSINI ORTAYA KOYMASI GEREKİYOR"

Akhisarspor deplasmanında ortaya konan mücadelenin kendileri için önemli olduğunu söyleyen Üzülmez, desteğin sürmesi ile birlikte daha iyi sonuçların geleceğini kaydetti ve taraftarı Eskişehirspor maçına davet etti.

Üzülmez, kadro derinliğine ilişkin de "Formayı verdiğim oyuncunun, formanın değerini bilmesi gerektiğini daha önce ifade etmiştim. Formayı verdiğim oyuncunun en iyi şekilde performansını ortaya koyması gerekiyor. Hem gayretiyle, coşkusuyla, hem de yeteneğiyle. Alternatifli bir kadro oluştu. Oynayan en iyisini yapması gerektiğini biliyor, bütün oyuncularıma güveniyorum. Geldiğimiz süreden beridir onlar da bize destek çıkıyor. Saha içerisindeki mücadelenin doğru olduğunu düşünüyorum. Eskişehirspor ve Osmanlıspor çok önemli maçlar. Rakibe saygı duyacağız, önemseyeceğiz ama en çok da saha içerisinde kendi mücadelemizi ortaya koyarak kendimize saygı duymamız gerekiyor" şeklinde konuştu.

TRAORE ANTRENMANA ÇIKTI

Bursaspor'da Eskişehirspor maçı hazırlıkları devam ederken yeşil beyazlı kulüp ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalayan Traore de ayağının tozuyla antrenmana çıktı. Takım arkadaşları tarafından sıcak karşılanan deneyimli oyuncu, sempatik tavırlarıyla dikkat çekti. İlk bölümde ısınma hareketleriyle başlayan idman, daha sonra top çalışmasıyla devam etti. Antrenmanın bir bölümü taraftar açık gerçekleşirken, son bölümde ise yeşil beyazlılar taktik çalıştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ;

-İbrahim Üzülmez'in açıklamaları

-Antrenmandan detaylar

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Konyaspor , Robert Mak'ı renklerine bağladı

KONYA,-

İttifak Holding Konyaspor, Slovak oyuncu Robert Mak'ı sezon sonuna kadar renklerine bağladı.

Yeşil beyazlı takım, ara transfer döneminde Rusya 'nın Zenit Kulübü'nde forma giyen ve hem saol hem de sağ kanatta oynayan 29 yaşındaki Robert Mak ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladı. Büyükşehir Belediye Stadyumu basın toplantı salonunda gerçekleşen imza törenine kulüp menajeri Seçkin Özdil ile yeni transfer Robert Mak katıldı. Mak, yeşil- beyazlı takımda 29 numaralı formayı giyerek sahaya çıkacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

İmza töreninden detaylar

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Erzurumspor'dan lösemili taraftara ilaç gibi ziyaret

Turgay İPEK - Salih TEKİN/ ERZURUM,

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri, futbolcular Hasan Hatipoğlu, Mücahit Albayrak ve Mahamadou Ba, lösemi hastası Suat Karaköse 'yi ziyaret etti. Sözeri, sezon sonu şampiyon olmaları halinde bu başarılarını Suat'a armağan edeceklerini söyledi.

Fanatik bir Erzurumspor taraftarı olan Suat Karaköse, geçtiğimiz yıl yakalandığı lösemi hastalığı sebebiyle tedavi görmeye başladı. Hastane ve zaman zaman da evinde devam eden tedavisi sebebiyle maçlara gidemeyen Suat Karaköse'ye Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri, futbolcular Hasan Hatipoğlu, Mücahit Albayrak ve Mahamadou Ba bir grup taraftarla geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Merkez Palandöken İlçesi Yıldızkent semtinde yaşayan Suat Karaköse'nin evine giden Sözeri ve futbolcular, bir süre sohbet etti. Üzerinde Mahamadou Ba'nın ismi bulunan 25 numaralı formayı hediye eden teknik direktör Erkan Sözeri, "Suat kardeşimizin hastalığı sebebiyle sağlığında etkilenme var. Onu da çok çabuk atlatacak, dualarımızla. Biz de onu ziyaret etmeye geldik. O'nun sağlığının iyileşmesinde, azıcık bu çorbada tuzumuz olursa çok mutlu olacağız. Bu ziyareti taraftarlarımız organize etti. Çok teşekkür ediyorum. Suat kardeşimize acil şifa diliyoruz. Şunun sözünü veriyorum şampiyon olup bunu da suat kardeşimize armağan etmek istiyoruz" diye konuştu.

