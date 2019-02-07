Son Dakika Haberleri: Günün Özeti

Günün Özeti

35 dakika önce

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.

Pompeo'dan skandal Türkiye haritası

Washington - ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Venezuela muhalif lideri Juan Guaido destekçilerini gösteren bir dünya haritası paylaştı. Haritada Türkiye'nin ikiye ayrılmış şekilde gösterilmesi Türk kullanıcıların tepkisine neden oldu.



" Atatürk'ün partisi tanınmaz hale getirilmiştir"

Ankara - MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Cumhuriyet'i kuran parti, Cumhuriyet düşmanlarına peşkeş çekilmiştir. Atatürk'ün partisi tanınmaz hale getirilmiştir" dedi.



16 belediye başkan adayı daha belli oldu

Ankara - CHP'nin 16 belediye başkan adayı daha belli oldu.



20 bin öğretmen ataması yarın

Ankara - 20 bin sözleşmeli öğretmenin ataması yarın yapılacak.



İYİ Parti'de istifa yağmuru

Aydın - İYİ Parti Genel Merkezinin " Kuşadası'nda ittifak yok" kararının aksine yerelde CHP ile yapılan işbirliğine tepki gösteren 80 İYİ Parti üyesi, topluca istifa etti.



Fatih Terim'in babası son yolculuğuna uğurlandı

Adana - Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in 94 yaşında vefat eden babası Talat Terim, son yolculuğuna uğurlandı.



Galatasaray- Trabzonspor maçının hakemi belli oldu

İstanbul - Spor Toto Süper Lig'de 21. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler açıklandı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 06:06 Kaynak: İHA

Türkiye, İYİ Parti, Ankara, Güncel
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