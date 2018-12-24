Günün Özeti

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.
"Suriye
Kürtlerini PYD'nin zulmüne terk etmeyeceğiz" Ankara
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, "Suriye Araplarını DEAŞ'ın eline bırakmadığımız gibi, Suriye Kürtlerini de PKK-PYD'nin zulmüne terk etmeyeceğiz" dedi.
... Trump
: Erdoğan söylediğini yapacak biri
Washington- ABD
Başkanı Donald Trump
, "Erdoğan Suriye'de DEAŞ'tan kalanı yok edeceğini söyledi. O söylediğini yapacak biri. Askerlerimiz evine dönüyor" dedi.
... Metin Akpınar
ve Müjdat Gezen
serbest İstanbul
- Bir televizyon programında yaptıkları açıklamalar nedeniyle mahkemede ifade veren sanatçı Metin Akpınar ve Müjdat Gezen, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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12 terörist etkisiz hale getirildi
Ankara - İçişleri Bakanlığı
, iç güvenlik operasyonları kapsamında son bir haftada 1'i sözde üst düzey 12 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
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FETÖ operasyonunda sarı yelekler ele geçirildi Bursa
- Bursa'da FETÖ'nün hücre evlerine yapılan operasyonda 22 kişi gözaltına alınırken; çok sayıda sarı yelek ve sahte kimlik ele geçirildi.
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6 terörist daha !
Ankara - Kuzey Irak
'a düzenlenen hava harekatlarında 6 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi.
(İHA)