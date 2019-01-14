Günün Özeti

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49 dakika önce
Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.
Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.
İbrahim Kalın'dan Trump'ın tehdidine yanıt
Ankara - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Kürtleri, PKK ve onun Suriye kolu PYD/YPG ile eş tutmanın ölümcül bir hata olduğunu" dile getirdi.
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"Hiçbir tehdide pabuç bırakmayız"
Ankara - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Biz hiçbir tehditten korkmayacağımızı ve hiçbir tehdide pabuç bırakmayacağımızı defalarca söyledik. Türkiye'yi ekonomik olarak tehdit etmekle bir yere varılamaz" dedi.
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Doğalgaz nakil borusunda patlama
Sakarya - Arifiye ilçesine bağlı Kemaliye köyü kırsalında doğalgaz nakil borusunda patlama meydana geldi. Patlamanın ardından yangın çıktı.
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Ördek avı faciasında 3. cesede ulaşıldı
İzmir - Torbalı ilçesinde ördek avı faciasında ölü sayısı 3'e çıktı.
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Spil Dağı ulaşıma kapatıldı
Manisa - Manisa'da 3 gün boyunca etkili olan sağanak, 1517 metre yüksekliğindeki Spil Dağı'nda heyelan riski oluşturunca yol ulaşıma kapatıldı.
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Rus sürücü aracını çekicinin üstünden kaçırdı
Moskova - Rusya'nın başkenti Moskova'da bir sürücü, çekiciye yüklenen otomobilini kaçırdı.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 06:01 Kaynak: İHA
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