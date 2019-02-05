Son Dakika Haberleri: Günün Özeti

Günün Özeti

59 dakika önce

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.

"Münbiç'teki teröristler birkaç hafta içinde..."

Ankara - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Münbiç'teki teröristler birkaç hafta içinde buradan çıkarılmazsa bizim bekleme süremiz sona erer" dedi.

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Hastaneye başvuranların sayısı 1300'e yükseldi

Burdur - Bucak ilçesinde bin 300 kişi mide bulantısı, kusma ve ishal şikayetiyle hastaneye başvurdu.

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İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 22 gözaltı

İstanbul - İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a eleman temin etmek için çalışma yaptıkları belirlenen şahıslara yönelik gerçekleşen operasyonda 22 kişi gözaltına alındı.

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Piyasa değeri yaklaşık 200 milyon lira

Mersin - Alınan istihbarat üzerine Mersin Limanında muz yüklü konteynırda arama yapıldı. Aramada piyasa değeri yaklaşık 200 milyon lira olan 615 kilogram kokain ele geçirildi.

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28 ilde FETÖ operasyonu: 50 gözaltı kararı

Konya - Konya merkezli 28 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyon kapsamında örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki rütbeli askerlerle görüşen "mahrem asker abileri" olduğu iddia edilen 50 şahıs hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.

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Korkutan görüntü: Karaya vurdular

Bursa - Marmara Denizi'nin Karacabey Boğazı'nda dev orkinoslar karaya vurdu.



Kilo vermek için başladılar, milli sporcu oldular

İstanbul - Bağcılar'da yaşayan 20 yaşındaki ikiz kardeşler Onur ve Hatice Çelik, kilo vermek için başladıkları kick boksta şampiyonluğa doymuyor.

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Uçak şehir merkezine indi

Lima - Güney Amerika ülkesi Peru'nun başkenti Lima'da küçük bir uçak şehir merkezine acil iniş yaptı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 06:11 Kaynak: İHA

İstanbul, Güncel
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