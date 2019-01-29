Günün Özeti

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.
Erdoğan'dan yeni müjdeler Ankara
- Cumhurbaşkanı Erdoğan
, "Nişasta bazlı şeker kotasını yüzde 2,5'e indiriyoruz. Soma
Işıklar bölgesinde madenlerde çalışan 2 bin 400 işçimizin tamamı Türkiye Kömür İşletmeleri
şirketinde kadrolu olarak ve aynı şartlarda maden ocaklarında çalışmaya devam edecektir. SMA
hastalığının diğer tiplerini de geri ödeme sistemine dahil ettik" dedi.
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Maduro'dan Trump
'a: Venezuela
'dan ellerini çek
Karakas - Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro
, ABD
Başkanı Trump'a "Ellerini Venezuela'dan çek. Venezuela'da akabilecek kanda senin ellerin olacak" diye seslendi.
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26 ilde FETÖ operasyonu: 51 gözaltı kararı İstanbul
- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün emniyet teşkilatına sızmış şahıslar hakkında yürüttüğü soruşturmada 51 emniyet mensubu hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanması için İstanbul merkezli 26 ilde operasyon başlatıldı.
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PKK/KCK'nın kadın yapılanmasına operasyon: 22 gözaltı Şırnak
- Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK'nın kadın yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 22 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında DBP ve HDP
'li yöneticiler de olduğu öğrenildi.
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Kadınları hedef alan çete çökertildi
İstanbul - İstanbul merkezli 3 ilde bir organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.
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Tünelde feci kaza: Sürücü olay yerinde can verdi Pekin
- Çin
'in Jinan kentinde tünel duvarına çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
(İHA)