Son Dakika Haberleri: Günün Özeti

Günün Özeti

1 saat önce

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.

Bahçeli'den "güvenli bölge" değerlendirmesi

Ankara - MHP lideri Bahçeli, Suriye'nin Türkiye sınırında oluşturulması planlanan güvenli bölgeyle ilgili, "Şayet, kurulacak ve oluşturulacak güvenli bölge tamamen Türkiye'nin denetim ve kontrolünde olacaksa, üstelik terörle tavizsiz bir mücadele sürecekse diyeceğim bir şey yoktur" dedi.



Marketlere 'fiyat' uyarısı

Antalya - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Bakıyoruz pazarda farklı fiyatlar, marketlerde farklı fiyatlar. Marketlerde istediğimiz rakamlar yok. Marketlerle konuşacağız" dedi.



Yolcu otobüsü devrildi: 2 ölü, 35 yaralı

Amasya - Amasya'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 35 kişi yaralandı.



İstanbul'da çöp kutusunda el bombası ve mermi bulundu

İstanbul - Esenyurt'ta bir sitenin çöp kutusunda el yapımı bomba ve mermiler bulundu.



Yangında can pazarı

İstanbul - Fatih'te bir binanın ikinci katındaki dairede yangın çıktı. Dumanlar bir anda daireyi sararken, evde adeta can pazarı yaşandı. Mahsur kalan 2 Suriyeli gencin imdadına esnaf yetişti.



Abdullah Avcı imzayı attı

İstanbul - Medipol Başakşehir, Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın sezon sonu sona erecek olan sözleşmesini 5 yıl uzattı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 06:06 Kaynak: İHA

Suriye, MHP, Ankara, İstanbul, Güncel
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