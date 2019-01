Günün Özeti

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik."Bu rezilliğe bir son vereceğiz"TBMM Başkanı Binali Yıldırım , "Büyükada'da faytoncularla, esnafla görüşülerek bu rezilliğe bir son vereceğiz. Her şey para demek değil. Her şey ticaret demek değil" dedi...."Cumhur İttifakı kaygan ve kaypak bir ortaklık değildir" MHP lideri Devlet Bahçeli , parti teşkilatlarına seçim genelgesi gönderdi. Bahçeli, "Cumhur İttifakı küçük hesaplara tamah ve tevessül eden kaygan ve kaypak bir ortaklık değildir. Bütün teşkilatlarımız genelge hükümlerine aynen refakat ve riayet edeceklerdir" dedi....Seçmen listeleri askıya çıktıYSK'nin 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak mahalli idareler seçimi için hazırladığı seçim takvimi işliyor.Bu sabah itibariyle muhtarlık bölgesinde listeler askıya çıkarıldı. Sorgulamayı ise, 'www.ysk.gov.tr' adresinden yapmak mümkün....26 ilde FETÖ operasyonu: 60 gözaltı kararı Konya Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün Türk Silahlı Kuvvetlerindeki ( TSK ) yapılanmasında 'mahrem imamlık' yaptıkları öne sürülen 60 zanlı hakkında yakalama kararı çıkarıldı....İtirazları reddedildiBir televizyon programında söylediği sözler nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Metin Akpınar ve Müjdat Gezen 'in adli kontrol kararına yaptıkları itiraz reddedildi.... Pendik açıklarında gemi yangını İstanbul Pendik açıklarında Togo bayraklı bir kuru yük gemisinde sabah saatlerinde çıkan yangında soğutma çalışmaları devam ediyor. Gemide 15 mürettebat kurtarılırken, çalışmalar devam ediyor.... Beşiktaş 8 milyon 429 bin 708 TL fesih bedeli ödeyecek Burak Yılmaz konusunda Beşiktaş ile anlaşmaya vardığını açıkladı. KAP'a bildirimde bulunan bordo-mavililer, Beşiktaş'tan milli oyuncunun fesih bedeli olarak 8 milyon 429 bin 708 kuruş alacağını duyurdu.(İHA)