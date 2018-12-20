Son Dakika Haberleri: Günün Özeti

Günün Özeti

11 saat önce

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

" ABD'nin yaptırımlarına karşı İran'ın yanındayız"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, " Amerika'nın İran'a yönelik yaptırım kararının bölge güvenliğini ve istikrarını tehlikeye attığını, Türkiye olarak bu kararları desteklemediğimizi bir kez daha vurguluyorum. Bu yaptırımların ülkelerimiz arasındaki meşru ticari ilişkilere menfi etkilerini asgariye indirmek için her türlü tedbiri almaya hazırız" dedi.

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Asgari Ücret Tespit Komisyonu üçüncü kez toplandı

Asgari Ücret Tespit Komisyonu üçüncü toplantısını gerçekleştirdi. TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, "İyi bir rakam olursa arkadaşlarıma imzalaması noktasında talimat vereceğim. Ama açıkladığım rakam olmuyorsa imzalamama noktasında kamuoyunda açıkladık. Biz bu oyunda olmayız" dedi.

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Eski emniyet müdürünün eşi ve kızı yangında öldü

Eski Konya İl Emniyet Müdürü Cemalettin Ertem'in eşi ve kızı Kadıköy Kozyatağı'nda bir apartmanda çıkan yangında hayatlarını kaybettiler.

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Yalova'da deprem: İstanbul'da da hissedildi

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Bursa, Balıkesir ve Çanakkale'den de hissedildi.

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3 gaspçı emekli polisi darp etti: O anlar kamerada

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, emekli olduktan sonra şehiriçi şoförlüğü yapan Ömer Aşık, durakta yolcu beklerken 3 gaspçının saldırısına uğradı. Boğazına bıçak dayanmasına rağmen gaspçılara teslim olmayan Aşık'ın koluna 8 dikiş atıldı.

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İşkence gören papağandan kötü haber

Bir yarışma programı ile ünlenen Murat Özdemir'in işkence ederek ağır yaraladığı papağan öldü.

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3 astronot Dünya'ya döndü

Uluslararası Uzay İstasyonunda 6 aydan fazla devam eden görevlerini bitiren 2 astronot ve 1 kozmonot Dünya'ya geri döndü.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 06:06 Kaynak: İHA

Türkiye, İran, Güncel
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