Günün Özeti

Günün tüm önemli haberlerini sizin için derledik.

Günün tüm önemli haberlerini sizin için derledik.



Erdoğan'dan Afrin mesajı



Ordu - Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugünün zaferle sonuçlanan Zeytin Dalı Harekatının başlangıcının birinci yıl dönümü olduğunu hatırlatarak, "Afrin'de bütün terör örgütlerini gömdük" dedi.



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Amik Ovası sular altında



Hatay - Hatay'da Amik Ovası sular altında kaldı.



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Feci kazalar MOBESE kameralarına yansıdı



Erzurum - Erzurum, Ağrı ve Erzincan'da meydana gelen 3 ayrı trafik kazası, MOBESE kameralarına yansıdı.



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Hırsızlık sırasında fark edildi ama...



İstanbul - Zeytinburnu'nda bir iş yerine giren kadın hırsız, içeride kimseyi göremeyince tezgaha yönelip cep telefonunu çaldı. İş yeri sahibinin şüpheli hareketini fark ederek dışarıya çıkarttığı kadın kaçtı.



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Yangında 1 kişi hayatını kaybetti



İstanbul - İstanbul Fatih'te üç katlı binada çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti. Mahsur kalan 2 kişi itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.



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Triportörlü aday oylara talip



Kayseri - Kayseri'de bir muhtar adayı, restorasyonunu kendi yaptığı triportörüyle sokak sokak gezerek oy istiyor.



(İHA)

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