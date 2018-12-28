Son Dakika Haberleri: Günün Özeti

Günün Özeti

1 saat önce

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik. Erdoğan'dan Münbiç açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, " Suriye'nin bölünmesine karşıyız ama bizim bütün hedefimiz oradaki terör örgütlerinin oradan çıkmasıdır" dedi. Erdoğan, "Suriye'nin Münbiç'e yönelik bir psikolojik çalışma, psikolojik bir eylem içerisinde olduğunu biliyoruz" ifadelerini kullandı.

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Ankara'da DEAŞ operasyonu: 64 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 64 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı.

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İstanbul Boğazı'nda çevre felaketi havadan görüntülendi

İstanbul Boğazı'ndan geçen gemilerin denize döktüğü sintine atıkların sebep olduğu çevre felaketi havadan görüntülendi.

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FETÖ'yü terör örgütü ilan etti

Pakistan Yüksek Mahkemesi, İçişleri Bakanlığına FETÖ'nün "terör örgütü" ilan edilmesi talimatını verdi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 05:56 Kaynak: İHA

Suriye, Recep Tayyip Erdoğan, Münbiç, Güncel
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