Son Dakika Haberleri: Günün Özeti

Günün Özeti

1 saat önce

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik. Erdoğan İstanbul adaylarını açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayının Binali Yıldırım olduğunu açıkladı.

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İstanbul polisinden dev operasyon: 903 kişi yakalandı

İstanbul genelinde aranan şahıslara yönelik operasyonda 2 bin 617 adrese baskın düzenlendi, 903 aranan şahıs yakalandı.

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Konya'da feci olay: 4 çocuk yangında can verdi

Konya'da bir evde çıkan yangında 4 ila 11 yaşları arasındaki 4 kardeş hayatını kaybetti.

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Savunma Sanayi Başkanından 'Hürkuş' paylaşımı

Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir sosyal medya hesabından 'Hürkuş' paylaşımı yaptı.

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Mersin'de 5 milyonluk uyuşturucu ele geçirildi

Mersin polisi, bir tırda yaptığı aramada piyasa değeri yaklaşık 5 milyon lira olan 100 paket halinde 109 kilogram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar) ele geçirdi.

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Kapadokya yeni yıla yüzde yüz dolu giriyor

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesi 2019 yılına yüzde yüz dolu giriyor.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 06:06 Kaynak: İHA

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Son Dakika! İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Olarak Açıklanan Binali Yıldırım Gözyaşlarını Tutamadı AK Parti Belediye Başkan Adayı, Aday Tanıtım Toplantısı Sırasında Baygınlık Geçirdi

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