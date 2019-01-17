Günün Özeti

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.
Bahçeli'den "güvenli bölge" değerlendirmesi Ankara
- MHP
lideri Bahçeli, Suriye
'nin Türkiye
sınırında oluşturulması planlanan güvenli bölgeyle ilgili, "Şayet, kurulacak ve oluşturulacak güvenli bölge tamamen Türkiye'nin denetim ve kontrolünde olacaksa, üstelik terörle tavizsiz bir mücadele sürecekse diyeceğim bir şey yoktur" dedi.
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Marketlere 'fiyat' uyarısı Antalya
- Hazine ve Maliye
Bakanı Berat Albayrak
, "Bakıyoruz pazarda farklı fiyatlar, marketlerde farklı fiyatlar. Marketlerde istediğimiz rakamlar yok. Marketlerle konuşacağız" dedi.
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Yolcu otobüsü devrildi: 2 ölü, 35 yaralı Amasya
- Amasya'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 35 kişi yaralandı.
… İstanbul
'da çöp kutusunda el bombası ve mermi bulundu
İstanbul - Esenyurt
'ta bir sitenin çöp kutusunda el yapımı bomba ve mermiler bulundu.
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Yangında can pazarı
İstanbul - Fatih
'te bir binanın ikinci katındaki dairede yangın çıktı. Dumanlar bir anda daireyi sararken, evde adeta can pazarı yaşandı. Mahsur kalan 2 Suriyeli gencin imdadına esnaf yetişti.
… Abdullah Avcı
imzayı attı
İstanbul - Medipol Başakşehir
, Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın sezon sonu sona erecek olan sözleşmesini 5 yıl uzattı.
(İHA)