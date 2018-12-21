Son Dakika Haberleri: Günün Özeti

Günün Özeti

1 saat önce

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

"Son gelişmeler bizi beklemeye yöneltti"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fırat'ın doğusuna yönelik operasyonla ilgili, "Son dönemdeki gelişmeler bizi bir müddet daha beklemeye yöneltti" dedi.

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Yıldırım, MHP lideri Bahçeli ile görüştü

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü.

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ByLock soruşturmasında 39 şüpheli hakkında gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'ye yönelik yürütülen ByLock soruşturmasında 39 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüpheli şahısların yakalanması için 12 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

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Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu kura çekimi yapıldı

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu kura çekimi gerçekleştirildi.

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Bu gece 'en uzun' olacak

Türkiye'nin de yer aldığı Kuzey Yarımküre'de bugün yılın en uzun gecesi yaşanacak.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 05:46 Kaynak: İHA

MHP, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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