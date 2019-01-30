Günün Özeti

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik. Fazıl Say
konseri eleştirilerine yanıt verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan
, Fazıl Say'ın konserine gitmesinden dolayı yapılan eleştirilere ilişkin, "Malum kesimler daha konser daveti şahsıma ulaştığı andan itibaren büyük bir linç kampanyası başlattılar. Şahsıma ve hatta konsere katılan herkese edebe, ahlaka, vicdana sığmayacak laflar ettiler" dedi.
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Bahçeli net konuştu: A'si, B'si yok... MHP
Genel Başkanı Devlet Bahçeli
, "AK Parti Meclis Başkanı adayı olarak kimi takdim ederse MHP o adaya Meclis'te destek verecektir. Bunun A'sı, B'si, kişisi, ötesi yoktur. Bu kadar net ifade ediyoruz" dedi.
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Kara Havacılık Komutanlığında FETÖ operasyonu Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
, Kara Havacılık Komutanlığında yürütülen FETÖ soruşturmaları kapsamında 48'i pilot, 15'i mahrem imam olmak üzere 63 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.
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Sarıgül, DSP'den Şişli
Belediye Başkan adayı oldu CHP
'den istifa eden Mustafa Sarıgül
, DSP'den Şişli Belediye Başkan adayı oldu. CHP yönetimine kırgın olduğunu ifade eden SarıgülDağlara taşlara adını yazmaktan onur duyduğum Ecevit'in Demokratik Sol Parti
'sinde halkıma hizmet vermeye devam edeceğim" dedi.
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Çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu Ziraat Türkiye Kupası
çeyrek ve yarı finalde oynanacak olan maçların eşleşmeleri belli oldu.
(İHA)