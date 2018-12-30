Son Dakika Haberleri: Günün Özeti

Günün Özeti

9 dakika önce

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.

Merkel'le telefon görüşmesi yaptı

İstanbul - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Şansölyesi Angela Merkel ile telefonda görüştü. Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra Suriye'de yaşanan gelişmeler, Avrupa'ya yönelik düzensiz göç hareketleri ve terörle mücadele konuları ele alındı.

...

Ülke genelinde eş zamanlı 'huzur' uygulaması

Ankara - Ülke genelinde gerçekleştirilen huzur uygulamasında 508 bin 508 şahıs sorgulandı, 143 bin 838 araç denetlendi. Uygulama sonucunda 790 aranan şahıs yakalanırken, 459 adet araç trafikten men edildi, piyasaya sürülmek üzere olan 311 litre kaçak içki ele geçirildi.



Ankara'da DEAŞ operasyonu: 30 gözaltı

Ankara - Ankara'da DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu 30 kişi gözaltına alındı.



Çaldıklarını montlarına saklayan hırsızlar kamerada

İstanbul - Esenyurt'ta bir markete giren hırsızlar, raflardan aldıkları ürünleri montlarına sakladıktan sonra telefonla konuşuyormuş gibi yaparak marketten çıkıp kayıplara karıştı.



Denizde can pazarı

İstanbul - İstanbul Büyükada'da denizde can pazarı yaşandı. Adadan hareket eden motorun yolcularından yaşlı kadın denize düştü. Denize atlayan motorda çalışan bir genç, yaşlı kadını kurtardı.



Yanan okulun önünde hatıra fotoğrafı

Bursa - Bursa'da yeniden inşa edilmek üzere boşaltılan okulun kapalı spor salonunda yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler geceyi aydınlatırken, bazı öğrenciler yanan kapalı spor salonunun önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.



Çocuklar ameliyata akülü arabayla eğlenerek gidiyor

Yozgat - Yozgat Şehir Hastanesinin Çocuk Cerrahi Servisinde tedavi gören hastalar, ameliyathaneye akülü araçla eğlenerek gidiyor.



Sahaya giren köpek ortalığı birbirine kattı

Erzincan - U15 yerel liginde oynanan karşılaşmada sahaya girerek bir süre koşan ve maçın durmasına neden olan köpek, sahadan güçlükle çıkarılırken renkli görüntüler oluşturdu.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 06:06 Kaynak: İHA

Avrupa, Ankara, İstanbul, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Melek Baykal Eski Eşi Zafer Ergin İle Olan Evliliğinin Bilinmeyenlerini Anlattı İstanbul'da 17 Yaşındaki Taraftar Bıçaklanarak Öldürüldü

Kuş Cenneti'nde Ördek Katliamı 7 Yıl Önce İphone 4 İçin Böbreğini Satan Çocuk, Hayatına Diyalize Bağlı Şekilde Devam Ediyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2018 18:15:19. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Günün Özeti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]