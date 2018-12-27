Günün Özeti

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.



Kılıçdaroğlu'na yanıt verdi



Ankara - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Benim cumhurbaşkanım değilsin' sözlerine yanıt vererek, "Bay Kemal, ben senin cumhurbaşkanın olmaya meraklı değilim, ben milletimin cumhurbaşkanı olarak seçildim. Sen yüzde 52,6'nın içinde olmayabilirsin, o benim için önemli değil ama sen yüzde 52,6'ya ihanet edemezsin" dedi.



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Bir tonluk yerli bomba ses hızını aştı ve...



Ankara - Cumhurbaşkanı tarafından açılışı yapılan Harp Başlığı Raylı Sistem Dinamik Test Altyapısı'nda (HABRAS) nefesler tutuldu. 2 bin metre uzunluğu ile Avrupa'nın çift raylı en uzun test hattında ilerleyen bir tonluk bomba MK-84, ses hızını aştı ve bir metrelik çelik donatıyla güçlendirilmiş beton hedefi başarıyla deldi.



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Mehmet Akif Ersoy kabri başında anıldı



İstanbul - Milli Şair Mehmet Akif Ersoy, vefatının 82'inci yıl dönümünde Edirnekapı Mezarlığı'ndaki kabri başında dualarla anıldı. Usta şairin torunu Selma Argon da törene katılıp dedesinin mezarına karanfil bıraktı.



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YSK kararları Resmi Gazete'de yayımlandı



Ankara - Yüksek Seçim Kurulu (YSK), mahalli idareler seçimlerinde uyulacak esasların belirlendiği 3 yeni karar yayımladı.



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BES'e otomatik katılım yönetmeliğinde değişiklik



İstanbul - Otomatik katılımlı BES'te cayma hakkını kullananlar 3 yıl içinde sisteme dönebilecek ayrıca bakanlık süreyi 5 yıla kadar artırabilecek.



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Japonya'nın Maraş dondurması ile imtihanı



Tokyo - Japonya'da Maraş dondurması satan ve sunduğu gösteri ile müşterilerine renkli anlar yaşatan Türk işletmesi, izleyenlerden büyük ilgi görüyor.



(İHA)

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