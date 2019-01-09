Son Dakika Haberleri: Günün Özeti

Günün Özeti

1 saat önce

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

"Eninde sonunda o da gelecek"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Buradan ülkemiz içindeki ve dışındaki tüm FETÖ'cülere sesleniyorum, artık sonunuz geldi, gidecek yeriniz, atacak adımınız kalmadı. Başınızdaki FETÖ denilen adamın arkasındakiler ne zamana kadar arkasında durur bilemem. Ama eninde sonunda o da gelecek" dedi.

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Seçim yasakları Resmi Gazete'de yayımlandı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Yerel seçimlerde oy verme günü 31 Mart Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde oy verme günü uygulayacağı seçim yasakları Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

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18 ilde 34 kişiye FETÖ operasyonu

Kayseri merkezli 18 ilde FETÖ'nün asker mahrem yapılanmasının deşifresine yönelik başlatılan eş zamanlı operasyonda 34 kişi için gözaltı kararı çıkartıldı.

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İstanbul'un barajlarında kar bereketi

İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 2010 yılından bu yana barajların doluluk oranları en yüksek seviyeye olan yüzde 87,12'ye kadar çıktı. Yaz aylarında Alibeyköy Barajı'nda karşıdan karşıya araçları ile geçen offroad tutkunları suların yükselmesiyle gölü geçemeyerek şaşkına döndü, o anlar ve barajdaki son durum havadan görüntülendi.

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8 ilde dolandırıcılık şebekesine operasyon: 25 gözaltı

İstanbul merkezli 8 ilde belgede sahtecilik yaparak dolandırıcılık suçlarına buluşan 33 kişilik şebekeye operasyon düzenlendi. Aralarında devlet kurumlarında çalışan 8 kamu görevlisinin de bulunduğu 25 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 06:06 Kaynak: İHA

İstanbul, Güncel
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