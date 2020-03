Günün öne çıkan spor haberleri

Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay: Ülke olarak birlik ve beraberlikle zor günleri aşacağız

"Şehitlerimizin acısı içimizi kavuruyor"

"Gücümüzü zor günlerde kenetlenerek almış bir milletiz"

"Yaş ve kategori olarak çeşitli bir turnuva"

Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) Başkanı Gülkız Tulay, "Maalesef içimiz yanıyor içimiz kan ağlıyor. Şehit haberlerini almak hiçbirimiz için kolay olmadı. Biz birlik ve beraberlik içerisinde bu zor günleri aşacağız" dedi.

Ankara'da başlayan Arzum Türkiye Kadınlar Satranç Şampiyonası'nda Demirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulunan Gülkız Tulay, İdlib'de şehit düşen askerlerimiz için, "33 şehit verdik dile kolay onlarca da yaralılarımız var. Hala o çocuklarımızın o gençlerimizin acısı içimizi kavuruyor. Ben her şeyden önce o şehit olan evlatlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Önce ailelerine sonra milletimize sabır ve başsağlığı diliyorum. Çok zor günlerden geçiyoruz hala hareketlilik devam ediyor. Hala Bahar Kalkanı Harekatı orada devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) de üstün başarılar diliyorum. Eminim ki orada gerekeni yapacaklar" diye konuştu.

"GÜCÜMÜZÜ ZOR GÜNLERDE KENETLENEREK ALMIŞ BİR MİLLETİZ"

Birlik, beraberlik vurgusu yapan Başkan Tulay, "Gerçekten çok zor günlerden geçiyoruz ama güçlü olmamız lazım. Bir arada olmamız lazım. Aslında böyle günlerde birliğin beraberliğin ne kadar önemli olduğunu hepimiz hissediyoruz. Bir vatandaş olarak ben hissediyorum devlet büyükleri mutlaka hissediyor. Orada çocukları olan aileler hissediyor. Oradaki gençlerimiz de evlatlarımız da hissediyor eminim. Biz birlik ve beraberlik içerisinde bu zor günleri aşacağız. Millet olarak gücümüzü bu zor günlerde kenetlenerek almış bir milletiz. Umuyoruz ki güzel günler görelim ve buradaki sıkıntıları acıları bir daha yaşamayalım diyoruz" ifadelerini kullandı.

"YAŞ VE KATEGORİ OLARAK ÇEŞİTLİ BİR TURNUVA"

'Hayat devam ediyor derken evet organizasyonlarımızın da bir şekilde devam etmesi gerekiyor' diyen Gülkız Tulay, "İstiklal Marşımızı okuduk şehitlerimize başsağlığı diledik ama turnuvamızı da yapıyoruz. 2020 Türkiye Kadınlar Satranç Şampiyonası'nda 73 sporcumuz yarışıyor Ankara'da. 36 farklı ilden gelen sporcularımız var. Yaş ve kategori olarak da son derece çeşitlilik gösteriyor. Örneğin A Milli sporcumuz Ekaterina Atalık da burada oynuyor. 7-8 yaşında Türkiye derecesi yapmış sporcularımız da burada oynuyor. Çorum'dan Balıkesir'den Bursa'dan Mardin'den Diyarbakır'dan Elazığ'dan gelen sporcularımız var. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde de kapanış töreni ile çocuklarımızın kadınlarımızın ödüllerini vereceğiz. Yüzyıllardan beri özellikle Türkiye Kadınlar Satranç Şampiyonası'nı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü içine alan haftada yapmaya gayret ediyoruz. Daha bir anlamlı oluyor diye düşünüyorum. Sponsorumuz da gene bu turnuvaya yakışan bir sponsor Arzum Elektrikli Ev Aletleri Anonim Şirketi ben buradan onlara da teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Gülkız Tülay'ın açıklamaları

Detaylar

Şehitlerin isimlerini statta okurken ağlayan anonsör DHA'ya konuştu

"Bence herkes Mehmetçik; bu aziz milletin geninde var"

Tolga YANIK/ KONYA, - İttifak Holding Konyaspor'un Kasımpaşa'yı konuk ettiği müsabaka öncesinde, ev sahibi kulübün stat anonsörü Mustafa Durmuş, İdlib'de şehit düşen askerlerimizin isimlerini tek tek, memleketleriyle birlikte okudu. Taraftarlar da, her şehit isminden sonra "Burada" diyerek askerlerimizi andı. Şehitlerimizin isimlerini okurken duygu dolu anlar yaşayarak gözyaşlarını tutamayan Durmuş, "Hep futbolcu listesi okumaya alıştık. Önüme şehit listesi gelince duygulandım. Benim yerimde kim olsa aynı şekilde duygulanırdı" dedi.

