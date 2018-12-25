Son Dakika Haberleri: Günün Özeti

Günün Özeti

30 dakika önce

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.

Asgari ücret belli oldu: Büyük artış !

Ankara - Asgari ücret, 2 bin 20 lira olarak belirlendi.



Erdoğan'dan çifte müjde

Ankara - Cumhurbaşkanı Erdoğan, yıl başından itibaren elektrik ve doğalgaz fiyatlarında konutlarda yüzde 10 indirim yapılacağı müjdesini verdi.



Kılıçdaroğlu'ndan 'asgari ücret' eleştirisi

Ankara - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Asgari ücreti 2 bin 20 lira açıklamışlar, niye 2 bin 200 lira değil? 2 bin 200 lirayı 1 Ocak'tan itibaren CHP'nin bütün belediyelerinde uygulayacağız" dedi.



Ölü sayısı 429'a yükseldi

Jakarta - Endonezya'da cumartesi günü meydana gelen tsunami sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 429'a yükseldi.



FETÖ'nün GATA yapılanmasına 5 ilde operasyon

İstanbul - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'nin kapatılan GATA'daki yapılanmasına ilişkin 24'ü askeri doktor olmak üzere 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanması için İstanbul merkezli 5 ilde operasyon başlatıldı.



İstanbul'da 32 adrese narkotik operasyonu: 40 gözaltı

İstanbul - İstanbul'da 32 adrese narkotik operasyonu düzenledi. Yüklü miktarda uyuşturucu hapın satışa sunulmadan ele geçirildiği operasyonda 40 şüpheli gözaltına alındı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 06:11 Kaynak: İHA

Ankara, İstanbul, Güncel
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