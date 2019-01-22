Günün Özeti

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28 dakika önce
Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.
Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.
MHP'nin seçim sloganı belli oldu
Ankara - MHP'nin seçim sloganı "Beka İçin Milli Karar, Cumhur İçin İstikrar" olarak belirlendi.
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Nazlı Ilıcak'ın cezası belli oldu
İstanbul - Gazeteci Nazlı Ilıcak, 'devletin gizli kalması gereken bilgilerini açıklama' suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.
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FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasına operasyon
İzmir – FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik İzmir merkezli 21 ilde operasyon başlatıldı. Haklarında yakalama kararı verilen 33'ü halen görevde 51 askerden 27'si gözaltına alındı.
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Korkunç cinayet kamerada
İstanbul - Zeytinburnu'nda işlenen korkunç cinayet, güvenlik kamerasına yansıdı.
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Yürüteçteki bebek yürüyen merdivenlerden yuvarlandı
Jiangsu - Çin'in Jiangsu eyaletinde bir alışveriş merkezinde, görenleri hayrete düşüren bir olay yaşandı.
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Demba Ba Başakşehir'de
İstanbul - Devre arasında kadrosunu Robinho ve Serdar Taşçı transferleriyle güçlendiren Medipol Başakşehir, Demba Ba'yı da kadrosuna kattı.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 06:06 Kaynak: İHA
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