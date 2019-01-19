Günün Özeti

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.
Erdoğan AK Parti'nin Samsun
adaylarını açıkladı Cumhurbaşkanı
ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
, partisinin Samsun adaylarını tanıttı.
... İstanbul
'da feci olay: 3 ölü
İstanbul Bayrampaşa
'da bir tekstil atölyesinde çalışan 3 işçi kaldıkları odada zehirlenerek hayatını kaybetti. Olay yerinde yapılan incelemelerde işçilerin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği öğrenildi.
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"Plastik
poşet kullanımı yüzde 65 azaldı" Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum
, alışveriş poşetlerinin ücretli hale getirilmesinden sonra kullanım oranının ilk 15 günde yüzde 60-65 oranında azaldığını belirterek, "Hedefimiz şu an kişi başı 440 olan poşet sayısını 2023'te 40'a düşürmek" dedi.
... Meksika
'da ölü sayısı 66'ya yükseldi
Meksika'nın Hidalgo eyaletinde bulunan Pemex boru hattında yaşanan sızıntı sonucu meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 66'ya yükseldi.
(İHA)