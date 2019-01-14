Son Dakika Haberleri: Günün Özeti

Günün Özeti

49 dakika önce

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.

İbrahim Kalın'dan Trump'ın tehdidine yanıt

Ankara - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Kürtleri, PKK ve onun Suriye kolu PYD/YPG ile eş tutmanın ölümcül bir hata olduğunu" dile getirdi.



"Hiçbir tehdide pabuç bırakmayız"

Ankara - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Biz hiçbir tehditten korkmayacağımızı ve hiçbir tehdide pabuç bırakmayacağımızı defalarca söyledik. Türkiye'yi ekonomik olarak tehdit etmekle bir yere varılamaz" dedi.



Doğalgaz nakil borusunda patlama

Sakarya - Arifiye ilçesine bağlı Kemaliye köyü kırsalında doğalgaz nakil borusunda patlama meydana geldi. Patlamanın ardından yangın çıktı.



Ördek avı faciasında 3. cesede ulaşıldı

İzmir - Torbalı ilçesinde ördek avı faciasında ölü sayısı 3'e çıktı.



Spil Dağı ulaşıma kapatıldı

Manisa - Manisa'da 3 gün boyunca etkili olan sağanak, 1517 metre yüksekliğindeki Spil Dağı'nda heyelan riski oluşturunca yol ulaşıma kapatıldı.



Rus sürücü aracını çekicinin üstünden kaçırdı

Moskova - Rusya'nın başkenti Moskova'da bir sürücü, çekiciye yüklenen otomobilini kaçırdı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 06:01 Kaynak: İHA

Ankara, Donald Trump, İbrahim Kalın, Güncel
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