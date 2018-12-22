Günün Özeti

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.



Erdoğan'dan gençlere tavsiyeler



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜGVA Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada gençlere tavsiyelerde bulunarak "Yere yıktığın düşmanı tekmeleme. Sen İsrail'deki Yahudi değilsin. Zira onlar yere devirdikleri bırak erkeği kadını, çocuğu bile tekmelerler" dedi.



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Muz yüklü gemiden 16 milyonluk kokain çıktı



Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Ekvador'dan Ambarlı Limanı'na gelen muz yüklü konteyner içerisinde 32 kilo 605 gram kokain ele geçirildi. Ele geçirilen kokainin piyasa değerinin yaklaşık olarak 16 milyon 250 bin lira olduğu belirlendi.



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2 terörist etkisiz hale getirildi



Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak'ın kuzeyi Metina bölgesine düzenlenen hava harekatında üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.



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Toplam 32 bin 409 şahıs yakalandı



İçişleri Bakanlığınca 2018'de ülke genelinde eş zamanlı yapılan 46 asayiş uygulamasında 8 milyon 666 bin 49 şahıs sorgulandı. Bu sorgulamalarda 32 bin 409 aranan şahıs yakalanırken, 19 bin 481 şahsa adli-idari işlem yapıldı. Ayrıca 8 bin 289 araç trafikten men edildi.



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Uzmanlardan bağışıklık sistemi için probiyotik tavsiyesi



Diyetisyen Kübra Akın, bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi, vücudun hastalıklara karşı direnç kazanması için hayatın her aşamasında probiyotik denilen 'iyi' bakterilerin alınması gerektiğini söyledi.



(İHA)

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