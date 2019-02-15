Son Dakika Haberleri: Günün Özeti

Günün Özeti

25 dakika önce

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

"Soçi Zirvesinde tüm dünyaya mesaj verdik"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Soçi zirvesinde tüm dünyaya mesaj verdiklerini belirterek, "Aldığımız her tedbir geleceğimizi yakından ilgilendiriyor. Suriye'deki en küçük yalpalamanın ileride nelere mal olacağını biliyoruz" dedi.

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İşsizlik rakamları açıklandı

İşsizlik oranı kasımda 2 puanlık artış ile yüzde 12,3 seviyesinde gerçekleşti.

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PKK/KCK propagandasına 30 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca PKK/KCK'nın Ankara'daki faaliyetlerinin deşifresine yönelik yürütülmekte olan soruşturma kapsamında örgüt propagandası yapan ve örgütle irtibatları tespit edilen 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

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Cinnet getiren damat dehşet saçtı: 3 ölü

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde cinnet getiren damat kayınbabası ile kayınbiraderi ve amcasının oğlunu silahla vurarak öldürürken, bir kayınbiraderini ise ağır yaraladı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 06:06 Kaynak: İHA

Suriye, Soçi, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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