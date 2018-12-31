Günün Özeti

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik. Cumhurbaşkanı Erdoğan
'dan "yeni yıl" mesajı Ankara
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, "Yeni miladi yılın, aziz milletimiz başta olmak üzere bütün insanlığa hayırlar getirmesini Rabbimden niyaz ediyorum" dedi.
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2018'de bin 746 terörist etkisiz hale getirildi
Ankara - İçişleri Bakanlığı
, 2018 yılında yürütülen çalışmalara ilişkin açıklama yaptı. Buna göre, yurt içinde yıl boyunca 107'si sözde üst düzey olmak üzere toplam bin 746 terörist etkisiz hale getirildi.
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Bahçeli'den yeni yıl mesajı
Ankara - MHP
Genel Başkanı Devlet Bahçeli
, "Cumhur İttifakı, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimleri'ne milletine hadim bir ruhla, bekasına bağlı ve sadık bir anlayışla hazırlanırken inanıyorum ki tarihin istikametini etkileyecek, bir kez daha tayin edecektir" dedi.
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yüzde 9,4 arttı, ithalat yüzde 21,3 azaldı İstanbul
- İhracat 2018 yılının Kasım ayında, 2017 yılının aynı ayına göre yüzde 9,4 artarak 15 milyar 529 milyon dolar; ithalat yüzde 21,3 azalarak 16 milyar 180 milyon dolar olarak gerçekleşti.
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Hava Kuvvetleri Komutanlığına FETÖ operasyonu
Ankara - Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki FETÖ yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
… Motorlu taşıtlar vergisi
yüzde 15.9 olarak belirlendi
Ankara - 2019 yılında motorlu taşıtlar vergisinde uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 15.9 olarak belirlendi.
(İHA)