Günün Özeti

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59 dakika önce
Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.
Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.
"Münbiç'teki teröristler birkaç hafta içinde..."
Ankara - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Münbiç'teki teröristler birkaç hafta içinde buradan çıkarılmazsa bizim bekleme süremiz sona erer" dedi.
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Hastaneye başvuranların sayısı 1300'e yükseldi
Burdur - Bucak ilçesinde bin 300 kişi mide bulantısı, kusma ve ishal şikayetiyle hastaneye başvurdu.
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İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 22 gözaltı
İstanbul - İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a eleman temin etmek için çalışma yaptıkları belirlenen şahıslara yönelik gerçekleşen operasyonda 22 kişi gözaltına alındı.
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Piyasa değeri yaklaşık 200 milyon lira
Mersin - Alınan istihbarat üzerine Mersin Limanında muz yüklü konteynırda arama yapıldı. Aramada piyasa değeri yaklaşık 200 milyon lira olan 615 kilogram kokain ele geçirildi.
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28 ilde FETÖ operasyonu: 50 gözaltı kararı
Konya - Konya merkezli 28 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyon kapsamında örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki rütbeli askerlerle görüşen "mahrem asker abileri" olduğu iddia edilen 50 şahıs hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.
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Korkutan görüntü: Karaya vurdular
Bursa - Marmara Denizi'nin Karacabey Boğazı'nda dev orkinoslar karaya vurdu.
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Kilo vermek için başladılar, milli sporcu oldular
İstanbul - Bağcılar'da yaşayan 20 yaşındaki ikiz kardeşler Onur ve Hatice Çelik, kilo vermek için başladıkları kick boksta şampiyonluğa doymuyor.
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Uçak şehir merkezine indi
Lima - Güney Amerika ülkesi Peru'nun başkenti Lima'da küçük bir uçak şehir merkezine acil iniş yaptı.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 06:11 Kaynak: İHA
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