Son Dakika Haberleri: Günün Özeti

Günün Özeti

1 saat önce

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.

BM'ye sert eleştiriler

Ankara - Cumhurbaşkanı Erdoğan, "1.7 milyar nüfusa sahip İslam dünyasının BM Güvenlik konseyinde bir tane bile daimi üyelerinin bulunmaması bu çarpıklığın bir sonucudur. BM Güvenlik Konseyinde de BM'de de adalet diye bir şey beklemeyin, aramayın" dedi.



Bahçeli'den Metin Akpınar açıklaması

Ankara - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Metin Akpınar'ın sözlerine ilişkin, "Bu eleştiri değildir, Metin Akpınar hem kendisine hem demokrasiye yazık etmiştir hem de gösterilen örnek kötü bir örnektir" dedi. Bahçeli, Akpınar'ın özür dilemesi gerektiğini ifade etti.



Hulusi Akar, CHP'li Özel hakkında suç duyurusunda bulundu

Ankara - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, hakaret ettiği gerekçesiyle CHP'li Özgür Özel hakkında suç duyurusunda bulundu.



İsrailli bakanın küstah açıklamasına cevap

Ankara - İsrail Adalet Bakanının dünyaya terör örgütü YPG/ PKK'yı koruma çağrısı yaparak, "Umarım Kürtler, Türklere karşı olan savaşlarını kazanırlar" şeklindeki küstah açıklamasına, Abdulhamit Gül'den cevap geldi.



İzmir ve Konya merkezli FETÖ operasyonları: 53 gözaltı kararı

İzmir - İzmir ve Konya merkezli FETÖ soruşturmaları kapsamında çoğu muvazzaf asker 53 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.



Aşırı yüklü kamyonet böyle devrildi

Pekin - Çin'de aşırı yüklü kamyonet devrildi. Kazada sürücü yaralandı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 06:06 Kaynak: İHA

Akpınar, Ankara, Güncel
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