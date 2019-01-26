Son Dakika Haberleri: Günün Özeti

Günün Özeti

29 dakika önce

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Mümbiç için askerliği hazırlıklarımızı tamamladık. Diğer taraftan Amerika'yla diplomasi devam ediyor, koalisyon güçleri ile devam ediyor ve bunları yakın takip de devam edeceğiz. Oldu oldu olmadı bir gece ansızın oraya da gideriz" dedi.

...

"Patlama sarsıntısı 1 kilometre öteden hissedildi"

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde meydana gelen patlamayla ilgili, Belediye Başkanı Hasan Akgün, "Buradan 1 kilometre ilerde belediyenin garajı bile sallandı" dedi

...

Billur öğretmenin nişanlısından da acı haber geldi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sele kapılarak yaşamını yitiren Billur öğretmenin nişanlısı Çağlar Bençik'in 8 saat sonra cesedine ulaşıldı.

...

Pompalı tüfekli soygunculara tabureli savunma

İstanbul Büyükçekmece'de kuyumcuya soygun girişiminde bulunan 3 şüpheli, eş zamanlı operasyonlarla yakalandı. Operasyon anları polis kamerası tarafından kaydedilirken, kuyumcunun soygunculara karşı tabureli ve silahlı savunması, güvenlik kameralarına yansıdı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 06:21 Kaynak: İHA

İstanbul, Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İngiltere, Venezuela'ya Ait Altınların Maduro Tarafından Çekilmesine İzin Vermedi Bu Berberde Sıra Bekleyenler Sıkılmıyor! Müşteriler Ücretsiz Faydalanıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan Açıkladı! İşte AK Parti Gaziantep Adayları Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Irak'taki Hain Saldırıyla İlgili Konuştu: Uçaklar Kalkınca Dağıldılar
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.1.2019 18:50:11. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Günün Özeti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]