Günün Özeti

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.



"Münbiç'teki teröristler birkaç hafta içinde..."



Ankara - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Münbiç'teki teröristler birkaç hafta içinde buradan çıkarılmazsa bizim bekleme süremiz sona erer" dedi.



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Hastaneye başvuranların sayısı 1300'e yükseldi



Burdur - Bucak ilçesinde bin 300 kişi mide bulantısı, kusma ve ishal şikayetiyle hastaneye başvurdu.



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İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 22 gözaltı



İstanbul - İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a eleman temin etmek için çalışma yaptıkları belirlenen şahıslara yönelik gerçekleşen operasyonda 22 kişi gözaltına alındı.



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Piyasa değeri yaklaşık 200 milyon lira



Mersin - Alınan istihbarat üzerine Mersin Limanında muz yüklü konteynırda arama yapıldı. Aramada piyasa değeri yaklaşık 200 milyon lira olan 615 kilogram kokain ele geçirildi.



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28 ilde FETÖ operasyonu: 50 gözaltı kararı



Konya - Konya merkezli 28 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyon kapsamında örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki rütbeli askerlerle görüşen "mahrem asker abileri" olduğu iddia edilen 50 şahıs hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.



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Korkutan görüntü: Karaya vurdular



Bursa - Marmara Denizi'nin Karacabey Boğazı'nda dev orkinoslar karaya vurdu.



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Kilo vermek için başladılar, milli sporcu oldular



İstanbul - Bağcılar'da yaşayan 20 yaşındaki ikiz kardeşler Onur ve Hatice Çelik, kilo vermek için başladıkları kick boksta şampiyonluğa doymuyor.



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Uçak şehir merkezine indi



Lima - Güney Amerika ülkesi Peru'nun başkenti Lima'da küçük bir uçak şehir merkezine acil iniş yaptı.



(İHA)

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