Günün Özeti

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik. Erdoğan'dan Münbiç
açıklaması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, " Suriye
'nin bölünmesine karşıyız ama bizim bütün hedefimiz oradaki terör örgütlerinin oradan çıkmasıdır" dedi. Erdoğan, "Suriye'nin Münbiç'e yönelik bir psikolojik çalışma, psikolojik bir eylem içerisinde olduğunu biliyoruz" ifadelerini kullandı.
... Ankara
'da DEAŞ operasyonu: 64 gözaltı kararı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
, DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 64 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı.
... İstanbul Boğazı
'nda çevre felaketi havadan görüntülendi
İstanbul Boğazı'ndan geçen gemilerin denize döktüğü sintine atıkların sebep olduğu çevre felaketi havadan görüntülendi.
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FETÖ'yü terör örgütü ilan etti Pakistan
Yüksek Mahkemesi, İçişleri Bakanlığına FETÖ'nün "terör örgütü" ilan edilmesi talimatını verdi.
(İHA)