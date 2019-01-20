Son Dakika Haberleri: Günün Özeti

Günün Özeti

17 dakika önce

Günün tüm önemli haberlerini sizin için derledik.

Günün tüm önemli haberlerini sizin için derledik.

Erdoğan'dan Afrin mesajı

Ordu - Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugünün zaferle sonuçlanan Zeytin Dalı Harekatının başlangıcının birinci yıl dönümü olduğunu hatırlatarak, "Afrin'de bütün terör örgütlerini gömdük" dedi.



Amik Ovası sular altında

Hatay - Hatay'da Amik Ovası sular altında kaldı.



Feci kazalar MOBESE kameralarına yansıdı

Erzurum - Erzurum, Ağrı ve Erzincan'da meydana gelen 3 ayrı trafik kazası, MOBESE kameralarına yansıdı.



Hırsızlık sırasında fark edildi ama...

İstanbul - Zeytinburnu'nda bir iş yerine giren kadın hırsız, içeride kimseyi göremeyince tezgaha yönelip cep telefonunu çaldı. İş yeri sahibinin şüpheli hareketini fark ederek dışarıya çıkarttığı kadın kaçtı.



Yangında 1 kişi hayatını kaybetti

İstanbul - İstanbul Fatih'te üç katlı binada çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti. Mahsur kalan 2 kişi itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.



Triportörlü aday oylara talip

Kayseri - Kayseri'de bir muhtar adayı, restorasyonunu kendi yaptığı triportörüyle sokak sokak gezerek oy istiyor.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 06:11 Kaynak: İHA

Ordu, Afrin, Güncel
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