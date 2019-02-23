Son Dakika Haberleri: Günün Özeti

Günün Özeti

1 saat önce

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

"Tersane İstanbul, CHP zihniyetince yıllarca geciktirildi"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Tersane İstanbul projesinin CHP zihniyeti tarafından yıllarca geciktirildiğini belirterek, "Tüm gayretlerine rağmen bir kez daha hedeflerine ulaşamadılar" dedi.

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Beşiktaş borcu 2 milyar 314 milyon TL

Beşiktaş'ın Vodafone Park'ta yapılan 2019 yılı 1. Olağan Divan Kurulu toplantısında kulübün borcunun 2 milyar 314 milyon 695 bin 709 TL olduğu açıklandı.

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Yaban hayvanları fotokapanlara takıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü tabiata yerleştirdiği bin 924 adet fotokapan ve drone ile yaban hayatını kayıt altına almaya devam ediyor. Objektiflere takılan hayvanlar ise izleyenleri etkiliyor.

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300 araç yandı

Hindistan'ın Bangalore şehrindeki bir otoparkta çıkan bir yangında 300 araç yandı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 06:06 Kaynak: İHA

Beşiktaş, Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi, İstanbul, Güncel
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