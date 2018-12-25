Günün Özeti

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.
Asgari ücret belli oldu: Büyük artış ! Ankara
- Asgari ücret, 2 bin 20 lira olarak belirlendi.
…
Erdoğan'dan çifte müjde
Ankara - Cumhurbaşkanı Erdoğan
, yıl başından itibaren elektrik ve doğalgaz fiyatlarında konutlarda yüzde 10 indirim yapılacağı müjdesini verdi.
… Kılıçdaroğlu
'ndan 'asgari ücret' eleştirisi
Ankara - CHP
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
, "Asgari ücreti 2 bin 20 lira açıklamışlar, niye 2 bin 200 lira değil? 2 bin 200 lirayı 1 Ocak'tan itibaren CHP'nin bütün belediyelerinde uygulayacağız" dedi.
…
Ölü sayısı 429'a yükseldi Jakarta
- Endonezya'da cumartesi günü meydana gelen tsunami sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 429'a yükseldi.
…
FETÖ'nün GATA yapılanmasına 5 ilde operasyon İstanbul
- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'nin kapatılan GATA'daki yapılanmasına ilişkin 24'ü askeri doktor olmak üzere 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanması için İstanbul merkezli 5 ilde operasyon başlatıldı.
…
İstanbul'da 32 adrese narkotik operasyonu: 40 gözaltı
İstanbul - İstanbul'da 32 adrese narkotik operasyonu düzenledi. Yüklü miktarda uyuşturucu hapın satışa sunulmadan ele geçirildiği operasyonda 40 şüpheli gözaltına alındı.
(İHA)