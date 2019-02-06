Günün Özeti

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.



"Teknolojiye hakim olmadan bağımsızlığımızı sürdüremeyiz"



Ankara - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, teknolojik bağımsızlığın hayat memat meselesi olduğunu belirterek, "Teknolojiye hakim olmadan bağımsızlığımızı sürdüremeyiz" dedi.



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Erdoğan Bahçeli'yle görüştü



Ankara - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yle görüştü



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Kalın'dan Macron'un skandal kararına cevap



Ankara - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un 24 Nisan'ı sözde Ermeni Soykırımını Anma Günü olarak ilan eden açıklamasını şiddetle kınıyoruz" dedi.



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Fatih Terim'in acı günü



İstanbul - Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in babası Talat Terim, hayatını kaybetti. Bir süredir Adana'da bir hastanede yoğum bakım servisinde tedavi altında tutulan Talat Terim 94 yaşındaydı.



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İstanbul'da lüks otomobille "drift" terörü kamerada



İstanbul - İstanbul Ataşehir'de lüks otomobilli bir maganda, caddeleri adeta piste çevirerek "drift" diye tabir edilen yanlama hareketi yaptı. Herkesin canını tehlikeye atan sürücünün "Dünya barışı için yanlıyoruz" dediği o anları kaydettirip bir de sosyal medyadan yayınladı.



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Fırtına Bodrum'u bu hale getirdi



Muğla - Muğla'nın Bodrum ilçesinde dün gece etkili olan fırtına nedeniyle evlerin çatıları uçtu, direkler devrildi, ağaçlar kökünden söküldü.



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Sibirya soğukları su deposunu dondurdu



Ağrı - Ağrı'da etkili olan Sibirya soğukları kentte bulunan su depolarını dondurdu.



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Masal kahramanlı, müzikli tedavi



Şanlıurfa - Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hastalar müzik eşliğinde tedavi ediliyor. Çocuklar ise doktor kontrolünden masal kahramanlarıyla birlikte geçiyor.



(İHA)

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