Son Dakika Haberleri: Günün Özeti

Günün Özeti

36 dakika önce

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "yeni yıl" mesajı

Ankara - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yeni miladi yılın, aziz milletimiz başta olmak üzere bütün insanlığa hayırlar getirmesini Rabbimden niyaz ediyorum" dedi.



2018'de bin 746 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara - İçişleri Bakanlığı, 2018 yılında yürütülen çalışmalara ilişkin açıklama yaptı. Buna göre, yurt içinde yıl boyunca 107'si sözde üst düzey olmak üzere toplam bin 746 terörist etkisiz hale getirildi.



Bahçeli'den yeni yıl mesajı

Ankara - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Cumhur İttifakı, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimleri'ne milletine hadim bir ruhla, bekasına bağlı ve sadık bir anlayışla hazırlanırken inanıyorum ki tarihin istikametini etkileyecek, bir kez daha tayin edecektir" dedi.



İhracat yüzde 9,4 arttı, ithalat yüzde 21,3 azaldı

İstanbul - İhracat 2018 yılının Kasım ayında, 2017 yılının aynı ayına göre yüzde 9,4 artarak 15 milyar 529 milyon dolar; ithalat yüzde 21,3 azalarak 16 milyar 180 milyon dolar olarak gerçekleşti.



Hava Kuvvetleri Komutanlığına FETÖ operasyonu

Ankara - Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki FETÖ yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.



Motorlu taşıtlar vergisi yüzde 15.9 olarak belirlendi

Ankara - 2019 yılında motorlu taşıtlar vergisinde uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 15.9 olarak belirlendi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 06:06 Kaynak: İHA

Cumhurbaşkanı, Recep Tayyip Erdoğan, Ankara, Güncel
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