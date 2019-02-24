Son Dakika Haberleri: Günün Özeti

Günün Özeti

1 saat önce

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.

İşte TBMM'nin yeni başkanı

Ankara - Türkiye Büyük Millet Meclisi, yeni başkanını belirledi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday olan Binali Yıldırım'ın istifasıyla boşalan başkanlığa AK Parti'li Mustafa Şentop seçildi.



"Bay Kemal bu açıklamayı yapanlarla nasıl beraber yürüyor?"

Kayseri - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bay Kemal 'Oylarımızı Kürdistan'da HDP'ye vereceğiz' diyenlerle nasıl beraber yürüyor?" dedi



Bombalı eylem hazırlığındaki teröristler yakalandı

Diyarbakır - Terör örgütü PKK tarafından metropollerde bombalı eylemler için görevlendirildiği iddia edilen 3 kişi, İstanbul, İzmir ve Çanakkale'de yakalandı.



İstanbul'dan kar manzaraları

İstanbul - İstanbul'u beyaza bürüyen kar yağışı, kartpostallık görüntüler oluşturdu.



Ölümle dans !

Uşak - Uşak'ta bir binanın dış cephe yalıtımını yapan işçi, canını hiçe sayarak yan binanın çatısından iskeleye geçti. O anlar bir vatandaş tarafından kaydedildi.



Öncü sömürü, ardından paylaşım

Gaziantep - 'Hayat müşterektir' sözünü fazlasıyla yanlış anlamış olmalılar. Zira eşleriyle paylaştıkları o paralar, insanların duygularını sömürerek yaptıkları dilencilikten kazandıkları paralar.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 06:06 Kaynak: İHA

Çanakkale, Binali Yıldırım, İstanbul, Güncel
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