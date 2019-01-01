Günün Özeti

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.
İşte Ankara
ilçe belediye başkan adayları
Ankara - Cumhurbaşkanı Erdoğan
, AK Parti'nin Ankara ilçe belediye başkanı adaylarını açıkladı.
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Alışverişte 'paralı poşet' dönemi başladı İstanbul
- Yeni yılla birlikte alışverişte 'paralı poşet' dönemi de başladı.
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Yeni yılın ilk gününde yollar boş kaldı
İstanbul - 2019'un ilk gününde İstanbul'da yollar boş kaldı.
… Canan Karatay
2019'a şarkı söyleyerek girdi Muğla
- Bodrum
ilçesinde bulunan bir mekanda yeni yıl eğlencesine katılan İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, sahneye çıkıp şarkı söyledi.
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Nehrin üzerindeki yaya köprüsü çöktü: 13 yaralı Moskova
- Rusya
'nın başkenti Moskova'da yeni yıl kutlamaları sırasında köprünün çökmesi sonucu 13 kişi yaralandı.
(İHA)