Süper Lig'in 24'üncü haftasında geçen cumartesi Kasımpaşa'yı konuk eden İttifak Holding Konyaspor, sahadan 0-0 beraberlikle ayrıldı. Maç öncesi yeşil beyazlıların anonsörü Mustafa Durmuş, Suriye'nin İdlib bölgesinde şehit olan askerlerimizin isimlerini okurken duygu dolu anlar yaşadı. Listedeki şehitlerimizin adlarını okurken gözyaşlarını tutamayan Durmuş, o anları Demirören Haber Ajansı'na anlattı. Mustafa Durmuş, şunları söyledi:

"20 seneyi aşkın bir süredir bu mesleği icra ediyorum. Konyaspor'un anonsörlüğünü yapmaya çalışıyoruz. Önümüze hep esame listesi, futbolcu kadroları geldi bugüne kadar. Hep onları okuduk. Bir çırpıda okuyup geçtik. İlk kez böyle bir liste içerisinde 33 vatan evladının isminin yazılı olduğu bir listeyi aktarmak kolay olmadı. Çünkü gözünüzün önünden film şeridi gibi geçiyor. Her bir Mehmetçik bir baba demek, ağabey demek, kardeş demek, eş demek, evlat demek, can demek. O nedenle o duygu yoğunluğunu yaşadık. Şunu belirteyim ki, benim yerimde olan her vatan evladı, o listeyi okurken aynı duyguları yaşardı. Duygulanırdı, ağlardı. Bu normal bence. Abartılacak bir şey yok."

"BENCE HERKES MEHMETÇİK; BU AZİZ MİLLETİN GENİNDE VAR"

Okuduğu şehit listesinin daha önce okuduğu birçok listeden farklı olduğunu vurgulayan Mustafa Durmuş, şöyle konuştu:

"Bugün ülkemiz sıkıntılı zamanlardan geçiyor. Ben kendimi bildim bilemi, 40 seneyi aşkın bir süredir hep terör örgütüyle mücadele ediyoruz. Şimdi de sınırın öteki tarafında bir mücadele içerisindeyiz. Vatanın bekası, milletimizin birliği için Mehmetçiklerimiz orada şehit oluyorlar. Bu herkese nasip olmayacak bir şey. Bugün eminim ki tek bir işaretle sınıra gidecek, Mehmetçiğimizin yanında olacak, yiğitlerimize kol kanat gerecek milyonlar var bu ülkede. Bence herkes Mehmetçik; bu aziz milletin geninde var. O nedenle çok abartılacak bir şey yok. Benim yerimde kim olsa o anda o duyguyu yaşardı. Biz futbolcu kadrosu saymaya alıştık. Allah birliğimizi, dirliğimizi daim eylesin. Şehitlerimizin mekanı cennet olsun. Yaralılara şifa diliyorum. Hiçbir siyasi, ideolojik görüş gözetmeksizin biz olarak, bir olarak vatanımızın, devletimizin, milletimizin, Mehmetçiğimizin yanında olmalıyız. Bunları anlatırken bile insan duygulanıyor. Daha önce önüme böyle uzun bir şehit listesi gelmemişti. İlk kez böyle bir tecrübe yaşadık. Bu bir maç kadrosu değil. Orada yiğitler var, şehitler var. Üzüleceğiz ama metanetimizi de koruyacağız."

Mustafa Durmuş'un açıklamaları

Mustafa Durmuş'un listeyi okurken ağlaması

Okan Buruk: Güçlü bir ülkemiz ve birlikteliğimiz var

"İnşallah en kısa zamanda bu üzücü haberleri bitiririz"

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, "Güçlü bir ülkemiz ve güçlü bir birlikteliğimiz var. Bu güç ve birliktelik de katlanarak yükseliyor. Bu zor durumlarda direncimizi daha çok gösteriyoruz. İnşallah kısa zamanda bu üzücü haberleri bitiririz" dedi.

Süper Lig'in 24'üncü haftasında Medipol Başakşehir'in dün akşam sahasında Gaziantep FK'yı 3-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından, ev sahibi ekibin teknik patronu Okan Buruk, Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu.

"İNŞALLAH EN KISA ZAMANDA BU ÜZÜCÜ HABERLERİ BİTİRİRİZ"

Suriye'nin İdlib bölgesinde şehit olan askerlerimize rahmet, yaralılara şifa dileyen Buruk, şunları kaydetti:

"Zor bir haftaydı. Son günlerde yaşadığımız olaylar ve şehit haberleri hepimizi derinden yaraladı. Futbolun ikinci plana atıldığı, bütün takımların ve oyuncuların birbirlerine destek verdiği, ülkemiz ve Mehmetçiğimize destek verdiği bir hafta oldu. Bazı arkadaşlarımızın da söylediği gibi, bu ortamda maç bile oynamak zor geliyor. Güçlü bir ülkemiz ve güçlü bir birlikteliğimiz var. Bu güç ve birliktelik de katlanarak yükseliyor. Bu zor durumlarda direncimizi daha çok gösteriyoruz. Türk sporunun ve Türk insanının verdiği tepkiler burada çok önemli. İnşallah kısa zamanda bu üzücü haberleri bitiririz."

Okan Buruk'un açıklamaları

Ergin Ataman'dan uçağa giriş sırasında yapılan aramaya tepki

"Yıllardır Tel Aviv'e uçuyoruz, böyle bir şeyle hiç karşılaşmadık"

"Bize yapılan saygısızlık

Ata SELÇUK/ - THY EuroLeague'in 27'nci haftasında yarın İsrail'in Maccabi FOX Tel Aviv takımı ile karşılaşacak olan Anadolu Efes'te kafile, uçağa giriş sırasında yapılan ek güvenlik aramasında didik didik arandı.

