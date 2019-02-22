Son Dakika Haberleri: Günün Özeti

Günün Özeti

39 dakika önce

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

"Biz sizi sesinizden tanırız"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Millet İttifakı'nı eleştirerek, "Kendileri bile utandıkları için adaylarının arkasında duramıyorlar. Parti amblemlerini saklayarak birlikteliklerini saklayamazlar. Halbuki CHP, bunun yanında HDP ve diğerleri, sizin ittifakınız ortada. Biz sizi sesinizden tanırız" dedi.

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295 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) TSK yapılanmasına yönelik soruşturmada, örgüt içi haberleşme amacıyla ankesör ve sabit kontörlü hat kullandığı tespit edilen 295 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı verildi.

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"Mart ayında 8 bin yeni bekçi alımına çıkıyoruz"

Mart ayında 8 bin yeni bekçi alımına çıkılacağını bildiren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bakın 1971 yılında Türkiye'de yaklaşık 15 bin bekçi vardı ve o zaman nüfusumuz 35,7 milyondu. Şimdi ülkemiz daha kalabalık, şehirlerimiz daha kalabalık. Öyleyse bizim bu teşkilatı modernize etme ve sayısını arttırma çalışmalarımız sürecektir, sürmelidir" dedi.

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Kadın sürücü kapıyı açınca...

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ölümden döndü. O anlar ise saniye saniye güvelik kamerasına yansıdı

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 06:11 Kaynak: İHA

Halkların Demokratik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Güncel
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