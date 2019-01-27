Günün Özeti

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.
Partilerin oy pusulasındaki yerleri belli oldu Ankara
- 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'ne katılacak siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerleri belli oldu.
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Afetzedelere müjde verdi: Gereği neyse yapacağız Antalya
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Antalya'daki afetin 100 milyon TL maddi zarara yol açtığını belirtti, yaraların devlet tarafından sarılacağını söyledi.
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'den Binali Yıldırım
'a ziyaret İstanbul
- MHP
Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ı Kavacık'taki seçim ofisinde ziyaret etti.
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Cumhuriyet tarihinin yeni rekoru Erzurum
- Erzurum'da jandarma ekiplerince yapılan yol uygulamasında 1 ton 535 kilo eroin ele geçirildi. 1 ton 535 kilo, Cumhuriyet tarihinin yeni bir rekoru oldu.
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Ankara'da korkunç kaza: 6 ölü
Ankara - Ankara'nın Nallıhan
ilçesinde minibüsün tıra çarpması sonucu 6 kişi hayatını kaybetti.
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Sollama kazayla bitti Bükreş
- Romanya
'da sollama yapan otomobil feci bir kazaya yol açtı.
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Derbide kazanan Anadolu Efes
İstanbul - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Anadolu Efes, evinde karşılaştığı Galatasaray
Doğa Sigorta
'yı 92-82'lik skorla mağlup etti. Bu maçla birlikte Efes 12. galibiyeti elde ederken, sarı-kırmızılılar ise 7. yenilgisini aldı.
(İHA)