Başantrenör Ergin Ataman, teknik heyet ve basketbolcular, İstanbul'dan Tel Aviv'e giden uçağa binmeden önce özel bir güvenlik şirketi tarafından aranırken, başantrenör Ergin Ataman bu duruma tepki gösterdi. İsrail'e birçok kez gittiklerini ancak bu durumla hiç karşılaşmadıklarını dile getiren deneyimli başantrenör, "Bize bu yapılan saygısızlık. Yıllardır Tel Aviv'e uçuyoruz, böyle bir şeyle hiç karşılaşmadık. Normal güvenlik kontrolleri yapılıyor, X-Ray cihazlarıdan herkes geçiyor, bunlar tamam ama sonrası uçağın kapısında yapılan bu muamele tam bir skandal" ifadelerini kullandı.

Güvenlik şirketi çalışanlarının; tüm oyuncuların ve kulüp personelinin üzerini teker teker aradığı ve bavullar ile çantaları açtırıp içlerine baktıkları görüldü.

Yetkililerden alınan bilgiye göre ise bu uygulamanın normal bir prosedür olduğu belirtildi. Tüm İsrail, ABD ve İngiltere uçuşlarında bu güvenlik uygulamasının tüm yolcular için yıllardır yapıldığı vurgulandı.

Anadolu Efes oyuncuları ve görevlilerin kontrolden geçmesi, çantalarının açılıp aranması

Beşiktaş'ta sarı kart alarmı

Gökhan Gönül'ün yerine 2 aday

Ali DANAŞ/İSTANBUL, - Süper Lig'in 24'üncü haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'u 2-1 yenerek 2 hafta aradan sonra 3 puan alan Beşiktaş, 25'inci haftanın açılış maçında Cuma akşamı MKE Ankaragücü'nü ağırlayacak. Karşılaşmanın bir hafta sonraki Galatasaray maçından önce olması, takımda 6 futbolcunun sarı kart ceza sınırında bulunması ve başkent ekibinin düşme hattından kurtulma çabası, siyah beyazlılar için mücadelenin önemini iki kat artırıyor.

Siyah beyazlılarda Burak Yılmaz, Caner Erkin, Atiba Hutchinson, Umut Nayir, Kevin N'Koudou ve Tyler Boyd, Ankaragücü maçına 3 sarı kart ile ceza sınırında çıkacak. İsmi geçen 6 oyuncudan Burak, Atiba, Caner ve N'Koudou'nun maçta oynamasına kesin gözüyle bakılırken, geçen hafta ilk onbirde Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında göz dolduran Tyler Boyd'un da sahada olması ihtimal dahilinde.

Teknik direktör Sergen Yalçın ise 3 puanı oyuncu kaybı olmadan alıp, Galatasaray derbisine moralli çıkmak amacında. Bunun için de oyuncularını sürekli uyaracak olan tecrübeli teknik adam, futbolculardan özellikle hakemle diyaloğa girmemelerini isteyecek. Rakip oyuncularla da sert tartışmalar yaşanmasını istemeyen Yalçın'ın gerekirse özel toplantılar yaparak futbolculara uyarılarda bulunması da kaçınılmaz görünüyor.

GÖKHAN GÖNÜL'ÜN YERİNE 2 ADAY

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın, Ankaragücü karşısında zorunlu durumlar dışında kadro değişikliği yapması beklenmiyor.

Defans, orta saha ve hücum kurgusu hemen hemen belli olan siyah beyazlılarda, Alanyaspor maçında sakatlanan ve Cuma akşamına yetişmesi zor olan Gökhan Gönül'ün yerine 2 aday var. Bunların birincisi Medipol Başakşehirspor maçında olduğu gibi Lens'i sağ beke çekerek ön tarafta Diaby'i kullanmak. İkinci seçenek ise sağ bekin Necip, sağ önünse Lens şeklinde olacağı kadro ile maça başlamak olacak. Tecrübeli teknik adamın geçen hafta tam iyileşmediği için yedek bıraktığı Boateng'i yüzde 100 hazır olması halinde onbire koyması da beklenen değişiklikler arasında.

Bakan Kasapoğlu: Türkiye gelecek hedeflerine yürürken en büyük güvencemiz gençlerimizdir

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ankara'da Lider Ülke Türkiye Genç Gönüllüler Buluşması'na katıldı. Kasapoğlu, "Yirmi milyonu aşan genç nüfusumuzla Avrupa'nın en genç ülkesiyiz. Bugün Türkiye emin adımlarla gelecek hedeflerine yürürken en büyük güvencemiz yine gençlerimizdir" dedi.

Kızılcahamam Eliz Hotel'de düzenlenen organizasyonda, Bakan Kasapoğlu gönüllülük esasına vurgu yaparak, "Gönül demek Yunus Emrenin, Mevlana'nın, Abdulkadir Geylaninin, Ak Şemsettinin, Eşrefoğlu Ruminin, Hacı Bayramı Velimin ayak izini sürmek demektir. Gönül demek merhamet ve adalet, hak ve hakkaniyet demektir. Batı uygarlığı 'insan insanın kurdudur' diyor. Biz ise insanı yaratılmışların en seçkini olanı olarak görüyor, insana hürmeti esas alıyor, insanı yaşat ki devlet yaşasın diyor, halka hizmeti hakka hizmet sayıyoruz" dedi.

