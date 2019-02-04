Son Dakika Haberleri: Günün Özeti

Günün Özeti

42 dakika önce

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.

Ocak ayında 50 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara - Güvenlik güçleri 2019 yılının Ocak ayında 9 bin 463 operasyon yaptı. Bu operasyonlarda, aralarında arananlar listesinde yer alan teröristlerin de bulunduğu toplam 50 terörist etkisiz hale getirildi. Terör örgütleriyle irtibatlı oldukları gerekçesiyle de 4158 kişi gözaltına alındı.



Enflasyon rakamları açıklandı

İstanbul - Enflasyon rakamları açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Ocak ayında tüketici fiyat endeksi aylık yüzde 1,06 arttı. Yıllık enflasyon da 20.35 oldu.



Ders zili yeniden çaldı

İstanbul - Yarı yıl tatili tamamlandı, ders zili yeniden çaldı.



Deniz Kuvvetleri Komutanlığında FETÖ operasyonu

Ankara - FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen 1 binbaşı ve 35 astsubay olmak üzere toplam 36 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi



Önce yayaya ardından araçlara çarptı: 2 ölü, 3 yaralı

Adana - Adana'da bir araç önce yayaya, ardından da 2 otomobile çarptı. Olayda 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

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Patlayan trafodan düşen kıvılcım araçları tutuşturdu

Şanlıurfa - Şanlıurfa'da patlayan elektrik trafosundan düşen kıvılcımlar araçların yanmasına neden oldu.

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Burun ameliyatı sonu oldu

Adana - Adana'da özel bir hastanede burnundaki eti aldırmak için ameliyat olan üniversite öğrencisi, komadan çıkamayarak hayatını kaybetti.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 06:06 Kaynak: İHA

Ankara, Güncel
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