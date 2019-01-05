Son Dakika Haberleri: Günün Özeti

Günün Özeti

1 saat önce

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Erdoğan partisinin İzmir ilçe adaylarını açıkladı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin İzmir ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı. Erdoğan, 2019 yılının Ocak içinde çiftçilere ödenecek tarımsal desteklemelerin toplam 2 milyar 35 milyon TL olduğunu İzmir'den müjdeledi.

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"ABD heyeti FETÖ konusunun Türkiye için öneminin farkında"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "ABD heyeti FETÖ konusunun Türkiye için öneminin farkında. New York savcılığında soruşturma açıldı, bizden bazı bilgiler istendi. Dijital delilleri görme ve tanıklara bizzat ulaşma talebi oldu. Biz de kabul ettik" dedi.

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Trafik kazaları MOBESE kameralarına yansıdı

Yurdun çeşitli yerlerinde meydana gelen trafik kazaları, Mobil Elektronik Sistem Entegrasyonu (MOBESE) kameralarına yansıdı.

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Otobüs şoförüne böyle saldırdı

Trabzon'da belediye otobüsüne binen yolcu ile otobüs şoförü arasında çıkan tartışmada yumruklar konuştu. Otobüs şoförünü dakikalarca yumruklayan şahıs gözaltına alındı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 06:06 Kaynak: İHA

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