"BİZ BİR GÜÇ UYGARLIĞININ DEĞİL GÖNÜL MEDENİYETİNİN EVLATLARIYIZ"

Bakan Kasapoğlu, 'Biz her bir insanı dürülmüş bir kainat olarak, kainatın özeti olarak görüyoruz' diyerek, "Biz bir güç uygarlığının değil bir gönül medeniyetinin evlatlarıyız. Yaratılanı yaratandan ötürü hürmete layık görüyor, O yaratmış diye seviyoruz. İnsana hizmet etmeyi de, hayatını kolaylaştırmayı kendimiz için şeref sayıyoruz. Bu anlayışta kula kulluk yok, kibir ve gurur yok. Bu anlayışta başkasına tahakküm yok, zulüm yok. Bu anlayış, bu inanç bu düşünce bütün toplumsal ilişkilerde adaleti ve merhameti esas almaktır, elindekini paylaşmaktır, nerede kırık bir gönül varsa onu onarmaktır" diye konuştu.

"TÜRKİYE GENÇ BİR ÜLKE"

Türkiye'nin genç bir nüfusa sahip olduğunu belirten Bakan Kasapoğlu, "Yirmi milyonu aşan genç nüfusumuzla Avrupa'nın en genç ülkesiyiz. Bu ülkemiz için korunması gereken bir imkan. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde belediye başkanlığından bu yana gerçekleştirdiğimiz atılımlarda genç nüfusumuzun dinamizmi büyük rol oynamıştır. Bugün Türkiye emin adımlarla gelecek hedeflerine yürürken en büyük güvencemiz yine gençlerimizdir. Bugünkü dünyada, gençlerimizin bilimle, sanatla, teknolojiyle geleceğe hazırlanması büyük bir önem taşıyor. Bakanlık olarak ana görevlerimizden biri, gençlerimizi bu zorlu geleceğe hazırlamak olarak görüyor, bu konuda yoğun çalışmalar yapıyoruz. 2019 yılını gönüllülük yılı ilan etmiştik, 2019 yılı içinde yaptığımız çalışmalarla çıtayı belli bir seviyeye yükselttik. 2019 bitti diye bu defteri kapatacak değiliz, aksine bundan sonra her yıl bu çıtayı daha da yükseklere taşıyacağız. Buradan Önder ve Genç Önder Başkanı, yönetimi, temsilcileri olmak üzere bu buluşmada emeği olan herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Bakan Kasapoğlu'nun açıklamaları

Bakan Kasapoğlu'ndan plaket takdimi

Salondan detaylar

Türk sporunun yeni yol haritası için sona gelindi

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı'nda oturumları yöneten moderatörler ile bir değerlendirme toplantısı yaptı. Bakan Kasapoğlu, çalıştayın sonuç raporunun yakın zamanda açıklanacağını bildirdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 13-17 Ocak 2020 tarihlerinde Ankara'da düzenlenen Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı'nın sonuç raporu için geri sayım başladı. Çalıştayda oturumları yöneten moderatörler, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun başkanlığında bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Bakan Kasapoğlu, değerlendirme toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Spor Kulüpleri ve Federasyonlar Çalıştayı'nın Türk sporu için önemli bir fırsat olduğunu kaydederek, "Sporumuzun bütün paydaşlarıyla sorunlara dair bütün fikirlerimizi, analizlerimizi, tespitlerimizi ve çözüm önerilerimizi masaya yatırdığımız önemli bir organizasyona imza attık. Sorunlarımızın tamamını kapsamlı bir biçimde ele alarak, çözüm önerileri üretmeye gayret gösterdik" dedi.

"ÇALIŞTAY SONUÇ RAPORU TBMM'YE KATKI SAĞLAYACAK"

Bakan Kasapoğlu, Türkiye'nin mevcut spor sisteminin, spor mevzuatının ve tüm paydaşların rollerini çağın gereksinimlerine uygun, sporun dinamik ve global ekosistemine entegre ederek yeni bir spor sistemine geçiş sürecinde olduklarına işaret ederek, "Bu süreçte dünyadaki başarılı olmuş spor sistemlerini, kanunlarını analiz ettik. Bu analiz ve çıkarımları ülkemizin şartlarına en uygun şekle dönüştürüp Gazi Meclisimize yeni 'Spor Kanunu' konusunda destek olacağız" diye konuştu.

Bakan Kasapoğlu, hummalı bir şekilde hazırladıkları çalıştay sonuç raporunun, "Spor Kanunu" çalışması öncesinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne katkı sağlamasını amaçladıklarını vurguladı.

Türk sporunda kulüpler ve federasyonların sorunları ve çözüm önerileri noktasında tarihi bir organizasyona imza attıklarını dile getiren Bakan Kasapoğlu, "Planlı gelişmenin, büyümenin, sürdürülebilir başarının, ekonomik zorlukları aşmanın yollarını birlikte bulacağız. Bu çalıştay da böylesine tarihi bir yol haritasının şekillenmesinde büyük rol oynadı" şeklinde konuştu.

