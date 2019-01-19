Son Dakika Haberleri: Günün Özeti

Günün Özeti

1 saat önce

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Erdoğan AK Parti'nin Samsun adaylarını açıkladı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Samsun adaylarını tanıttı.

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İstanbul'da feci olay: 3 ölü

İstanbul Bayrampaşa'da bir tekstil atölyesinde çalışan 3 işçi kaldıkları odada zehirlenerek hayatını kaybetti. Olay yerinde yapılan incelemelerde işçilerin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği öğrenildi.

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"Plastik poşet kullanımı yüzde 65 azaldı"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, alışveriş poşetlerinin ücretli hale getirilmesinden sonra kullanım oranının ilk 15 günde yüzde 60-65 oranında azaldığını belirterek, "Hedefimiz şu an kişi başı 440 olan poşet sayısını 2023'te 40'a düşürmek" dedi.

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Meksika'da ölü sayısı 66'ya yükseldi

Meksika'nın Hidalgo eyaletinde bulunan Pemex boru hattında yaşanan sızıntı sonucu meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 66'ya yükseldi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 06:06 Kaynak: İHA

Bayrampaşa, İşçi, Güncel
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