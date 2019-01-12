Son Dakika Haberleri: Günün Özeti

Günün Özeti

33 dakika önce

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik. Erdoğan Kocaeli ilçe belediye başkanı adaylarını açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erdoğan, "Toplam maliyeti 10 buçuk katrilyon olan Gebze-Sabiha Gökçen- Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile İstanbul Yeni Havalimanı- Halkalı arasındaki YHT projemizin proje çalışmaları bitti, yakında inşasına başlıyoruz" dedi.

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MSB: 2 haftada 23 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, son iki haftada gerçekleştirilen operasyonlarda 23 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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15 ilde taksicilere ceza yağdı

15 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen "Taksi Uygulaması 2019/1" uygulamasında kısa mesafeye gitmeyen, bozuk para üstüne sorun çıkaran, taksimetre açmayan, olumsuz hava koşullarında yolcu almayan, araç içerisinde cep telefonu ile oyun oynayan taksicilere ceza yağdı.

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Bakanlık'tan İstanbul'daki kazaya ilişkin açıklama

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından Halkalı Sirkeci Banliyö hattındaki kazaya ilişkin açıklama yapıldı.

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İstanbul'da DHKP-C'ye operasyon

İstanbul'da, terör örgütü DHKP-C'ye yönelik düzenlenen operasyonda 5 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 06:16 Kaynak: İHA

Halkalı, İstanbul, Güncel
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