Çalıştayın ardından hazırlıklarını sürdürdükleri sonuç raporunun, her anlamda son derece önemli ve yol gösterici sonuçlar ürettiğine inandığını kaydeden Bakan Kasapoğlu, bu sürece katkı sunan spor camiasının bütün paydaşlarına bir kez daha teşekkür etti.

ÇALIŞTAY RAPORUNDA SONA GELİNDİ

Ankara'da Ocak ayında düzenlenen Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı sürecinde kayıt altına alınan toplam 150 saatlik konuşma ve tartışma sürecinin deşifresi, çok geniş kapsamlı ve uzun bir metin oluşturuyor. Bu metin üzerinde yapılan kapsamlı analizler sonucu ortaya çıkarılan çözüm önerileri çalıştay kitapçığına aktarılıyor. Geniş kapsamlı müzakereler sonucunda, katılımcılar tarafından vurgulanan çözüm önerilerinin, analizlerde ortaya çıkan ana temalar çerçevesinde raporlaştırılması için çalışmalar titizlikle sürdürülüyor.

Çalıştayın ilk iki gününde Türk futbolunun sorunları ve çözüm önerilerine dair 5 ayrı oturum düzenlendi. Sözkonusu oturumlara; 14 Türkiye Futbol Federasyonu temsilcisi, 145 futbol kulübü temsilcisi, 10 raportör ve 5 moderatör olmak üzere toplam 174 kişi katıldı. Çalışmalar çerçevesinde 2 spor kulübü sunumu ile TFF'nin sunumu gerçekleştirildi.

Çalıştayın sonraki 3 gününde ise spor kulüpleri ve federasyonları özelinde oturumlar gerçekleştirildi. 40 saatlik oturumlar çerçevesinde adeta Türk Sporunun röntgeni çekildi. Oturumlardaki bütün paydaşlar, sporumuzun gelişimi noktasında kendi alanlarına dair önemli değerlendirmelerde bulunurken, oturumlara 3 Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) temsilcisi, 3 Türkiye Milli Paralimpik Komitesi (TMPK) temsilcisi, 2 Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) temsilcisi, 105 federasyon temsilcisi, 15 amatör spor kulübü temsilcisi olmak üzere toplamda 128 katılımcı ile 8 raportör ve 4 moderatör katıldı. Çalıştayın son 3 günündeki faaliyetler kapsamında da federasyonlar ağırlıklı toplam 13 sunum gerçekleştirildi.

Yeni Malatyaspor, Hikmet Karaman ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı

Taha AYHAN/MALATYA,- SÜPER Lig temsilcisi BtcTurk Yeni Malatyaspor, dün prensipte anlaşma sağladığı Hikmet Karaman ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Sergen Yalçın ile sezona başlayan, Yalçın ile yollarını ayırdıktan sonra ise Kemal Özdeş'i göreve getiren Yeni Malatyaspor yönetimi, alınan başarısız sonuçların ardından Özdeş ile de yollarını ayırdı. Bunun üzerine teknik direktör arayışını sürdüren sarı-siyahlıların temasa geçtiği Hikmet Karaman ile dün prensipte anlaşma sağladı. Son olarak Kayserispor'u çalıştıran ve Yeni Malatyaspor ile 1,5 yıllık sözleşme imzalayan Hikmet Karaman'ın 2 gün içerisinde kente gelerek takımın başında yer alacağı bildirildi.

Çaykur Rizespor, Ünal Karaman ile sözleşme imzaladı

Aytekin KALENDER - Mehmet Can PEÇE/ RİZE, - Çaykur Rizespor Kulübü, teknik direktör Ünal Karaman ile sözleşme imzaladı.

Teknik direktör İsmail Kartal ile yolların ayrılmasının ardından Ünal Karaman ile anlaşma sağlayan Çaykur Rizespor Kulübü, bugün Karaman için imza töreni düzenledi. Çaykur Didi Stadyumu Basın Toplantı Salonu'nda yapılan imza törenine Ünal Karaman'ın yanı sıra Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kartal, kulüp yöneticileri ve taraftarlar katıldı.

KARTAL: "BU EKİPLE BAŞARILI OLACAĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM"

Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kartal, burada yaptığı konuşmada birlik beraberlik çağrısında bulunarak, "Birlik ve beraberlik içerisinde olduğumuz sürece bize hiçbir şey olmayacağından emin olabilirsiniz. Bugün başkan olarak ben varım. Ünal hocamız var, hayırlı uğurlu olsun. Yarın hiçbirimiz de olmayabiliriz. Tek isteğim camiamızın birlik ve beraberliğini hiçbir zaman bozmaması. Bu birlik ve beraberlik bana başkanlık yaptırıyor. Bu olmasa samimi söylüyorum burada başkanlık yapmaktan zevk almam. Onun için birlik ve beraberliğimizi hiçbir zaman bozmayalım. İsmail hocama da teşekkür ederim. Bana göre Sayın Kartal elinden geleni yaptı. Çok düzgün ve dört dörtlük insan. İnşallah o anlayış, İsmail Kartal ile olan birlikteliğimizi Ünal hocamızla da devam ettireceğiz. Öncelikle kulüpte mutlu olmamız lazım. Mutlu olmadıktan sonra, bu kulüpte birlik ve beraberlik olmadıktan sonra biz neyin peşine koşalım. Hocamız sağ olsun bizi tercih etti. Buna vesile olan arkadaşlara da teşekkür ederim. İnşallah onları mahcup etmeyiz. Ünal Karaman'ın kendisi zaten başarılı bir hoca. Neticede kendini kanıtlamış, Türkiye'de belli bir seviyedeki hocamız. Burada da başarılı olacağından eminim. Oldu ki olamadı hocamız her zaman bizim hocamızdır. Doğru da yapsa, yanlışta yapsa her zaman birlikte olacağız. Birlik ve beraberliğimizi bozmayacağız. Hocamızın arkasında olacağız. İnşallah bu seneyi bilemem ama seneye inşallah bu ekiple çok iyi yerlerde oluruz diye düşünüyorum" dedi.

