Son Dakika Haberleri: Günün Özeti

Günün Özeti

1 saat önce

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

" Kılıçdaroğlu'ndan gelen tazminatları Mehmetçik Vakfı'na bağışlayacağım"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na açtığı davalardan kazandığı parayı Mehmetçik Vakfına bağışlayacağını açıkladı.

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PKK/KCK destekçilerine operasyonlarda 735 gözaltı

Terörist başı Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye getirilişini protesto etmek ve 31 Mart seçimlerinde kaos çıkartmak için kitlesel eylem hazırlığında olan 735 kişi gözaltına alındı

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3.673 aranan şahıs yakalandı

81 ilde gerçekleştirilen "Türkiye Güven Huzur" uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 3 bin 673 şahıs yakalandı.

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Nişan törenine giden araç kaza yaptı: 3 ölü, 16 yaralı

Mardin'in Midyat ilçesinde, lastiği patlayan araç şarampole yuvarlandı. Kazada, ikisi çocuk 3 kişi öldü 16 kişi yaralandı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 06:06 Kaynak: İHA

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