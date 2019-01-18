Günün Özeti

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik. Karneler alındı, yarıyıl tatili başladı
2018-2019 eğitim öğretim yılının birinci dönemi bugün sona erdi, yaklaşık 18 milyon öğrenci için yarıyıl tatili başladı.
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FETÖ'nün TSK
'daki kripto yapılanmasına operasyon İzmir
'de FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 72 şüpheli hakkında yakalama kararının verildiği öğrenildi.
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81 ilde okul servislerine sıkı denetim İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü
ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından 81 ilde okul çevreleri ve servislerine yönelik yapılan denetimlerde 167 servis trafikten men edildi, çeşitli suçlardan aranan 709 şahıs yakalandı.
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Sinema filmleri ile ilgili Kanun Teklifi kabul edildi
Sinema filmleri ile ilgili kanun teklifi ile asgari ücret desteğine ilişkin hüküm içeren kanun teklifi kabul edildi.
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Selden iş makinesiyle kurtarıldılar Osmaniye
'nin Kadirli
ilçesinde iki gündür etkili olan sağanak yağış sonrası oluşan sel sularının ortasında otomobil ile mahsur kalan iki kişi kepçe yardımıyla kurtarıldı.
(İHA)