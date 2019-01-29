Son Dakika Haberleri: Günün Özeti

Günün Özeti

1 saat önce

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.

Erdoğan'dan yeni müjdeler

Ankara - Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Nişasta bazlı şeker kotasını yüzde 2,5'e indiriyoruz. Soma Işıklar bölgesinde madenlerde çalışan 2 bin 400 işçimizin tamamı Türkiye Kömür İşletmeleri şirketinde kadrolu olarak ve aynı şartlarda maden ocaklarında çalışmaya devam edecektir. SMA hastalığının diğer tiplerini de geri ödeme sistemine dahil ettik" dedi.



Maduro'dan Trump'a: Venezuela'dan ellerini çek

Karakas - Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD Başkanı Trump'a "Ellerini Venezuela'dan çek. Venezuela'da akabilecek kanda senin ellerin olacak" diye seslendi.



26 ilde FETÖ operasyonu: 51 gözaltı kararı

İstanbul - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün emniyet teşkilatına sızmış şahıslar hakkında yürüttüğü soruşturmada 51 emniyet mensubu hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanması için İstanbul merkezli 26 ilde operasyon başlatıldı.



PKK/KCK'nın kadın yapılanmasına operasyon: 22 gözaltı

Şırnak - Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK'nın kadın yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 22 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında DBP ve HDP'li yöneticiler de olduğu öğrenildi.



Kadınları hedef alan çete çökertildi

İstanbul - İstanbul merkezli 3 ilde bir organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.



Tünelde feci kaza: Sürücü olay yerinde can verdi

Pekin - Çin'in Jinan kentinde tünel duvarına çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 06:31 Kaynak: İHA

İstanbul, Venezuela, Güncel
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