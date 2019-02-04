Günün Özeti

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.
Ocak ayında 50 terörist etkisiz hale getirildi Ankara
- Güvenlik güçleri 2019 yılının Ocak ayında 9 bin 463 operasyon yaptı. Bu operasyonlarda, aralarında arananlar listesinde yer alan teröristlerin de bulunduğu toplam 50 terörist etkisiz hale getirildi. Terör örgütleriyle irtibatlı oldukları gerekçesiyle de 4158 kişi gözaltına alındı.
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Enflasyon rakamları açıklandı İstanbul
- Enflasyon rakamları açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu
verilerine göre, Ocak ayında tüketici fiyat endeksi aylık yüzde 1,06 arttı. Yıllık enflasyon da 20.35 oldu.
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Ders zili yeniden çaldı
İstanbul - Yarı yıl tatili tamamlandı, ders zili yeniden çaldı.
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Deniz Kuvvetleri Komutanlığında FETÖ operasyonu
Ankara - FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen 1 binbaşı ve 35 astsubay olmak üzere toplam 36 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
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Önce yayaya ardından araçlara çarptı: 2 ölü, 3 yaralı Adana
- Adana'da bir araç önce yayaya, ardından da 2 otomobile çarptı. Olayda 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
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Patlayan trafodan düşen kıvılcım araçları tutuşturdu Şanlıurfa
- Şanlıurfa'da patlayan elektrik trafosundan düşen kıvılcımlar araçların yanmasına neden oldu.
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Burun ameliyatı sonu oldu
Adana - Adana'da özel bir hastanede burnundaki eti aldırmak için ameliyat olan üniversite öğrencisi, komadan çıkamayarak hayatını kaybetti.
(İHA)