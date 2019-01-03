Günün Özeti

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.
2019'un ilk üst düzey ziyareti sonrası açıklama Ankara
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, " Türkiye
, Irak
'ın istikrar ve yeniden imarına yönelik çabalarına her türlü katkıyı yapmaya hazırdır" dedi.
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Enflasyon rakamları açıklandı İstanbul
- Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) 2018 Aralık
döneminde yüzde 0,40, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) de yüzde 2,22 düştü. Yıllık TÜFE ise yüzde 20,30 olarak gerçekleşti.
… Memur
ve emeklilerin zam oranı belli oldu
İstanbul - Milyonlarca memur, sözleşmeli personel ve emeklinin alacağı zam oranları belli oldu.
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Başkent'te ByLock operasyonu: 16 gözaltı kararı
Ankara - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'ye yönelik yürütülen operasyonlarda ByLock kullanıcısı 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
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Kadınlar mağazada tekme tokat kavga
etti
İstanbul - Kadınlar arasında sosyal medya üzerinden başlayan tartışma, İstanbul Bahçelievler
'de bir mağazada tekme tokat kavgaya dönüştü.
… Volkan Demirel
özür diledi
İstanbul - Fenerbahçe
'nin başarılı file bekçisi Volkan Demirel, kadro dışı kaldığı dönemde yaşananlardan dolayı Fenerbahçe Başkanı Ali Koç
ve Asbaşkan Semih Özsoy'dan özür diledi.
(İHA)