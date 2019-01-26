Günün Özeti

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, "Mümbiç için askerliği hazırlıklarımızı tamamladık. Diğer taraftan Amerika
'yla diplomasi devam ediyor, koalisyon güçleri ile devam ediyor ve bunları yakın takip de devam edeceğiz. Oldu oldu olmadı bir gece ansızın oraya da gideriz" dedi.
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"Patlama sarsıntısı 1 kilometre öteden hissedildi" İstanbul
'un Büyükçekmece
ilçesinde meydana gelen patlamayla ilgili, Belediye Başkanı Hasan Akgün
, "Buradan 1 kilometre ilerde belediyenin garajı bile sallandı" dedi
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Billur öğretmenin nişanlısından da acı haber geldi Muğla
'nın Bodrum
ilçesinde sele kapılarak yaşamını yitiren Billur öğretmenin nişanlısı Çağlar Bençik'in 8 saat sonra cesedine ulaşıldı.
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Pompalı tüfekli soygunculara tabureli savunma
İstanbul Büyükçekmece'de kuyumcuya soygun girişiminde bulunan 3 şüpheli, eş zamanlı operasyonlarla yakalandı. Operasyon anları polis kamerası tarafından kaydedilirken, kuyumcunun soygunculara karşı tabureli ve silahlı savunması, güvenlik kameralarına yansıdı.
(İHA)