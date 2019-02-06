Son Dakika Haberleri: Günün Özeti

Günün Özeti

7 dakika önce

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.

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Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.

"Teknolojiye hakim olmadan bağımsızlığımızı sürdüremeyiz"

Ankara - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, teknolojik bağımsızlığın hayat memat meselesi olduğunu belirterek, "Teknolojiye hakim olmadan bağımsızlığımızı sürdüremeyiz" dedi.



Erdoğan Bahçeli'yle görüştü

Ankara - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yle görüştü

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Kalın'dan Macron'un skandal kararına cevap

Ankara - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un 24 Nisan'ı sözde Ermeni Soykırımını Anma Günü olarak ilan eden açıklamasını şiddetle kınıyoruz" dedi.



Fatih Terim'in acı günü

İstanbul - Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in babası Talat Terim, hayatını kaybetti. Bir süredir Adana'da bir hastanede yoğum bakım servisinde tedavi altında tutulan Talat Terim 94 yaşındaydı.



İstanbul'da lüks otomobille "drift" terörü kamerada

İstanbul - İstanbul Ataşehir'de lüks otomobilli bir maganda, caddeleri adeta piste çevirerek "drift" diye tabir edilen yanlama hareketi yaptı. Herkesin canını tehlikeye atan sürücünün "Dünya barışı için yanlıyoruz" dediği o anları kaydettirip bir de sosyal medyadan yayınladı.



Fırtına Bodrum'u bu hale getirdi

Muğla - Muğla'nın Bodrum ilçesinde dün gece etkili olan fırtına nedeniyle evlerin çatıları uçtu, direkler devrildi, ağaçlar kökünden söküldü.



Sibirya soğukları su deposunu dondurdu

Ağrı - Ağrı'da etkili olan Sibirya soğukları kentte bulunan su depolarını dondurdu.



Masal kahramanlı, müzikli tedavi

Şanlıurfa - Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hastalar müzik eşliğinde tedavi ediliyor. Çocuklar ise doktor kontrolünden masal kahramanlarıyla birlikte geçiyor.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 06:01 Kaynak: İHA

Ankara, Fransa, İstanbul, Güncel
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