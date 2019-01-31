Günün Özeti

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.
İşte AK Parti'nin seçim manifestosu Ankara
- Cumhurbaşkanı
ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
, partisinin yerel seçim manifestosunu açıkladı.
…
2018'de turist
sayısı 46 milyonu aştı
Ankara - Türkiye
, turizmde rekor kırmaya devam ediyor. Geçen yıl Türkiye'ye gelen ziyaretçi sayısı 46 milyon 112 bin 592'ye ulaştı.
… İstanbul
'da ele geçirildi: 850 kilo !
İstanbul - Sultanbeyli
ve Sarıyer
ilçelerinde gerçekleştirilen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 850 kilogram eroin ele geçirildi.
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Önce kız arkadaşını, ardından kendini öldürdü Muğla
- Fethiye
ilçesinde barlar sokağında kız arkadaşını tabancayla öldüren kişi, daha sonra intihar etti.
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Yolcu otobüsü devrildi: 2 ölü, 21 yaralı
İstanbul - Kemerburgaz'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı.
(İHA)