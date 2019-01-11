Son Dakika Haberleri: Günün Özeti

Günün Özeti

1 saat önce

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

"Seçimlerde milyonlarca bez torba ve file dağıtacağız"

11.01.2019 12: 58: 12 Ankara/ Politika/ 23928

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu seçimlerde biz bez torbalar ve kenevirden yapılmış olan filelerle meydanlarda olacağız. Milyonlarca bez torba ve fileyi hazırlıyoruz ve bunları bu kampanyada milletimize promosyon olarak dağıtacağız" dedi.

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Albayrak'tan 'köprü cezası' açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Köprü geçiş ihlalleri nedeniyle kesilen idari cezalarda iade sürecini başlattık. Vatandaşlarımızın iade için 28 Şubat 2019 tarihine kadar, kendilerine en yakın vergi dairesine başvurmaları yeterli olacaktır" dedi.

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5 terörist daha...

Milli Savunma Bakanlığı: "Irak kuzeyi Hakurk bölgesine 10-11 Ocak 2019'da düzenlenen hava harekatları neticesinde terör örgütüne ait mağara ve sığınaklar imha edilmiş, üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olan silahlı beş bölücü terörist etkisiz hale getirilmiştir.

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FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 50 gözaltı kararı

FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, 50 şahıs hakkında gözaltı kararı verildi.

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Bacım dediği çarşaflı adamlar soyguncu çıktı

Manisa'da çarşaf giyerek kadın kılığında girdikleri kuyumcu dükkanını soymaya çalışan silahlı iki şahıs, kuyumcunun sopalı tepkisiyle karşılaşınca arkalarına bakmadan kaçtı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 06:01 Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Ankara, Güncel
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