Son Dakika Haberleri: Günün Özeti

Günün Özeti

1 saat önce

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.

Partilerin oy pusulasındaki yerleri belli oldu

Ankara - 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'ne katılacak siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerleri belli oldu.



Afetzedelere müjde verdi: Gereği neyse yapacağız

Antalya - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'daki afetin 100 milyon TL maddi zarara yol açtığını belirtti, yaraların devlet tarafından sarılacağını söyledi.

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Devlet Bahçeli'den Binali Yıldırım'a ziyaret

İstanbul - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ı Kavacık'taki seçim ofisinde ziyaret etti.

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Cumhuriyet tarihinin yeni rekoru

Erzurum - Erzurum'da jandarma ekiplerince yapılan yol uygulamasında 1 ton 535 kilo eroin ele geçirildi. 1 ton 535 kilo, Cumhuriyet tarihinin yeni bir rekoru oldu.



Ankara'da korkunç kaza: 6 ölü

Ankara - Ankara'nın Nallıhan ilçesinde minibüsün tıra çarpması sonucu 6 kişi hayatını kaybetti.



Sollama kazayla bitti

Bükreş - Romanya'da sollama yapan otomobil feci bir kazaya yol açtı.

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Derbide kazanan Anadolu Efes

İstanbul - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Anadolu Efes, evinde karşılaştığı Galatasaray Doğa Sigorta'yı 92-82'lik skorla mağlup etti. Bu maçla birlikte Efes 12. galibiyeti elde ederken, sarı-kırmızılılar ise 7. yenilgisini aldı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 06:06 Kaynak: İHA

İstanbul, Ankara, Güncel
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