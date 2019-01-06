Son Dakika Haberleri: Günün Özeti

Günün Özeti

11 dakika önce

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.

Türkiye Sarıkamış şehitleri için yürüdü

Kars - Sarıkamış Harekatı'nın 104. yılında düzenlenen "Türkiye Şehitleriyle Yürüyor" etkinliği, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bilim ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve yaklaşık 40 bin kişinin katılımıyla gerçekleştirildi.



7 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara - Kuzey Irak'a düzenlenene hava harekatında 7 terörist daha etkisiz hale getirildi.



İçişleri: 294 bin Suriyeli ülkesine geri döndü

Ankara - İçişleri Bakanlığı, 2018 yılında 294 bin 480 Suriyelinin ülkesine geri dönüş yaptığını, 90 düzensiz göçmen denizden göç etmeye çalışırken hayatını kaybettiğini açıkladı.



Feci kaza kamerada

İstanbul - İstanbul Sultanbeyli'de yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya otomobil çarptı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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Yaralı hayvanları iyileştirip sıcak yuvalara kavuşturuyorlar

Konya - Konya'da gönüllülerin oluşturduğu dernek; yarası olan, kaza geçirmiş veya ameliyat olmuş olan hayvanları tedavi ettikten sonra yeni ve sıcak bir yuvaya yerleştiriyor.

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İnsanlar susuz kalmasın diye…

Van - Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü ekibi, zorlu kış şartlarında 5 kilometre yaya giderek oluşan 8 ayrı arızayı giderdi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 06:06 Kaynak: İHA

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