Son Dakika Haberleri: Günün Özeti

Günün Özeti

54 dakika önce

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

"Ne pahasına olursa olsun terör koridorunu yıkacağız"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, " Türkiye sınırlarının dibinde bir terör oluşumuna göz yummayacağız. Ne pahasına olursa olsun bu terör koridorunu yıkacağız" dedi.

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Binali Yıldırım Meclis Başkanlığı'ndan istifa ediyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım bugün veda yemeğiyle görevinden istifa etmeye hazırlanıyor. Böylelikle Mecliste seçim süreci başlıyor. 23 Şubat'a kadar da partilerin adaylarını belirlemesi gerekiyor.

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Suriye'den acı haber: 1 asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı Harekat bölgesinde devam eden operasyonel faaliyetler esnasında 1 askerin şehit olduğunu bildirdi.

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İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine darbe

İstanbul'da düzenlenen 3 ayrı operasyonda 280 kilo eroin, 34 kilo kokain, 315 bin uyuşturucu hap ve 162 kilo Hint keneviri ele geçirildi.

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Silahlı magandalar motosiklet üzerinde dehşet saçtı

Ankara'da motosiklet üzerinde havaya ateş açarak dehşet saçan kişiler, cep telefonu kamerasına böyle yansıdı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 06:06 Kaynak: İHA

Binali Yıldırım, Türkiye, Güncel
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