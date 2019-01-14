Günün Özeti

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.



İbrahim Kalın'dan Trump'ın tehdidine yanıt



Ankara - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Kürtleri, PKK ve onun Suriye kolu PYD/YPG ile eş tutmanın ölümcül bir hata olduğunu" dile getirdi.



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"Hiçbir tehdide pabuç bırakmayız"



Ankara - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Biz hiçbir tehditten korkmayacağımızı ve hiçbir tehdide pabuç bırakmayacağımızı defalarca söyledik. Türkiye'yi ekonomik olarak tehdit etmekle bir yere varılamaz" dedi.



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Doğalgaz nakil borusunda patlama



Sakarya - Arifiye ilçesine bağlı Kemaliye köyü kırsalında doğalgaz nakil borusunda patlama meydana geldi. Patlamanın ardından yangın çıktı.



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Ördek avı faciasında 3. cesede ulaşıldı



İzmir - Torbalı ilçesinde ördek avı faciasında ölü sayısı 3'e çıktı.



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Spil Dağı ulaşıma kapatıldı



Manisa - Manisa'da 3 gün boyunca etkili olan sağanak, 1517 metre yüksekliğindeki Spil Dağı'nda heyelan riski oluşturunca yol ulaşıma kapatıldı.



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Rus sürücü aracını çekicinin üstünden kaçırdı



Moskova - Rusya'nın başkenti Moskova'da bir sürücü, çekiciye yüklenen otomobilini kaçırdı.



(İHA)

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