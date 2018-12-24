Son Dakika Haberleri: Günün Özeti

Günün Özeti

1 saat önce

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.

"Suriye Kürtlerini PYD'nin zulmüne terk etmeyeceğiz"

Ankara - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Suriye Araplarını DEAŞ'ın eline bırakmadığımız gibi, Suriye Kürtlerini de PKK-PYD'nin zulmüne terk etmeyeceğiz" dedi.

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Trump: Erdoğan söylediğini yapacak biri

Washington- ABD Başkanı Donald Trump, "Erdoğan Suriye'de DEAŞ'tan kalanı yok edeceğini söyledi. O söylediğini yapacak biri. Askerlerimiz evine dönüyor" dedi.

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Metin Akpınar ve Müjdat Gezen serbest

İstanbul - Bir televizyon programında yaptıkları açıklamalar nedeniyle mahkemede ifade veren sanatçı Metin Akpınar ve Müjdat Gezen, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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12 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara - İçişleri Bakanlığı, iç güvenlik operasyonları kapsamında son bir haftada 1'i sözde üst düzey 12 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

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FETÖ operasyonunda sarı yelekler ele geçirildi

Bursa - Bursa'da FETÖ'nün hücre evlerine yapılan operasyonda 22 kişi gözaltına alınırken; çok sayıda sarı yelek ve sahte kimlik ele geçirildi.

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6 terörist daha !

Ankara - Kuzey Irak'a düzenlenen hava harekatlarında 6 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 06:06 Kaynak: İHA

Suriye, PKK, Ankara, Güncel
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