Kartal, Ünal Karaman'a da hayırlı olsun dileklerini ileterek, "Hocama da hayırlı olsun, Allah utandırmasın. Yaşınız daha genç, inşallah çok daha iyi yerlerde olursunuz. O mevkilerde de seni gördüğümüz zaman gurur duyarız' ifadelerini kullandı.

KARAMAN: "BU CAMİAYA HAK ETTİĞİ BAŞARIYI EL BİRLİĞİYLE YAŞATACAĞIZ"

Çaykur Rizespor camiasına teşekkür ederek konuşmasına başlayan teknik direktör Ünal Karaman ise şunları söyledi: "İşimizin zorluğunu biliyoruz. 17 yaşında profesyonel hayata başladım. Hayatımızın hiçbir evresinde sportif manada insanın geliştirdiği hiçbir olayda korkmadım. Burada yeni bir yüzleşmeye açık olduğumuzu biliyorum. Rizespor'un var olan potansiyelinin bundan önceki dönemlerde zaman zaman iyi kullanıldığını inkar edemem ama potansiyelinin çok daha büyük ve güçlü olduğunu biliyorum. Bugünün içinde bulunduğu şartlar tabii ki bize yakışan şartlar değil. İsmail hoca benim arkadaşım, dostumdur ona da teşekkür ediyorum. Umarım onun bıraktığı yerden daha da geliştirerek, daha da camiaya iyi hizmet ederek öncelikle bu seneyi layık olduğu yerde tamamlamaya gayret göstereceğiz. Hiçbir şeyi küçümsemeden, yok saymadan. Çünkü lige baktığımız zaman çok ciddi rakiplerimiz var. Hem altta hem üstte. Ben geçmişte küme düşen de bir takımın futbolcusu oldum. Bu psikolojiyi iyi bilirim. Onun için oyuncularımızı o psikolojiye sokmadan onların da var olan potansiyellerini daha da geliştirerek, daha da açığa çıkararak inşallah güç birliği oluşturacağız. Bu güç birliği de umuyorum ki bu sene bizi arzu ettiğimiz hedefe götürecek. Önümüzdeki yılı Allah nasip ederse bekleyip göreceğiz. Öncelikle bu ligde yaşamamız lazım. Onun gayreti içerisinde olacağız. Bu camiaya çok daha büyük başarılar yaşatacak durumun içerisinde olmayı umuyorum. Bu görevi bana layık gördükleri için başkanım ve yönetim kuruluna teşekkür ediyorum. Eğer bütünle bir olabilirsek aşamayacağımız engel yok. En ufak tökezlediğimizde birbirimizi tutup kaldırmak yerine birbirimizin üzerine basmaya kalkarsak, maalesef geçmişte bu acıları bu camiaya yaşadı. Allah korusun ağzıma almak istemiyorum olumsuz şeyler yaşarız. Ama biz birbirimizi güçlendirip geliştireceğiz ve bu camiaya hak ettiği başarıyı el birliğiyle yaşatacağız."

"GELMEDEN İSMAİL HOCA İLE GÖRÜŞTÜM"

Karaman, Rize'ye gelmeden önce İsmail Kartal ile de görüştüğünü belirterek, şöyle devam etti:

"Burada her branşta, meslekte insanlar var. Meslekleri insanlar yapabilirler. Biz samimi olup bütünle bir oluktan sonra aşamayacağımız engel yok. Ben insanımızı seviyorum. Beni eksiklerime rağmen sevip kucaklarsanız ne mutlu bana. İsmail hocama ayrılmadan önce de ona uğradım, çayını, kahvesini içtim, sohbet ettik. Bugün burada biz varız, yarın başkası da olabilir. Bir kere insanız. Aciz yaratıklarız. Aciz bir kuluz. İslam noktasında yaşayışımız Allah'a ama ahlak bilinci içerisinde baktığımızda birbirimize karşı kulluk görevi olarak bir saygımız var. İsmail hocaya tabii ki meslektaşım olarak saygı duyuyorum. Futbolcu olarak rakip oynadık karşılıklı. Ama bizim dostluğumuz çok uzun zamanlara dayalı. Ben buraya gelme noktasında başkanımıza da söyledim 'müsaade edin ben İsmail hocamla görüşmek istiyorum' dedim. Onunla da görüşüp olurunu, fikrini aldım. Yani bizler arkadaş dostuz. Bugün burada ben varım, yarın başkası olacak ama arkada güzel izlenimler bırakmak lazım. Sana umudunu bağlamış camialara karşı görev ve sorumluluk bilincinden asla uzaklaşmadan futbol doğrularını insanlık karakteriyle örtüştürüp inşallah sizlerle bu bağı oluşturmaya gayret göstereceğiz."

