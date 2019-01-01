Son Dakika Haberleri: Günün Özeti

Günün Özeti

1 saat önce

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.

İşte Ankara ilçe belediye başkan adayları

Ankara - Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Ankara ilçe belediye başkanı adaylarını açıkladı.



Alışverişte 'paralı poşet' dönemi başladı

İstanbul - Yeni yılla birlikte alışverişte 'paralı poşet' dönemi de başladı.



Yeni yılın ilk gününde yollar boş kaldı

İstanbul - 2019'un ilk gününde İstanbul'da yollar boş kaldı.



Canan Karatay 2019'a şarkı söyleyerek girdi

Muğla - Bodrum ilçesinde bulunan bir mekanda yeni yıl eğlencesine katılan İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, sahneye çıkıp şarkı söyledi.



Nehrin üzerindeki yaya köprüsü çöktü: 13 yaralı

Moskova - Rusya'nın başkenti Moskova'da yeni yıl kutlamaları sırasında köprünün çökmesi sonucu 13 kişi yaralandı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 06:01 Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, belediye başkan adayı, Ankara, İstanbul, Güncel
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