Günün Özeti

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.



Katar Emiri'yle görüştü



İstanbul - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.



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"İstanbul'a minnet borcum var"



İstanbul - TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Binali Yıldırım, "Tuzla'dan sizlerin destekleriyle ben 2002'de milletvekili oldum, o gün bugün memleketin her köşesinde hizmet ediyoruz. Benim İstanbul'a minnet borcum var" dedi.



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Aydın Denktaş hayatını kaybetti



Lefkoşa - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) merhum kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ın eşi Aydın Denktaş hayatını kaybetti.



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Putin duyurdu: INF'yi askıya aldık



Moskova - ABD'nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nı (INF) askıya aldığını duyurmasının ardından Rusya da INF Anlaşması'nı askıya aldığını açıkladı.



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Faciadan kan donduran görüntüler



Brasilia - Brezilya'da maden atık barajının çökmesinin hemen ardından yaşanan dehşet anlarına dair güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.



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Silahlı soyguncu terör örgütünden eğitim almış



Van - Van'ın İpekyolu ilçesinde silahlı bir kişi, silahla marketi soydu. Kısa sürede yakalanan ve tutuklanan soyguncunun terör örgütü PKK'dan Suriye'nin Kobani bölgesinde silah eğitimi aldığı tespit edildi.



(İHA)

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