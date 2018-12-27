Son Dakika Haberleri: Günün Özeti

Günün Özeti

10 dakika önce

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.

Kılıçdaroğlu'na yanıt verdi

Ankara - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Benim cumhurbaşkanım değilsin' sözlerine yanıt vererek, "Bay Kemal, ben senin cumhurbaşkanın olmaya meraklı değilim, ben milletimin cumhurbaşkanı olarak seçildim. Sen yüzde 52,6'nın içinde olmayabilirsin, o benim için önemli değil ama sen yüzde 52,6'ya ihanet edemezsin" dedi.



Bir tonluk yerli bomba ses hızını aştı ve...

Ankara - Cumhurbaşkanı tarafından açılışı yapılan Harp Başlığı Raylı Sistem Dinamik Test Altyapısı'nda (HABRAS) nefesler tutuldu. 2 bin metre uzunluğu ile Avrupa'nın çift raylı en uzun test hattında ilerleyen bir tonluk bomba MK-84, ses hızını aştı ve bir metrelik çelik donatıyla güçlendirilmiş beton hedefi başarıyla deldi.



Mehmet Akif Ersoy kabri başında anıldı

İstanbul - Milli Şair Mehmet Akif Ersoy, vefatının 82'inci yıl dönümünde Edirnekapı Mezarlığı'ndaki kabri başında dualarla anıldı. Usta şairin torunu Selma Argon da törene katılıp dedesinin mezarına karanfil bıraktı.



YSK kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Ankara - Yüksek Seçim Kurulu (YSK), mahalli idareler seçimlerinde uyulacak esasların belirlendiği 3 yeni karar yayımladı.



BES'e otomatik katılım yönetmeliğinde değişiklik

İstanbul - Otomatik katılımlı BES'te cayma hakkını kullananlar 3 yıl içinde sisteme dönebilecek ayrıca bakanlık süreyi 5 yıla kadar artırabilecek.



Japonya'nın Maraş dondurması ile imtihanı

Tokyo - Japonya'da Maraş dondurması satan ve sunduğu gösteri ile müşterilerine renkli anlar yaşatan Türk işletmesi, izleyenlerden büyük ilgi görüyor.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 06:06 Kaynak: İHA

Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı, Ankara, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



"Metin Akpınar'ı Kınıyorum" Dediğini İddiasını Yalanlayan CHP'li Vekil, Muhalif Gazeteleri Eleştirdi Mahkemeden Kanser Hastalarını Sevindirecek Karar: SGK İlaç Bedelini Hastaya Ödemeli

AK Parti Eski Milletvekili Burhan Kuzu, Kılıçdaroğlu'na 20 Bin TL Tazminat Ödeyecek Toprağa Gömdüğü Sahte İçkilerle Yakalandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2018 18:16:32. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Günün Özeti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]