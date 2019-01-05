Günün Özeti

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.
Erdoğan partisinin İzmir
ilçe adaylarını açıkladı Cumhurbaşkanı
ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
, AK Parti'nin İzmir ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı. Erdoğan, 2019 yılının Ocak içinde çiftçilere ödenecek tarımsal desteklemelerin toplam 2 milyar 35 milyon TL olduğunu İzmir'den müjdeledi.
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"ABD
heyeti FETÖ konusunun Türkiye
için öneminin farkında"
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül
, "ABD heyeti FETÖ konusunun Türkiye için öneminin farkında. New York
savcılığında soruşturma açıldı, bizden bazı bilgiler istendi. Dijital delilleri görme ve tanıklara bizzat ulaşma talebi oldu. Biz de kabul ettik" dedi.
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Trafik kazaları MOBESE kameralarına yansıdı
Yurdun çeşitli yerlerinde meydana gelen trafik kazaları, Mobil Elektronik Sistem Entegrasyonu (MOBESE) kameralarına yansıdı.
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Otobüs şoförüne böyle saldırdı Trabzon
'da belediye otobüsüne binen yolcu ile otobüs şoförü arasında çıkan tartışmada yumruklar konuştu. Otobüs şoförünü dakikalarca yumruklayan şahıs gözaltına alındı.
(İHA)