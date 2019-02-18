Günün Özeti

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.
"Ne pahasına olursa olsun terör koridorunu yıkacağız" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, " Türkiye
sınırlarının dibinde bir terör oluşumuna göz yummayacağız. Ne pahasına olursa olsun bu terör koridorunu yıkacağız" dedi.
... Binali Yıldırım
Meclis Başkanlığı'ndan istifa ediyor
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım bugün veda yemeğiyle görevinden istifa etmeye hazırlanıyor. Böylelikle Mecliste seçim süreci başlıyor. 23 Şubat'a kadar da partilerin adaylarını belirlemesi gerekiyor.
... Suriye
'den acı haber: 1 asker şehit oldu Milli Savunma Bakanlığı
, Zeytin
Dalı Harekat bölgesinde devam eden operasyonel faaliyetler esnasında 1 askerin şehit olduğunu bildirdi.
... İstanbul
'da uyuşturucu tacirlerine darbe
İstanbul'da düzenlenen 3 ayrı operasyonda 280 kilo eroin, 34 kilo kokain, 315 bin uyuşturucu hap ve 162 kilo Hint keneviri ele geçirildi.
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Silahlı magandalar motosiklet üzerinde dehşet saçtı Ankara
'da motosiklet üzerinde havaya ateş açarak dehşet saçan kişiler, cep telefonu kamerasına böyle yansıdı.
(İHA)