"VAR OLAN OYUNCU GRUBUNUN DAHA İYİ İŞLER ÇIKARABİLECEĞİNİ UMUT EDİYORUM"

'Kadro kalitesi denildiği anda ben kendimi Kaf Dağı'nda görmediğim gibi oyuncularımı da görmem' diyen Karaman, bu konuda şunları dedi: "Eğer bir potansiyelimiz var ve biz bunu açık etmemişsek ya da o koru küllerin arasına gizlemişsek bizim görevimiz üfleyerek o külleri atmak. O koru, ateşi tekrar canlandırmak. Önceden 'şöyle uçarız, böyle kaçarız' demek benim tarzıma uygun değil. Biz çalışmaya geldik. Oyuncularımızda burada evlerine ekmek götürmek için profesyonel olarak görev yapıyorlar. Tabii ki birbirimizi daha iyi tanıyıp yakından tanıyacağız. Onları tanıdıktan sonra ilerleyen toplantılarda daha rahat paylaşabilirim. Ama var olan oyuncu grubunun daha iyi işler çıkarabileceğini umut ediyorum ve onlardan bunu bekliyorum."

"RİZESPOR'LA BURADA BİR SAVAŞIN İÇERİSİNE GİRMEMDEN DAHA DOĞAL BİR ŞEY OLAMAZ"

Karaman, bir basın mensubunun 'başka kulüplerden de teklif aldınız. Çaykur Rizespor'u seçmenizdeki neden neydi?' şeklindeki soruya ise "Çalışmadığım yerden sordunuz. Karadeniz'de soruya soru ile cevap verirler ya, ben de soruyorum; Rize'yi seçmemem için ne gibi bir sebep olabilir? Zaman içerisinde inşallah birbirimizi daha iyi tanıyacağız. Sporculuk dönemim de dahil hiçbir zaman koltuktan ve giydiğim formadan güç alan bir insan olmadım. Elbette ki camialar çok güçlüdür, hizmet eden insanları güçlü kılar. Ama benim en büyük hedefim giydiğim formaya, oturduğum koltuğa güç vermek. İnsanlar şampiyon kadro oluşturup güçlü camialarla beraber görev almayı bekleyebilirler. Güzel şekilde kendileri anılsın isterler. Türkiye'de istatistik antrenörlüğü vardır. Daha önce görev yaptığım bazı kulüplerde birçok meslektaşımın uzaklaşarak kaçtığı noktada 'o da benim yüzleşmem' diyerek bir tane gencin hayatına, futbol gelişimine ilham verebilecek boyutta olursam kendimi şanslı sayan insanlardan oldum. Biz kibri ayaklarımızın altına aldık. Öyle bir noktada benim Rizespor'la burada bir savaşın içerisine girmemden daha doğal bir şey olamaz. Bundan mutluluk duyuyorum. İnşallah güç birliğini oluşturacağız. Bu sene çok ihtiyacımız var. Özellikle lig bitimine kadar olan sürede birlikteliğe çok ihtiyacımız var. Hiçbir sebep aramaksızın ben burada olmaktan mutluyum. İnşallah sizler de mutlusunuzdur" şeklinde yanıt verdi.

"BU SENEYİ SORUNSUZ ŞEKİLDE ATLAMAMIZ LAZIM"

İnsanlara hiçbir zaman hayal satmadığını kaydeden Karaman, "Benim işim çalışmak. Allah'ın bana verdiği güç doğrultusunda yeteneklerimizi en iyi şekilde kullanıp bu camiaya hizmet edeceğiz. Bir kaderimiz var bu kaderi hep beraber yaşayacağız. Tabii ki aynı zamanda da yarışmayı, iddiayı seven bir insanım. Gücümüz ölçüsünde biz gereğini yapalım sonraki olacaklara zaten boynumuz kıldan ince. Seneyi düşünmekten ziyade bu seneyi yaşamamız lazım. Bu seneyi sorunsuz şekilde atlamamız lazım. Maalesef futbol piyasası birçok dedikoduyu beraberinde getiren bir piyasa. Onun için transfer dönemleri çok büyük bir önem arz ediyor. Çok ince eleyip sık dokunması gereken konular. Biz de bu konuyla ilgili düşüncelerimizi başkana kısmen ifade ettik. Zaman içerisinde daha derinlemesine konuşup değerlendireceğiz. Başarı konuşmayla olacak şeyler değil. Çalışacağız, elbette ki hedeflerimizi en üst perdeden icraata dökeceğiz. Geleceği konuşmadan daha ziyade rakiplere saygısız davranma gibi bir tavrımız yok. Onlardan daha çok çalışıp bu seneyi sorun olmaktan çıkarmamız gerekiyor. Geleceği daha sonra net bir şekilde konuşuruz" ifadelerini kullandı.

