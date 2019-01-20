Günün Özeti

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17 dakika önce
Günün tüm önemli haberlerini sizin için derledik.
Günün tüm önemli haberlerini sizin için derledik.
Erdoğan'dan Afrin mesajı
Ordu - Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugünün zaferle sonuçlanan Zeytin Dalı Harekatının başlangıcının birinci yıl dönümü olduğunu hatırlatarak, "Afrin'de bütün terör örgütlerini gömdük" dedi.
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Amik Ovası sular altında
Hatay - Hatay'da Amik Ovası sular altında kaldı.
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Feci kazalar MOBESE kameralarına yansıdı
Erzurum - Erzurum, Ağrı ve Erzincan'da meydana gelen 3 ayrı trafik kazası, MOBESE kameralarına yansıdı.
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Hırsızlık sırasında fark edildi ama...
İstanbul - Zeytinburnu'nda bir iş yerine giren kadın hırsız, içeride kimseyi göremeyince tezgaha yönelip cep telefonunu çaldı. İş yeri sahibinin şüpheli hareketini fark ederek dışarıya çıkarttığı kadın kaçtı.
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Yangında 1 kişi hayatını kaybetti
İstanbul - İstanbul Fatih'te üç katlı binada çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti. Mahsur kalan 2 kişi itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
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Triportörlü aday oylara talip
Kayseri - Kayseri'de bir muhtar adayı, restorasyonunu kendi yaptığı triportörüyle sokak sokak gezerek oy istiyor.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 06:11 Kaynak: İHA
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