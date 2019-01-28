Günün Özeti

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.
" Fırat
'ın doğusunu da çok yakında..." İstanbul
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, yakın bir zamanda Fırat'ın doğusunun terör unsurlarından temizleneceğini ifade ederek, "Fırat'ın doğusunu da çok yakında huzura, emniyete ve istikrara kavuşturacağız" dedi.
… Konya
'da 33 araç birbirine girdi: 1 ölü, 7 yaralı
Konya - Konya- Ankara
karayolunda sis sebebiyle farklı noktalarda 33 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 7 kişi yaralandı.
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Trafik magandaları yine sahnede
İstanbul - Trafik magandaları bu kez İstanbul Maltepe
'de sahnedeydi. Ne kendi hayatlarını ne de trafiktekilerin hayatını umursayan şahıslar, uzun süre drift tabir edilen tehlikeli hareketleri yaparak seyretti.
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Şehir eşkıyasının bıçaklı gasbı kamerada
Ankara - Başkentte bir şehir eşkıyası, takip ettiği genç kızı gasp etti. Talihsiz genci yere yatırıp boğazına bıçak dayayan şahıs, cep telefonunu alıp kaçtı.
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Otelin istinat duvarı yıkıldı: 15 ölü, 34 yaralı Lima
- Peru'da bir otelde gerçekleştirilen düğün töreni sırasında yaşanan toprak kayması, otelin istinat duvarını yıktı. Duvar davetlilerin üzerine devrilirken, olayda 15 kişi hayatını kaybetti, 34 kişi de yaralandı.
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Otomobil 211 km hızla evin çatısına uçtu
Osetya - Güney
Osetya'da bir otomobil, 211 kilometre hızla evin çatısına uçtu
(İHA)