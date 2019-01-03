Son Dakika Haberleri: Günün Özeti

Günün Özeti

1 saat önce

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.

2019'un ilk üst düzey ziyareti sonrası açıklama

Ankara - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, " Türkiye, Irak'ın istikrar ve yeniden imarına yönelik çabalarına her türlü katkıyı yapmaya hazırdır" dedi.



Enflasyon rakamları açıklandı

İstanbul - Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) 2018 Aralık döneminde yüzde 0,40, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) de yüzde 2,22 düştü. Yıllık TÜFE ise yüzde 20,30 olarak gerçekleşti.



Memur ve emeklilerin zam oranı belli oldu

İstanbul - Milyonlarca memur, sözleşmeli personel ve emeklinin alacağı zam oranları belli oldu.



Başkent'te ByLock operasyonu: 16 gözaltı kararı

Ankara - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'ye yönelik yürütülen operasyonlarda ByLock kullanıcısı 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.



Kadınlar mağazada tekme tokat kavga etti

İstanbul - Kadınlar arasında sosyal medya üzerinden başlayan tartışma, İstanbul Bahçelievler'de bir mağazada tekme tokat kavgaya dönüştü.



Volkan Demirel özür diledi

İstanbul - Fenerbahçe'nin başarılı file bekçisi Volkan Demirel, kadro dışı kaldığı dönemde yaşananlardan dolayı Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Asbaşkan Semih Özsoy'dan özür diledi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 06:07 Kaynak: İHA

Irak, Ankara, İstanbul, Güncel
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