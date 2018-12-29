Günün Özeti

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik. Erdoğan İstanbul
adaylarını açıkladı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayının Binali Yıldırım
olduğunu açıkladı.
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İstanbul polisinden dev operasyon: 903 kişi yakalandı
İstanbul genelinde aranan şahıslara yönelik operasyonda 2 bin 617 adrese baskın düzenlendi, 903 aranan şahıs yakalandı.
... Konya
'da feci olay: 4 çocuk yangında can verdi
Konya'da bir evde çıkan yangında 4 ila 11 yaşları arasındaki 4 kardeş hayatını kaybetti.
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Savunma Sanayi Başkanından 'Hürkuş' paylaşımı
Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir
sosyal medya hesabından 'Hürkuş' paylaşımı yaptı.
... Mersin
'de 5 milyonluk uyuşturucu ele geçirildi
Mersin polisi, bir tırda yaptığı aramada piyasa değeri yaklaşık 5 milyon lira olan 100 paket halinde 109 kilogram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar) ele geçirdi.
... Kapadokya
yeni yıla yüzde yüz dolu giriyor Türkiye
'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesi 2019 yılına yüzde yüz dolu giriyor.
(İHA)