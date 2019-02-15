Günün Özeti

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Putin Soçi Zirvesinin Ardından Judo Yaptı

8 Aylık Hamile Yengesini Öldüren Sanık, Cinayeti Neden İşlediğini Anlattı

Son Dakika! Bakan Albayrak Kur Fırsatçılarına Seslendi: Siz Daha Çok Beklersiniz