Günün Özeti

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.



"Kültür ve sanat beka meselesi"



Ankara - Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kültür ve sanat meselesini ülkemiz ve milletimiz bakımından en az terörle mücadele, en az dış politika, en az temel hizmet alanları kadar önemli bir beka meselesi olarak görüyorum" dedi.



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17 hakim ve savcı meslekten ihraç edildi



Ankara - Hakimler ve Savcılar Kurulu, FETÖ ile irtibatı belirlenen 17 hakim ve savcıyı meslekten ihraç etti.



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Yurttan kar manzaraları



İstanbul - Soğuk hava yurtta etkisini sürdürüyor.



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Tarihi Garipçe Kalesi artık 'garip' değil



İstanbul - Sarıyer'de bulunan Garipçe Kalesi'nde yaşanan çevre felaketi üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri harekete geçti. Sarıyer Belediyesi'nin olaya duyarsız kalması üzerine harekete geçen ekipler kaleyi baştan aşağı temizledi.



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Fenerbahçe için İzmir'den İstanbul'a koşu totemi



Balıkesir - Renklerine gönül verdiği takımı Fenerbahçe'nin ligde kötü sonuçlar alması nedeniyle futbolculara zoru başarmayı anlatmayı amaçlayan Rıza Martaş, İzmir'den İstanbul'a kadar koşarak gidiyor.



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Çatıda korkutan anten tamiri



İstanbul - Taksim Meydanı'nda bulunan bir binanın çatısında güvenlik önlemi almadan yapılan anten tamiri yürekleri ağza getirdi.



(İHA)

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