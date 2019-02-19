Günün Özeti

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.



Siyasi partilerin adayları belirlendi



Ankara - Yerel Seçimlere katılacak siyasi partilerin aday listelerini seçim kurullarına bildirme süresi 17.00 itibariyle sona erdi.



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Binali Yıldırım görevini Celal Adan'a devretti



Ankara - Binali Yıldırım, TBMM Başkanlığı görevini Celal Adan'a devretti.



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Hükümetin Suriye politikasını eleştirdi



Ankara - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hükümetin Suriye politikasını eleştirerek, "En başından beri, 'Suriye bataklığına girmeyin, yapmayın etmeyin, iç işlerine karışmayın' dedik. 3,5 milyon Suriyeli geldi ve ne yapacağımızı hala bilmiyoruz. Bugün geldiğimiz noktada tam bir açmazla karşı karşıyalar" dedi.



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İzmir merkezli 41 ilde operasyon: Tam 169 kişi



İzmir - İzmir merkezli 41 ili kapsayan FETÖ operasyonunda 169 şahıs hakkında gözaltı kararı verildi.



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11 ilde dev operasyon: 146 gözaltı kararı



Adana - Adana merkezli 11 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 146 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.



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Hindistan'da gösteri uçakları düştü



Yeni Delhi - Hindistan Hava Kuvvetlerine ait 2 gösteri uçağı düştü. Olayda 1 pilot öldü.



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Eksi 30 derecede taze ot yiyorlar



Van - Çaldıran ilçesine bağlı bazı mahalle sakinleri, kış aylarında yem maliyetlerini düşürmek için hayvanlarını ilginç bir yolla besliyor. Yaklaşık 3 kilometrelik yürüyüşün ardından Kaz Gölü'ne getirilen mandalar, eksi 30 derece soğukta suya girerek taze otla besleniyor.



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Sahibine ulaşmak isteyen kedi sahaya girdi



Kayseri - Kayseri'de tribünde bulunan sahibine ulaşmak isteyen kedi, amatör maçın oynandığı sahanın içine girdi.



(İHA)

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