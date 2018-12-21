Günün Özeti

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.
"Son gelişmeler bizi beklemeye yöneltti" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Fırat'ın doğusuna yönelik operasyonla ilgili, "Son dönemdeki gelişmeler bizi bir müddet daha beklemeye yöneltti" dedi.
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Yıldırım, MHP
lideri Bahçeli ile görüştü
TBMM Başkanı Binali Yıldırım
, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
ile görüştü.
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ByLock soruşturmasında 39 şüpheli hakkında gözaltı İstanbul
Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'ye yönelik yürütülen ByLock soruşturmasında 39 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüpheli şahısların yakalanması için 12 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.
... Ziraat Türkiye Kupası
Son 16 Turu kura çekimi yapıldı
Ziraat Türkiye Kupası
Son 16 Turu kura çekimi gerçekleştirildi.
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Bu gece 'en uzun' olacak
Türkiye'nin de yer aldığı Kuzey Yarımküre'de bugün yılın en uzun gecesi yaşanacak.
(İHA)