Günün Özeti

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.
İşte TBMM'nin yeni başkanı Ankara
- Türkiye
Büyük Millet Meclisi, yeni başkanını belirledi. İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday olan Binali Yıldırım
'ın istifasıyla boşalan başkanlığa AK Parti
'li Mustafa Şentop
seçildi.
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"Bay Kemal bu açıklamayı yapanlarla nasıl beraber yürüyor?" Kayseri
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, "Bay Kemal 'Oylarımızı Kürdistan'da HDP
'ye vereceğiz' diyenlerle nasıl beraber yürüyor?" dedi
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Bombalı eylem hazırlığındaki teröristler yakalandı Diyarbakır
- Terör örgütü PKK
tarafından metropollerde bombalı eylemler için görevlendirildiği iddia edilen 3 kişi, İstanbul, İzmir
ve Çanakkale
'de yakalandı.
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İstanbul'dan kar manzaraları
İstanbul - İstanbul'u beyaza bürüyen kar yağışı, kartpostallık görüntüler oluşturdu.
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Ölümle dans ! Uşak
- Uşak'ta bir binanın dış cephe yalıtımını yapan işçi, canını hiçe sayarak yan binanın çatısından iskeleye geçti. O anlar bir vatandaş tarafından kaydedildi.
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Öncü sömürü, ardından paylaşım Gaziantep
- 'Hayat müşterektir' sözünü fazlasıyla yanlış anlamış olmalılar. Zira eşleriyle paylaştıkları o paralar, insanların duygularını sömürerek yaptıkları dilencilikten kazandıkları paralar.
(İHA)