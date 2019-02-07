Günün Özeti

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.
Pompeo'dan skandal Türkiye
haritası Washington
- ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo
, Venezuela
muhalif lideri Juan Guaido destekçilerini gösteren bir dünya haritası paylaştı. Haritada Türkiye'nin ikiye ayrılmış şekilde gösterilmesi Türk kullanıcıların tepkisine neden oldu.
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" Atatürk
'ün partisi tanınmaz hale getirilmiştir" Ankara
- MHP
Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın
, "Cumhuriyet'i kuran parti, Cumhuriyet düşmanlarına peşkeş çekilmiştir. Atatürk'ün partisi tanınmaz hale getirilmiştir" dedi.
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16 belediye başkan adayı
daha belli oldu
Ankara - CHP
'nin 16 belediye başkan adayı daha belli oldu.
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20 bin öğretmen ataması yarın
Ankara - 20 bin sözleşmeli öğretmenin ataması yarın yapılacak.
… İYİ Parti
'de istifa yağmuru Aydın
- İYİ Parti Genel Merkezinin " Kuşadası
'nda ittifak yok" kararının aksine yerelde CHP ile yapılan işbirliğine tepki gösteren 80 İYİ Parti üyesi, topluca istifa etti.
… Fatih Terim
'in babası son yolculuğuna uğurlandı Adana
- Galatasaray
Teknik Direktörü Fatih Terim'in 94 yaşında vefat eden babası Talat Terim, son yolculuğuna uğurlandı.
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Galatasaray- Trabzonspor
maçının hakemi belli oldu İstanbul
- Spor Toto Süper Lig'de 21. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler açıklandı.
(İHA)