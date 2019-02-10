Günün Özeti

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35 dakika önce
Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.
Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.
"Kitapta, dergide, gazetede KDV olmayacak" Cumhurbaşkanı Erdoğan
, "İstanbul Atatürk Kültür Merkezi
, milletin değerleriyle, inancıyla, insanımızın tarihi ve kültürüyle kavgalı, jakoben zihniyete karşı dikilmiş bir zafer anıtı olacaktır" dedi. Erdoğan, kitap, dergi ve gazeteden KDV olmayacağını bildirdi.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 05:56 Kaynak: İHA
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