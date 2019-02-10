Son Dakika Haberleri: Günün Özeti

Günün Özeti

35 dakika önce

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

"Kitapta, dergide, gazetede KDV olmayacak"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İstanbul Atatürk Kültür Merkezi, milletin değerleriyle, inancıyla, insanımızın tarihi ve kültürüyle kavgalı, jakoben zihniyete karşı dikilmiş bir zafer anıtı olacaktır" dedi. Erdoğan, kitap, dergi ve gazeteden KDV olmayacağını bildirdi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 05:56 Kaynak: İHA

AKM, İstanbul, Güncel
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