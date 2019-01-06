Günün Özeti

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik. Türkiye Sarıkamış
şehitleri için yürüdü Kars
- Sarıkamış Harekatı'nın 104. yılında düzenlenen "Türkiye Şehitleriyle Yürüyor" etkinliği, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
, Gençlik ve Spor Bakanı
Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bilim ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank
ve yaklaşık 40 bin kişinin katılımıyla gerçekleştirildi.
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7 terörist etkisiz hale getirildi Ankara
- Kuzey Irak
'a düzenlenene hava harekatında 7 terörist daha etkisiz hale getirildi.
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İçişleri: 294 bin Suriyeli ülkesine geri döndü
Ankara - İçişleri Bakanlığı
, 2018 yılında 294 bin 480 Suriyelinin ülkesine geri dönüş yaptığını, 90 düzensiz göçmen denizden göç etmeye çalışırken hayatını kaybettiğini açıkladı.
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Feci kaza kamerada İstanbul
- İstanbul Sultanbeyli
'de yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya otomobil çarptı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
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Yaralı hayvanları iyileştirip sıcak yuvalara kavuşturuyorlar Konya
- Konya'da gönüllülerin oluşturduğu dernek; yarası olan, kaza geçirmiş veya ameliyat olmuş olan hayvanları tedavi ettikten sonra yeni ve sıcak bir yuvaya yerleştiriyor.
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İnsanlar susuz kalmasın diye… Van
- Van Su ve Kanalizasyon İdaresi
(VASKİ
) Genel Müdürlüğü ekibi, zorlu kış şartlarında 5 kilometre yaya giderek oluşan 8 ayrı arızayı giderdi.
(İHA)