Suat Karaköse'yi kısa sürede tribünde görmek istediklerini belirten Mücahit Albayrak, "Defansta sol kanatta oynuyorum, golcü değilim ama eğer gol atarsam Suat ağabeyiye armağan ederim. Sezon sonunda şampiyon olursak beraber kutlayacağız" dedi.

Hasan Hatipoğlu ise Suat Karaköse'ye destek vermeye geldiklerini ifade ederek, kısa sürede sağlığına kavuşması temennisinde bulundu.

HOCA VE FUTBOLCULAR İLK TOKALAŞTIKLARIM OLDU

Hastalığı sebebiyle yaklaşık 4 aydan beri hastanede yattığını belirten iki çocuk babası Suat Karaköse, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Hastalığı sebebiyle uzun süredir doktorların tokalaşmasına izin vermediklerini anlatan Karaköse, ilk tokalaştıklarının teknik direktör ve futbolcular olduğunu söyledi. Hastanede yattığı sırada odasının camından Kazım Karabekir Stadyumunu izlediğini kaydeden Karaköse, tribünleri ve davulun sesini özlediğini kaydetti. Takıma olan inancını dile getiren Karaköse, şunları söyledi:

"Takımdan bu sene çok ümitliyim. Şampiyonluğu inşallah beraber kutlayacağız. Hastanede tedavi sürecimin tamamlanmasına bir ay kaldı. İnşallah şampiyon olacağız, ben de inşallah sağlığıma kavuşurum. Bu ziyaret beni daha da motive etti. Bu hızla bir aylık tedavi sürecim 15 güne düşer."

Ziyaret sonunda teknik direktör Erkan Sözeri, Suat Karaköse'nin çocukları, yeğenleri ve taraftarlarla fotoğraf çektirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Kulüp tesislerinin görüntüsü

-Futbolcuların tesislerden çıkması

-Teknik direktör Erkan Sözeri'nin lösemi hastasının evine gelmesi

-Sözeri ve futbolcuların Suat Karaköse ile konuşması

-Sözeri'nin Karaköse'ye forma hediye etmesi

-Erkan Sözeri ile röp

-Futbolcular Mücahit ve Hasan ile röp

-Suat Karaköse ile röp

-Sözeri'nin çocuklarla fotoğraf çekilmesi

-Sözeri, futbolcular ve taraftarların fotoğraf çekilmesi

-Hoca ve futbolcuların binadan çıkmaları

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Ankaragücü 'ndeki transfer yasağı tek imzaya kaldı

Ercan ATA -

Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü , transfer yasağının kaldırılması için tek bir imzayı bekliyor. Başkent ekibi, Anton Putsila için FIFA'dan gelecek belge sonrası transferlerini art arda yapacak.

Bugüne kadar olan tüm dosyalarda futbolcularla karşılıklı olarak anlaşan Ankaragücü yönetimi, SSK ile de borçları yapılandırdı.

Ankaragücü yönetimi, futbolcu Anton Putsila ile de karşılıklı sağlanan anlaşmanın belgesini de FIFA'ya iletti. FIFA'nın anlaşmayı onayladığı yazıyı kulübe göndermesi sonrası da transfer yasağı kalkmış olacak. Ankara temsilcisi, yazının gelmesi halinde transfer için ön görüşme yaptığı futbolcularla masaya oturacak.

Ankaragücü Kulübü Başkanı Fatih Mert , transfer yasağını kaldırmak için bugüne kadar yapılan çalışmalar ve toplam borç durumuyla ilgili önümüzdeki günlerde basın toplantısı düzenleyecek.

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Sivasspor, Samba Camara ile anlaştı

SİVAS, - DEMİR Grup Sivasspor, Mali uyruklu Fransız stoper Samba Camara ile 1,5 yıllığına anlaştı.

Devre arasında transfer çalışmaları sürdüren Demir Grup Sivasspor, daha önce anlaşmaya vardığı İtalya'nın Genoa takımında forma giyen 27 yaşındaki Fas 'lı stoper Jawad El Yamig'in başka bir takıma transferi üzerine rotayı Fransa 'nın Le Havre takımında forma giyen 27 yaşında 1.90 boyundaki Malili stoper Samba Camara'ya çevirdi. Temas kurulan ve her konuda anlaşma sağlanan Camara bugün kente gelerek sağlık kontrolünden geçirildikten sonra 1,5 yıllık sözleşmeye imzayı attı.

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