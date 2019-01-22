Son Dakika Haberleri: Günün Özeti

Günün Özeti

28 dakika önce

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.

MHP'nin seçim sloganı belli oldu

Ankara - MHP'nin seçim sloganı "Beka İçin Milli Karar, Cumhur İçin İstikrar" olarak belirlendi.



Nazlı Ilıcak'ın cezası belli oldu

İstanbul - Gazeteci Nazlı Ilıcak, 'devletin gizli kalması gereken bilgilerini açıklama' suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.



FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasına operasyon

İzmir – FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik İzmir merkezli 21 ilde operasyon başlatıldı. Haklarında yakalama kararı verilen 33'ü halen görevde 51 askerden 27'si gözaltına alındı.



Korkunç cinayet kamerada

İstanbul - Zeytinburnu'nda işlenen korkunç cinayet, güvenlik kamerasına yansıdı.



Yürüteçteki bebek yürüyen merdivenlerden yuvarlandı

Jiangsu - Çin'in Jiangsu eyaletinde bir alışveriş merkezinde, görenleri hayrete düşüren bir olay yaşandı.



Demba Ba Başakşehir'de

İstanbul - Devre arasında kadrosunu Robinho ve Serdar Taşçı transferleriyle güçlendiren Medipol Başakşehir, Demba Ba'yı da kadrosuna kattı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 06:06 Kaynak: İHA

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