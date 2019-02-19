Son Dakika Haberleri: Günün Özeti

Günün Özeti

9 dakika önce

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.

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Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.

Siyasi partilerin adayları belirlendi

Ankara - Yerel Seçimlere katılacak siyasi partilerin aday listelerini seçim kurullarına bildirme süresi 17.00 itibariyle sona erdi.

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Binali Yıldırım görevini Celal Adan'a devretti

Ankara - Binali Yıldırım, TBMM Başkanlığı görevini Celal Adan'a devretti.



Hükümetin Suriye politikasını eleştirdi

Ankara - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hükümetin Suriye politikasını eleştirerek, "En başından beri, 'Suriye bataklığına girmeyin, yapmayın etmeyin, iç işlerine karışmayın' dedik. 3,5 milyon Suriyeli geldi ve ne yapacağımızı hala bilmiyoruz. Bugün geldiğimiz noktada tam bir açmazla karşı karşıyalar" dedi.



İzmir merkezli 41 ilde operasyon: Tam 169 kişi

İzmir - İzmir merkezli 41 ili kapsayan FETÖ operasyonunda 169 şahıs hakkında gözaltı kararı verildi.



11 ilde dev operasyon: 146 gözaltı kararı

Adana - Adana merkezli 11 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 146 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.



Hindistan'da gösteri uçakları düştü

Yeni Delhi - Hindistan Hava Kuvvetlerine ait 2 gösteri uçağı düştü. Olayda 1 pilot öldü.



Eksi 30 derecede taze ot yiyorlar

Van - Çaldıran ilçesine bağlı bazı mahalle sakinleri, kış aylarında yem maliyetlerini düşürmek için hayvanlarını ilginç bir yolla besliyor. Yaklaşık 3 kilometrelik yürüyüşün ardından Kaz Gölü'ne getirilen mandalar, eksi 30 derece soğukta suya girerek taze otla besleniyor.



Sahibine ulaşmak isteyen kedi sahaya girdi

Kayseri - Kayseri'de tribünde bulunan sahibine ulaşmak isteyen kedi, amatör maçın oynandığı sahanın içine girdi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 06:06 Kaynak: İHA

Ankara, Celal Adan, Güncel
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