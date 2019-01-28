Son Dakika Haberleri: Günün Özeti

Günün Özeti

57 dakika önce

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.

" Fırat'ın doğusunu da çok yakında..."

İstanbul - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yakın bir zamanda Fırat'ın doğusunun terör unsurlarından temizleneceğini ifade ederek, "Fırat'ın doğusunu da çok yakında huzura, emniyete ve istikrara kavuşturacağız" dedi.



Konya'da 33 araç birbirine girdi: 1 ölü, 7 yaralı

Konya - Konya- Ankara karayolunda sis sebebiyle farklı noktalarda 33 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 7 kişi yaralandı.



Trafik magandaları yine sahnede

İstanbul - Trafik magandaları bu kez İstanbul Maltepe'de sahnedeydi. Ne kendi hayatlarını ne de trafiktekilerin hayatını umursayan şahıslar, uzun süre drift tabir edilen tehlikeli hareketleri yaparak seyretti.



Şehir eşkıyasının bıçaklı gasbı kamerada

Ankara - Başkentte bir şehir eşkıyası, takip ettiği genç kızı gasp etti. Talihsiz genci yere yatırıp boğazına bıçak dayayan şahıs, cep telefonunu alıp kaçtı.



Otelin istinat duvarı yıkıldı: 15 ölü, 34 yaralı

Lima - Peru'da bir otelde gerçekleştirilen düğün töreni sırasında yaşanan toprak kayması, otelin istinat duvarını yıktı. Duvar davetlilerin üzerine devrilirken, olayda 15 kişi hayatını kaybetti, 34 kişi de yaralandı.



Otomobil 211 km hızla evin çatısına uçtu

Osetya - Güney Osetya'da bir otomobil, 211 kilometre hızla evin çatısına uçtu

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 06:06 Kaynak: İHA

Fırat, Ankara, İstanbul, Güncel
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