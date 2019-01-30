Son Dakika Haberleri: Günün Özeti

Günün Özeti

36 dakika önce

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Fazıl Say konseri eleştirilerine yanıt verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fazıl Say'ın konserine gitmesinden dolayı yapılan eleştirilere ilişkin, "Malum kesimler daha konser daveti şahsıma ulaştığı andan itibaren büyük bir linç kampanyası başlattılar. Şahsıma ve hatta konsere katılan herkese edebe, ahlaka, vicdana sığmayacak laflar ettiler" dedi.

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Bahçeli net konuştu: A'si, B'si yok...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "AK Parti Meclis Başkanı adayı olarak kimi takdim ederse MHP o adaya Meclis'te destek verecektir. Bunun A'sı, B'si, kişisi, ötesi yoktur. Bu kadar net ifade ediyoruz" dedi.

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Kara Havacılık Komutanlığında FETÖ operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kara Havacılık Komutanlığında yürütülen FETÖ soruşturmaları kapsamında 48'i pilot, 15'i mahrem imam olmak üzere 63 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

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Sarıgül, DSP'den Şişli Belediye Başkan adayı oldu

CHP'den istifa eden Mustafa Sarıgül, DSP'den Şişli Belediye Başkan adayı oldu. CHP yönetimine kırgın olduğunu ifade eden SarıgülDağlara taşlara adını yazmaktan onur duyduğum Ecevit'in Demokratik Sol Parti'sinde halkıma hizmet vermeye devam edeceğim" dedi.

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Çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek ve yarı finalde oynanacak olan maçların eşleşmeleri belli oldu.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 06:06 Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Fazıl Say, Dsp, Güncel
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