Günün Özeti

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik. BM
'ye sert eleştiriler Ankara
- Cumhurbaşkanı Erdoğan
, "1.7 milyar nüfusa sahip İslam dünyasının BM Güvenlik konseyinde bir tane bile daimi üyelerinin bulunmaması bu çarpıklığın bir sonucudur. BM Güvenlik Konseyinde de BM'de de adalet diye bir şey beklemeyin, aramayın" dedi.
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Bahçeli'den Metin Akpınar
açıklaması
Ankara - MHP
Genel Başkanı Devlet Bahçeli
, Metin Akpınar'ın sözlerine ilişkin, "Bu eleştiri değildir, Metin Akpınar hem kendisine hem demokrasiye yazık etmiştir hem de gösterilen örnek kötü bir örnektir" dedi. Bahçeli, Akpınar'ın özür dilemesi gerektiğini ifade etti.
… Hulusi Akar
, CHP
'li Özel hakkında suç duyurusunda bulundu
Ankara - Milli Savunma Bakanı
Hulusi Akar, hakaret ettiği gerekçesiyle CHP'li Özgür Özel
hakkında suç duyurusunda bulundu.
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İsrailli bakanın küstah açıklamasına cevap
Ankara - İsrail Adalet Bakanının dünyaya terör örgütü YPG/ PKK
'yı koruma çağrısı yaparak, "Umarım Kürtler, Türklere karşı olan savaşlarını kazanırlar" şeklindeki küstah açıklamasına, Abdulhamit Gül
'den cevap geldi.
… İzmir
ve Konya
merkezli FETÖ operasyonları: 53 gözaltı kararı
İzmir - İzmir ve Konya merkezli FETÖ soruşturmaları kapsamında çoğu muvazzaf asker 53 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.
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Aşırı yüklü kamyonet böyle devrildi Pekin
- Çin
'de aşırı yüklü kamyonet devrildi. Kazada sürücü yaralandı.
(İHA)