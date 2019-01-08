Günün Özeti

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.



John Bolton'a sert ve net tepki



Ankara - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaşam tarzlarına müdahale eden zihniyetin CHP zihniyeti olduğunu belirtti, kendisini ve başörtülü vatandaşları hedef alan sözde sanatçı ve yazarları eleştirdi. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ı sert sözlerle eleştiren Erdoğan, yeni müjdeler de verdi.



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Kılıçdaroğlu'ndan 'Eren Erdem' tepkisi



Ankara - Kemal Kılıçdaroğlu, FETÖ'nün 17-25 aralık kumpasına ilişkin yasa dışı ses kayıtlarını servis ettiği gerekçesiyle yargılanan eski CHP'li vekil Eren Erdem'in yeniden tutuklanmasına tepki gösterdi.



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"Bu ne küstahlıktır, nasıl bir terbiyesizliktir"



Ankara - Skandal ifadeler sarf eden ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ı hedef alan MHP lideri Bahçeli, "Bolton musun, Dalton musun bilmem, ama şunu açıkça sorarım; Türkiye bağımsız ve egemen bir devlet olarak neyi nasıl yapacağını sana ve patronlarına mı soracaktı? Bu ne küstahlıktır, nasıl bir terbiyesizliktir" dedi.



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"Herkesle koordinasyon yaparız, kimseden izin almayız"



Ankara - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Fırat'ın doğusuna yapılacak operasyona ilişkin ABD'den gelen açıklamalara, "Biz herkesle koordinasyon yaparız ama kimseden izin almayız" diye cevap verdi.



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Ölü sayısı 8'e yükseldi



Tekirdağ - Hayrabolu ilçesinde otomobilin dereye uçması sonucu meydana gelen kazada hayatlarını kaybedenlerin sayısı 8 olarak açıklandı.



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İZBAN grevi 60 gün ertelendi



İzmir - İzmir Banliyö Taşımacılığı Sistemi Ticaret A.Ş.'ye (İZBAN) bağlı iş yerlerindeki grev kararı Cumhurbaşkanı kararı ile 60 günlüğüne ertelendi.



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Başkent'te PKK/KCK operasyonu: 32 gözaltı



Ankara - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturma kapsamında 32 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.



(İHA)

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