Bu arada Çaykur Rizesporlu taraftarlar Ünal Karaman'a sloganlarla 'hoş geldin' dediler. Karaman da imza töreni sonrası taraftarlarla hatıra fotoğrafı çektirdi. İmza sonrası Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı yakasındaki Çaykur Rizespor rozetini çıkartarak Ünal Karaman'ın yakasına astı.

Hasan Kartal'ın açıklamaları

Ünal Karaman'ın açıklamaları

Yeşil sahada pankartla evlenme teklifi

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), - ANTALYA'da, Manavgat Belediyespor kalecisi İlker Günay, oynanan amatör lig maçının ardından arkadaşlarının açtığı pankart eşliğinde kız arkadaşına evlilik teklif etti.

Manavgat ilçesindeki Atatürk Stadı'nda pazar günü oynanan Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 7'nci Grup müsabakasında Manavgat Belediyespor, MAKÜ Spor'u 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Manavgat Belediyespor kalecisi İlker Aygün, arkadaşlarının açtığı 'Benimle evlenir misin her şeyim' yazılı pankartla kız arkadaşı Rümeysa Yeşilyurt'a evlenme teklif etti. Saha içine gelen Rümeysa Yeşilyurt, önünde diz çöken kaleci İlker'in teklifine 'evet' dedi.

Kaleci İlker'in futbolcu arkadaşları ve tribünlerde bulunan taraftarlar, 4 yıldır birlikte olan genç çifti alkışlayarak, tebrik etti.

Bedensel Engelliler Atletizm Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyor

Mustafa ERCAN-Soner AYDIN/MERSİN, - Mersin'de kampa giren Bedensel Engelliler Atletizm Milli Takımı, 2-7 Haziran tarihleri arasından Polonya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası öncesi çalışmalarını sürdürüyor.

15 Şubat'ta kampa giren Bedensel Engelliler Atletizm Milli Takım sporcuları, Nevin Yanıt Atletizm Kompleksi'nde antrenör Mehmet Sekman eşliğinde çalışmalarını sürdürüyor. Avrupa Şampiyonası'nda kürsüye çıkmak isteyen milli takımda hedef en az 10 madalya ile dönmek.

Hedeflerinin Türkiye'yi Avrupa Şampiyonası'nda en iyi şekilde temsil etmek olduğunu belirten antrenör Sekman, "5 sporcu ile çalışmalarımız sıkı şekilde sürüyor. Hedefimiz 2-7 Haziran arasında Polonya'da yapılacak olan Avrupa Şampiyonası'nda madalyalar almak. Hedefimiz ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek ve en az 10 madalya ile geri dönmek. Sonraki hedefimiz ise Tokyo'da yapılacak olimpiyatlara en az 5 sporcu ile katılmak ve madalya almak" dedi.

"ÜLKEMİZİ EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL ETMEK İSTİYORUZ"

Cirit atma kategorisinde yarışacak Musa Davulcu, hedefinin Dubai'de yapılacak olan Grand Prix Avrupa Elemeleri'ne katılıp Avrupa Şampiyonası'na gitmek olduğunu söyledi. Davulcu, "10 yıldır atletizmle uğraşıyorum. Dubai'de yapılacak olan Grand Prix Avrupa Elemeleri'ne katılacağım. Orada Avrupa barajını elde edip şampiyonada kürsüye çıkmak istiyorum. Bunu başaracağıma yürekten inanıyorum. Daha önce bunu başardım. Bir kez daha şanlı bayrağımızı göklere çıkarmak istiyorum. Vermiş olduğumuz şehitlerden dolayı ülkemizin başı sağ olsun. Ülkemizin her şekilde yanındayız. Devletimiz göreve çağırdığında seve seve gideriz" diye konuştu.

YÜKSEK ATLAMADA HEDEF KÜRSÜ

Yüksek atlama branşında yarışan Abdullah Uyaz "Dubai'de Dünya Şampiyonası'nda olimpiyat A barajını 3 santimetre ile kaçırdım. İlk hedefim Avrupa şampiyonluğunu tatmak, ardından 1.86'lık barajı geçip olimpiyatlara katılmak ve derece elde etmek istiyorum" ifadelerini kullanırken, Gökhan Akın da hedefinin Avrupa Şampiyonası'nda kürsüye çıkmak olduğunu kaydetti.

BAYRAK YARIŞINDA OLİMPİYAT VİZESİ ALDI

Dubai'de düzenlenen bayrak yarışında dünya 6'ncılığı elde eden ve olimpiyatlara katılma hakkı kazanan Enes Şahin ise şunları söyledi:

"Branşım, 100 metre sprinterim, ayrıca bayrak takımında koşuyorum. Dubai'de düzenlenen bayrak yarışında dünya 6'ncılığı olarak olimpiyatlara katılma hakkı elde ettik. Hazırlıklarımız sürüyor. Hedefimiz olimpiyatlarda madalya, Avrupa Şampiyonası'nda kürsüye çıkmak."

Sporcular hazırlık yaparken

Yüksek atlama, koşu ve cirit atma sporcuları antrenman yaparken

Antrenör ve sporcularla röportajlar

Sporcular Türk Bayrağı açıp asker selamı verirken

