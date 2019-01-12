Günün Özeti

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik. Erdoğan Kocaeli
ilçe belediye başkanı adaylarını açıkladı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Erdoğan, "Toplam maliyeti 10 buçuk katrilyon olan Gebze-Sabiha Gökçen- Yavuz Sultan Selim
Köprüsü ile İstanbul
Yeni Havalimanı- Halkalı
arasındaki YHT projemizin proje çalışmaları bitti, yakında inşasına başlıyoruz" dedi.
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MSB: 2 haftada 23 terörist etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı
, son iki haftada gerçekleştirilen operasyonlarda 23 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
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15 ilde taksicilere ceza yağdı
15 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen "Taksi Uygulaması 2019/1" uygulamasında kısa mesafeye gitmeyen, bozuk para üstüne sorun çıkaran, taksimetre açmayan, olumsuz hava koşullarında yolcu almayan, araç içerisinde cep telefonu ile oyun oynayan taksicilere ceza yağdı.
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Bakanlık'tan İstanbul'daki kazaya ilişkin açıklama
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından Halkalı Sirkeci Banliyö hattındaki kazaya ilişkin açıklama yapıldı.
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İstanbul'da DHKP-C'ye operasyon
İstanbul'da, terör örgütü DHKP-C'ye yönelik düzenlenen operasyonda 5 şüphelinin yakalandığı bildirildi.
(İHA)