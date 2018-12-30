Günün Özeti

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik. Merkel
'le telefon görüşmesi yaptı İstanbul
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Almanya
Şansölyesi Angela Merkel
ile telefonda görüştü. Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra Suriye
'de yaşanan gelişmeler, Avrupa
'ya yönelik düzensiz göç hareketleri ve terörle mücadele konuları ele alındı.
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Ülke genelinde eş zamanlı 'huzur' uygulaması Ankara
- Ülke genelinde gerçekleştirilen huzur uygulamasında 508 bin 508 şahıs sorgulandı, 143 bin 838 araç denetlendi. Uygulama sonucunda 790 aranan şahıs yakalanırken, 459 adet araç trafikten men edildi, piyasaya sürülmek üzere olan 311 litre kaçak içki ele geçirildi.
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Ankara'da DEAŞ operasyonu: 30 gözaltı
Ankara - Ankara'da DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu 30 kişi gözaltına alındı.
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Çaldıklarını montlarına saklayan hırsızlar kamerada
İstanbul - Esenyurt
'ta bir markete giren hırsızlar, raflardan aldıkları ürünleri montlarına sakladıktan sonra telefonla konuşuyormuş gibi yaparak marketten çıkıp kayıplara karıştı.
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Denizde can pazarı
İstanbul - İstanbul Büyükada'da denizde can pazarı yaşandı. Adadan hareket eden motorun yolcularından yaşlı kadın denize düştü. Denize atlayan motorda çalışan bir genç, yaşlı kadını kurtardı.
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Yanan okulun önünde hatıra fotoğrafı Bursa
- Bursa'da yeniden inşa edilmek üzere boşaltılan okulun kapalı spor salonunda yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler geceyi aydınlatırken, bazı öğrenciler yanan kapalı spor salonunun önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.
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Çocuklar ameliyata akülü arabayla eğlenerek gidiyor Yozgat
- Yozgat Şehir Hastanesinin Çocuk Cerrahi Servisinde tedavi gören hastalar, ameliyathaneye akülü araçla eğlenerek gidiyor.
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Sahaya giren köpek ortalığı birbirine kattı Erzincan
- U15 yerel liginde oynanan karşılaşmada sahaya girerek bir süre koşan ve maçın durmasına neden olan köpek, sahadan güçlükle çıkarılırken renkli görüntüler oluşturdu.
(İHA)