Son Dakika Haberleri: Günün Özeti

Günün Özeti

1 saat önce

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.

İşte AK Parti'nin seçim manifestosu

Ankara - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin yerel seçim manifestosunu açıkladı.



2018'de turist sayısı 46 milyonu aştı

Ankara - Türkiye, turizmde rekor kırmaya devam ediyor. Geçen yıl Türkiye'ye gelen ziyaretçi sayısı 46 milyon 112 bin 592'ye ulaştı.



İstanbul'da ele geçirildi: 850 kilo !

İstanbul - Sultanbeyli ve Sarıyer ilçelerinde gerçekleştirilen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 850 kilogram eroin ele geçirildi.



Önce kız arkadaşını, ardından kendini öldürdü

Muğla - Fethiye ilçesinde barlar sokağında kız arkadaşını tabancayla öldüren kişi, daha sonra intihar etti.



Yolcu otobüsü devrildi: 2 ölü, 21 yaralı

İstanbul - Kemerburgaz'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 06:06 Kaynak: İHA

İstanbul, Güncel
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